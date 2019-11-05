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中国的人脸识别技术运用非常广泛，最新出现的民事案件，会让更多人关注自己的个人隐私和权益吗？

因不愿意使用人脸识别，中国一个大学教授将杭州野生动物园告上了法庭，杭州市一家法院正式受理此案。

这，被称为中国第一宗人脸识别案，也成为媒体和社交媒体上最热门的话题之一。

案件简介

杭州理工大学教授郭兵2019年4月购买了杭州野生动物世界的年卡，在一年有效期内可以通过验证年卡及指纹，不限次数入园。

此卡办理约半年后，杭州野生动物世界通过短信告知郭兵，原指纹识别已经取消，年卡升级为人脸识别，未注册人脸识别的用户将无法正常入园。

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郭兵认为，面部特征等个人生物识别信息属于个人敏感信息，一旦被非法提供或者滥用，将极易危害消费者人身和财产安全。

而杭州野生动物世界解释说，改用人脸识别的初衷是为了方便消费者快速入园。

评论人士普遍认为，这一案件的出现，显示中国消费者开始对自身隐私和权益的关注。

中国领先

人脸识别，是对人脸特征进行分析计算并进行身份识别的一种生物识别技术。

这一技术正在越来越多国家的金融、电子商务、安全防务、娱乐等领域推广应用。

而中国是世界上人脸识别技术发展和运用最快的国家，也是引起国际关注和诸多争议的国家。

2018年11月， 美国商务部属下的国家标准技术局(NIST)发布全球人脸识别竞赛(FRVT)报告，中国的商汤科技、依图科技、旷视科技同时出现在这份竞赛成绩报告中。

排名第一的是中国的依图科技（YITU）于2018年10月提交的算法，排名第二的是依图科技于2018年6月提交的算法。来自中国的商汤科技（SenseTime）的算法位列第三和第四名。

图片版权 Xinhua Image caption 中国厕所革命中，新疆阿勒泰市区一公共厕所内，学生通过人脸识别取纸。

中国公司包揽前几名，反映的是中国人脸识别算法走在世界前列的事实。而人脸识别技术在敏感地区的应用，也引起外界，特别是美国的关注。

争议

在中美持续的贸易战当中，美国商务部在今年10月公布的实体清单上，中国的依图科技、商汤科技等多家人脸识别高科技公司，都成为美国制裁的公司，理由包括“涉嫌侵犯新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族的人权”。

而在美国国内，各界对人脸识别技术可能对公民权利造成的危害应该说保持了相当程度的警惕。

今年5月，旧金山出台法令，成为美国第一个禁止警察和其他政府机构使用面部识别监控的城市。

其后，美国马萨诸塞州的萨默维尔市也宣布类似法令，禁止当地警方和市政部门使用面部识别软件。

总的来说，在欧美国家，对人脸识别技术的担忧，远远超过了对这种技术所带来好处的期待。

用途

目前在中国，人脸识别技术已经被广泛运用在社会的很多层面：

为了严防考生作弊，中国多个省份在2018年高考期间启用了人脸识别系统

很多大学也将人脸识别技术应用到校园出入人员身份验证以及图书馆出入验证

地方政府在公租房安装人脸识别系统，预防公租房违规转租

出租车公司，运用人脸识别系统，确保乘客安全

在中国公安系统，人脸识别技术与照片数据相结合，能准确获取人脸信息。

法律

图片版权 Xinhua Image caption 中国很多学校运用人脸识别技术，管理学生进入图书馆。

中国出现第一例涉及人脸识别技术的法律案件之前，英国法庭就世界第一宗人脸识别案做出判决。

2019年，英国威尔士首府卡迪夫的埃德·布里奇斯（Ed Bridges）向法庭提告，警方利用自动人脸识别技术拍摄到他外出买三明治和参加和平示威，是对他的隐私和个人信息的侵犯。

这一案件被认为是英国，乃至世界第一例涉及人脸识别技术的案件。

2019年9月，英国威尔士首府卡迪夫的高等法院裁决，警方利用自动人脸识别技术并不违法。

应对人脸识别技术的不断提升，2018年5月，经过多年讨论的欧盟《一般数据保护条例》（GDPR）开始生效。这一条例被称为人类历史上第一部“数据宪法”，规定包括“脸纹”在内的生物信息属于其所有者，使用这些信息需要征得本人同意。