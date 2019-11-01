Image caption 印度政府周四（10月31日）正式在印度控克什米尔地区成立拉达克中央直辖区，其中包括同中国存在领土争议的地区（拉达克的佛教寺院）

印度在印控克什米尔正式成立“拉达克中央直辖区”，拉达克因西藏因素令问题错综复杂，也加剧了中印边界摩擦的风险。

就在上月习近平访问印度前夕，印度和中国军人在拉达克（阿克塞钦）的班公措湖发生对峙，双方互掷石块和辱骂。《金融时报》在印度的记者报道说，印度和中国从没有在西藏和拉达克这个主要有佛教人口居住的地方达成划界协议。

印度媒体报道，印度政府周四（10月31日）正式把印控克什米尔地区划分成两个中央直辖区，其中包括同中国存在领土争议的拉达克地区。中国已经表示不能接受印度单方面修改国内法律侵害中国领土主权的做法。

印度正式在印度控制的克什米尔地区成立了“查谟和克什米尔直辖区”和“拉达克中央直辖区”，新任命的副邦长在周四举行了就职仪式。

图片版权 Xinhua Image caption 《金融时报》报道，在上月习近平访问印度前，印度和中国军人在班公措湖发生对峙，双方互掷石块和辱骂。班公措湖的2/3在西藏阿里境内由中国控制，1/3在拉达克，由印度控制。

实际控制线不变

针对中国的声明，印度外交部回应说，“中国继续占领查谟和克什米尔和拉达克（阿克塞钦）的大块地区。中国还非法取得了巴基斯坦控制克什米尔的印度领土……”

今年8月初印度修改宪取消印控克什米尔地区的自治地位，成立不再属于查谟—克什米尔的“拉达克中央直辖区”。印度高官也表示过，新成立的两个中央直辖区包括巴基斯坦占领的克什米尔和中国控制的阿克塞钦地区。

8月6日中国外交部发言人指印度此举损害中国的领土主权，不承认印度修改法律的效力。

印度修宪后，巴基斯坦外长和印度外长都先后访问中国进行磋商。中国外交部网站消息说，8月中旬到访中国的印度外交部长苏杰生作出三项承诺，即印度修宪不产生新的主权申索，不改变印巴停火线，也不改变印中边界实际控制线。

复旦大学国际问题研究院研究员林民旺对《环球时报》说，印度此举显示印度希望在有关边界争议地区加强军事存在和控制，但不会改变中国对阿克塞钦地区的立场和实际控制。

图片版权 AFP Image caption 中国问题专家斯托布丹担心拉达克的西藏影响扩大会破坏印度在那里的长期战略利益。斯托布丹说，每年夏天西藏流亡精神达赖喇嘛去拉达克举行法会，很多拉达克寺院现在都由流亡西藏的僧人控制，拉达克本土的喇嘛被替换。

西藏文化影响

但是新德里观察家研究基金会的研究员马立克指出，在拉达克中国边界一侧中国一直拥有基础设施和军事能力的优势，印度一直感受到实际控制线中国一侧的压力，似乎控制线一直在向印度方向移动。

他在《金融时报》报道中说，拉达克包括西藏和新疆一部分地区，西藏和新疆是分隔印度文明和中国文明的缓冲区。但是北京一直牢牢掌控其边疆地区，而印度一直把注意力集中在西部的印巴边界地区，没有足够重视印中边界。

前印度大使，中国问题专家斯托布丹说，拉达克一直被控制克什米尔政府的统治精英忽视，给了外部势力可乘之机。他还担心拉达克的西藏影响扩大会破坏印度在那里的长期战略利益。

斯托布丹说，印度允许西藏文化在拉达克发展，包括每年夏天让西藏流亡精神达赖喇嘛去举行法会，很多拉达克寺院现在都由流亡西藏的僧人控制，拉达克本土的喇嘛被替换。

图片版权 Daniel Noll and Audrey Scott Image caption 拉达克是藏人的传统居住区，那里是“第一个佛教徒占多数的印度邦”。

他认为印度允许拉达克西藏化可能被中国利用，符合中国利益，因为在那里不仅仅是印度同中国的军事对峙，而且是一场不对称的文明和文化的较量。

藏人传统居住区

阿克塞钦地区位于克什米尔谷底东部，面积约37,250平方公里，在中国境内分别属于新疆和田县和西藏的阿里地区。

拉达克是藏人的传统居住区。

17世纪末（1684年）拉达克同西藏签约承认西藏为宗主国，每年向西藏的统治者达赖喇嘛进贡。后来拉达克统治者又受过满清皇帝的册封，受驻藏大臣“节制”。再以后拉达克成为英国东印度公司属地。

《金融时报》报道说，北京认为拉达克是中国西藏的一部分，中国仍然控制着1962年中印边界战争期间取得的领土。

印度媒体报道中国军队多次越过实际控制线进入拉达克地区。最严重的对峙发生在2013年4月，当时印度和中国军队在斗拉特别奥里地 (Daulat Beg Oldi)两侧安营扎寨，发生长达3周的对峙。

2017年8月印度在拉达克靠近实际控制线的地区修筑公路招致中国抗议。