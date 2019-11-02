华为与5G网事关重大外交政策 英再次推迟决定

图片版权 Getty Images Image caption 反对者说，中国的电讯巨头华为的技术设备可能被用来做针对西方的间谍活动。华为一直否认上述指称，坚持说华为公司严格遵守所在国的法律。

在议会外交委员会敦促下，英国政府再次推迟了是否允许华为参加5G网络建设的决定。外委会说该决定事关重大外交政策和西方情报合作问题。

英国推迟了关于是否允许华为参加英国5G网络建设的决定，要等下一届政府作出该决定。周五（11月1日）文化大臣尼基·摩根证实了上述决定，英国将在12月12日大选后才进行所谓"电讯供应链审核"，其中包括华为参加5G网络的决定。

中国的电讯巨头华为公司被指同中国国家关系密切，一些批评者指华为的技术设备可能被用来做针对西方的间谍活动。

华为一直否认上述指称，坚持说华为公司严格遵守所在国的法律。

英国议会下院外交事务委员会的主席汤姆‧图根哈特（Thomas Tugendhat）就华为问题致函问询，文化大臣尼基·摩根回应说，“虽然本届政府愿意在秋天就此次审查作出结论，但是大选的时间安排和选区前时间紧迫令此计划不可能实现。”

“因此把决定留给下届政府。我期望将来的政府会在适当时机作出决定并通知议会他们的决定。”

图片版权 AFP Image caption 文化大臣尼基·摩根对议会外交事务委员会的主席汤姆‧图根哈特的问询做出回应，说要推迟关于华为参加英国5G网络建设的决定

关于是否允许华为参加英国5G网络的决定已经从7月份被推迟，当时英国政府表示，因为美国政府因为安全担忧对华为实行贸易制裁造成了许多不确定因素，因此不能做出最后决定。

目前主要的网络运营商已经开始在英国各地建设5G基础设施。

“防止专制国家干预”

外交事务委员会的主席汤姆‧图根哈特说，“外交委员会正在调查专制国家干预民主的手段”，“许多议员关注中国的技术主宰，特别是中国在5G市场的主宰。我致信给文化，媒体和体育大臣的目的是要确保在政府临近换届时做该决定。”

汤姆‧图根哈特说，“我很高兴听到将由新政府经过充分辩论后作出该决定，即关于一个敌对国家的技术植入英国通讯网络的神经中枢的问题。”

“这个决定事关主要的外交政策，因为它涉及到我们最重要的安全伙伴，‘五眼联盟’，和我们同世界其他国家，包括澳大利亚，加拿大和美国的经济关系。”

Image caption 汤姆‧图根哈特在议会提问中说，允许中国电讯公司华为建造驱动英国5G的网络等于养虎遗患（原话是“为龙搭巢”）。

今年5月，汤姆‧图根哈特在议会提问中说，允许中国电讯公司华为建造驱动英国5G的网络等于养虎遗患（原话是“为龙搭巢”）。

“一国1.5制”的风险

外交委员会主席汤姆‧图根哈特是军人出身的保守党议员，他从政前曾做过军队的情报官员。图根哈特曾在剑桥大学取得过伊斯兰研究的硕士学位，在也门学过阿拉伯语。

在香港发生持续抗议示威后，汤姆‧图根哈特在8月份表示，英国应该给香港公民英国公民身份，以此作为对香港人的支持。

他说，英国在1997年前对香港公民有义务责任，延长海外公民的做法是错误的，因为在很多意义上英国海外公民就是二等公民。在香港形势紧张的情况下，英国可以承认香港人的现有权利，向许多香港人作出保证。

在图根哈特主持下，下院外交委员会在3月发表报告说，中国增加了对香港的干预，“一国两制”有被“一国一个半制”取代的风险。

下院外交委员会此前还就中国在国际系统中扩大发挥作用的意义进行过质询。去年该委员会还就俄罗斯的腐败同英国的关系发表过专门报告。