图片版权 Getty Images Image caption 北京对台湾的“26条”措施被看作是对去年“31条”的延伸。（资料图片）

距离台湾大选还有两个月之际，北京宣布出台多项为台湾企业和民众进入中国大陆提供方便的优惠措施。不过，台湾有人质疑这是中国大陆将“一国两制”引向台湾的一种侧面行动。

包括中国国务院台湾事务办公室（国台办）和国家发展改革委员会（发改委）在内的中国20多个部门共同草拟出台的《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》在周一（11月4日）公布，当中包括26个条目，因此被简称为“26条”。“26条”被看作是与去年3月北京推出的“31条措施”相似。

新措施包括容许台湾企业参与5G技术研发和让台湾运动员以本土内援身份参加中国大陆的体育职业联赛等等。

中共在上周的四中全会重申将坚定“和平统一”的进程，同时“完善促进两岸交流合作、深化两岸融合发展、保障台湾同胞福祉的制度安排和政策措施”，但坚决反对台独。

在强调台湾自主性的总统蔡英文寻求连任之际，这些措施可能会被与明年一月的大选联系在一起。

台湾大陆委员会（陆委会）称“26条”是“31条”的延续，本质仍然是“名为惠台，实则利中”。

图片版权 Getty Images Image caption 习近平年初在北京人民大会堂举行的"告台湾同胞书"四十周年纪念会上发表主题演说。

“26条”有哪些措施？

出台的26条措施当中，针对台资企业和台湾民众的各有13条，均是从中国大陆的角度开放给台湾进入内地，在多个领域里向他们提供与内地企业和民众一样的待遇。

面向企业的其中一些措施包括：

容许台资企业参与大陆第5代移动通信（5G）的相关技术研发和建设

台资企业可投资主题公园，以特许经营方式参与旅游基础设施和配套服务建设

与大陆企业同等投资航空客货运输、通用航空服务

支持台湾金融机构在大陆建立小额贷款公司

让台资企业与大陆企业同等享受贸易救济和保障等

对民众方面，新措施将会：

图片版权 Getty Images Image caption 新措施意味着，陈柏良（左）这样在中甲效力的台湾球员将不占用外援名额。

让台湾民众可在中国驻外使领馆寻求保护协助

持居住证的台湾居民与大陆居民有同等的购买房产资格

台湾运动员可以到大陆参加全国性体育比赛

在足球、篮球、乒乓球、围棋等项目，台湾运动员可以内援身份参加大陆职业联赛，符合条件的台湾体育团队和俱乐部也能参加大陆职业联赛等等

陆委会：挟带“一国两制”？

同一天，台湾陆委会就“26条”发表书面回应称，这些措施是去年“31条”的延伸扩大，指其“名为惠台、实则利中”的本质不变，更附带进行“一国两制”的政治操作，是北京当局对台政军施压、威胁逼迫台湾接受“一国两制”主张的两面手法。

图片版权 CNA Image caption 即将寻求连任的台湾总统蔡英文近日曾表示，台湾绝不会接受“一国两制”。

陆委会表示，中国大陆是试图通过“融台促统”的政策措施来拉拢台湾，甚至企图介入明年的台湾选举。

陆委会表示：“台北政府将严肃看待、评估和慎重应对。”

据陆委会最新民调显示，台湾89%的受访者反对北京对台提出的“一国两制”方案，比较早前一月份类似民调的75%还高。

台湾总统蔡英文较早前曾表示，台湾绝不会接受“一国两制”。