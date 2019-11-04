习近平首提“全过程民主” 新词汇引发新质疑

图片版权 Xinhua Image caption 习近平在古北市民中心。

中国国家主席习近平11月2日在上海考察时首次提出“全过程民主”，引起各种猜测和讨论。但除了新华社随后发布了一条两段话的微评外，其它中国官媒对此尚没有跟进做出进一步解读。

中国官媒称，习近平此次考察上海的主题之一是贯彻中共四中全会精神。习近平在考察中提到，在中国，民主是一种“全过程的民主”。这个用词在中国官方话语中是首次出现。

古北社区

在上海长宁区虹桥街道古北市民中心，习近平考察了一场法律草案意见建议征询会。他说，“我们走的是一条中国特色社会主义政治发展道路，人民民主是一种全过程的民主，所有的重大立法决策都是依照程序、经过民主酝酿，通过科学决策、民主决策产生的。”

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新华网11月3日发表微评，称古北市民中心举行的法律草案意见建议征询会“展示了中国式民主是全过程民主的鲜明特点”。

“民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民要解决的问题的。”这篇仅有两段的“新华微评”强调。

习近平到上海的另一目的是出席11月5日开幕的第二届国际进口博览会。该博览会是在中国国内经济增长放缓、中美贸易战持续的背景下开创，被认为是向国际展示中国“进口大国”的形象。另外，习近平曾在2007年担任中共上海市委书记，外界多认为上海是习走向“定于一尊”权力顶峰的跳板。

古北社区建于上世纪90年代，现有三万多人口，其中一半以上来自境外，是上海外国人密度最高的居民区，被称为“沪上第一代国际社区”。2015年，全国人大常委会法工委在古北设立基层立法联系点。官方媒体称，四年来近两千人参与立法意见征询。

港媒解读

不过，在第二天《人民日报》头版中，被称为习近平上海考察行程及“最高指示”的近三千字官方通稿中，“全过程民主”一词并未出现。通稿提到了习近平在古北社区的行程，以及立法意见征询会。

香港媒体香港01注意到，通稿有意忽略了“全过程民主”的重要内容。评论认为，在刚刚结束的四中全会上，中共勾画了所谓的中国特色社会主义制度，并将“坚持和完善人民当家作主制度体系，发展社会主义民主政治”列入其13个制度优势之一。而“全过程民主”可能意有所指。

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引发“中国式民主”讨论

中共执政以来，一直以经济成就来强调执政的合法化，在民主、人权等方面屡遭外界诟病。在建政70周年之时，今年9月底，中国国务院发表“新中国人权事业发展70年白皮书”，将“生存权和发展权”放在人权的首要位置，忽略了天赋人权的普世价值，被批评为“中国式人权”。

习近平提出“全过程民主”，似有定义“中国式民主”之意。不过，“墙外”的社交媒体推特和脸书上，很多人对“全过程民主”一词表示不解。

图片版权 BBC/Davies Surya Image caption 中国人大代表申纪兰自称从不投反对票，很多次的人大会议上，她都是按下“赞成”键。

一位脸书用户给BBC中文留言，“这是中文吗？怎么我每个字都看得懂，但连在一起就看不懂了呢。”

还有脸书用户认为，“全过程民主”不过是一种空洞的政治口号。

其中一位说，“空话就是里面越多出现什么，就越没什么。像是大陆各大城市超爱挂‘建设文明城市’，就代表城市不文明。”另一位说，“所谓废话就是一种听起来好像很具体，实际上却很空洞的一种话；它听起来好像讲到问题的症结，实际上却是在回避所有的答案。”

在Twitter上，有人尝试解读“全过程民主”一词的含义。赵紫阳任总理期间的秘书、前中共中央常委政治秘书鲍彤的女儿鲍简在Twitter上称，“搜索枯肠，试着对‘中国式民主是全过程的民主’做一番解读：枪杆子夺权前言必称民主，让民主成为那时中国人的美好愿景。执政后嘴上讲民主，横幅挂民主，宪法提民主，大会小会讲民主，文件有民主，好像也有个永远在野的民主党派……这算不算全过程啊？”

还有人这样解读：“人民民主是一种全过程都被政权监控的民主，所有的重大立法决策都是依照党魁安排程序，经过核心领导层酝酿，通过执政党决策，民众围观决策产生的。”

不过，也有人认为，不论“全过程民主”有何涵义，都不会产生实际作用，“逐步开放党禁、报禁、网禁等，才是最基本的诚意所在。”