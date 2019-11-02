香港示威持续：再有抗议集会 警方施放催泪弹

图片版权 Reuters Image caption 11月2日，香港大批市民在港岛区集会，展开连续第22周的抗议。

香港示威持续已四个多月。星期六（11月2日），香港有人发起“求援国际，坚守自治”集会，并在维多利亚公园举行，不过不获警方批准。警方其后发射催泪弹驱赶集会人士，并停止中区两个已获得警方不反对通知书的集会。

香港民间发起的“11·2维园集会”日前被香港警方反对且上诉被驳回。示威者未获不反对通知书仍参与集会，警方批评示威者漠视委员会的裁决，下午约2时前往维园集结。

超过百名民主派区议会选举候选人发起星期六下午3时在铜锣湾维园举行选民聚会，市民陆续进入维园中央草坪，站满大半个草坪。

图片版权 Reuters Image caption 有一批防暴警员进入维园。

在场人士高叫“五大诉求，缺一不可”的口号，并高举英国及美国国旗。防暴警察随后施放多枚催泪弹，铜锣湾上空一度有直升机盘旋。

香港特区政府发表声明称，下午接近五时，“有蒙面暴徒于湾仔一带的马路，以雪糕筒、铁马等杂物筑路障及焚烧杂物。有蒙面暴徒在铜锣湾撬开商店闸门，并纵火烧毁店铺。”

声明称，“警方警告暴徒立即停止违法行为”，并称警方已于湾仔及铜锣湾一带释放催泪烟驱散，将会采取拘捕行动。

下午六时左右，警方发布声明：由于港岛区一带现正出现大规模非法集结、堵路、暴力冲突及破坏社会安宁的情况，警方根据《公安条例》第17条，停止中区两个已获得警方不反对通知书的集会。

图片版权 EPA Image caption 香港游行示威自六月爆发以来，还未有结束的意味。

在刚刚过去的中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议（中共四中全会），中央领导层释放出信号，他们将改变处理香港问题的方式。

中共四中全会闭幕后第二天（11月1日），中国宣传部官员召开新闻发布会。港澳基本法委员会主任沈春耀在会上回答记者提问时说，他们正在寻求方法，以“完善”中央对特别行政区行政长官的任免制度和机制。

沈春耀并未详细说明具体会有哪些改变。

该声明可能会进一步激化始于6月的抗议示威。

此次抗议是中国国家主席习近平2012年上任以来最大规模的抗议示威，已对当局构成严峻挑战。中国领导人将示威者描述成危险的“分裂分子”，并指控有“外国势力介入”。

中国共产党言辞模糊传达重大信号

BBC驻北京记者 麦迪文（Stephen McDonell）

开会了！……但这是什么会？

为期四天的中共中央委员会全体会议本周在中国首都北京举行，会议将香港政治危机提上议程。

港澳基本法委主任沈春耀是四中全会闭幕后新闻发布会的发言人之一。这绝非偶然。

他说，他们正在寻求方法，以“完善”中央对特别行政区行政长官的任免制度和机制。那意味着什么？

图片版权 AFP Image caption 港澳基本法委主任沈春耀说，他们正在寻求方法，以"完善"中央对特别行政区行政长官的任免制度和机制。

目前，香港特区行政长官是由选举委员会选举产生的，该委员会有许多亲北京支持者。抗议者要求改为直接选举选出他们城市的领导人。没有任何迹象表明有任何变化会朝着活动人士想要的方向发展，但实际上，我们根本不知道，共产党似乎也喜欢现在这种方式。

新闻发布会还提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”。

分析人士认为，这也许意味着中央政府将出台可以在香港实施的国家安全法。但是，同样的，谁知道呢？

沈春耀说：“当然”，抗议示威的话题在四中全会上进行了讨论，该会议是中国共产党核心机构的闭门会议。

四中全会强调按照“一国两制”原则，对香港、澳门提出了一系列工作任务和要求。

他补充说，北京“将进一步健全中央依照宪法和基本法对特别行政区行使全面管治权的制度，绝不容忍任何挑战‘一国两制’底线的行为。”