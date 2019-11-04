中国力推亚洲贸易协定 印度踌躇不决

图片版权 Getty Images Image caption 报道说，印度作为大国加入区域全面经济伙伴关系协定有利于东盟平衡中国的影响力（习近平和莫迪在武汉举行会谈，2018年）

中国推动的亚洲贸易协议谈判“取得突破”，有可能建立世界最大的贸易集团。但印度是否加入仍犹豫不决，而美国则希望抵消中国影响。

周一（11月4日），中国官员说亚洲贸易协议谈判取得突破，该协议达成有可能造就世界最大的贸易集团。不过中国官员说，同印度的磋商仍然在继续。

中国外交部副部长乐玉成说，今天参加曼谷东南亚国家联盟（东盟）峰会的各国领导人将作有关宣布。东道主泰国早些时候表示，时机已经成熟，可以在2020年签署协议。

计划中的贸易协议的成员包括10个东盟成员国以及中国、韩国、日本、印度、澳大利亚和新西兰。该贸易协定内容涵盖货物和服务贸易，投资，知识产权和争端解决机制等。

区域全面经济伙伴关系协定是东盟10个成员国同6个外部自由贸易伙伴国的贸易集团。这16个国家的人口占世界一半，如果他们组成贸易集团，其GDP总和将占全球1/3。

路透社报道说，中国是区域全面经济伙伴关系协定的主要推动者。中国表明15个参加国已经同意在没有印度加入的情况下继续推进该协议。

图片版权 xinhua Image caption 泰国总理巴育在曼谷举行的第35届东盟峰会上讲话。东盟的10个成员国计划和中国，韩国，日本，印度，澳大利亚和新西兰签署区域全面经济伙伴关系协定

莫迪的困境

中国外交部副部长乐玉成说，“存在的几个问题会在今年得到解决”。他还说，“只要印度准备好了，任何时候都欢迎（印度）加入。”

不过印度担心加入该协定会导致中国进口涌入。了解谈判的官员透露说，印度在谈判后期提出许多要求。

印度已经和东盟有自由贸易协定，因此加入区域全面经济伙伴关系协定等于印度同其他6个新货币签订自由贸易协定。印度观察家舒克拉（Ashish Shukla）说，在印中贸易中，印度服务业由于非关税壁垒不能进入中国，而印度的农业可能受到中国大型国企的冲击。

他说，印度汽车制造协会已经提出要求把包括电动混合汽车、电动汽车和三轮车等28种产品排除出区域全面经济伙伴关系协定谈判范围。

舒克拉认为，莫迪如果加入区域全面经济伙伴关系协定无异于玩火，因为那样会遇到国内强烈反对，在农民，服务行业这和汽车行业的看来，莫迪就变成了一个恶人。

不过路透社报道说，印度作为大国加入区域全面经济伙伴关系协定有利于东盟平衡中国的影响力。

图片版权 Getty Images Image caption 白宫国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩在与东盟国家举行的会议上谴责了中国在南海的“恐吓”行径。

美国抵消中国？

目前的贸易战已经影响到了东南亚地区经济增长，这种情况促使有关国家加强推动区域全面经济伙伴关系协定达成。

特朗普执政后，美国对东南亚的外交和安全政策都有所调整，这次美国降低了参加东盟峰会连续会议代表团的级别。10个东盟国家当中只有3个国家留下来参加美国-东盟会议。

路透社报道说，东盟国家担心再难以依赖美国抵消中国强大的影响力。

商务部长威尔伯·罗斯在峰会期间举行的商务会议上说，特朗普政府仍然极度关注并支持东盟地区。白宫国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩带去了特朗普的口信说，美国愿意做东道主召开东南亚国家领导人的会议。罗伯特·奥布莱恩还谴责中国在南海“恐吓”行径。

尽管如此，泰国前国家安全顾问帕尼坦（Panitan Wattanayagorn）说，特朗普政府对东南亚的关注和投入受到质疑，这可能让他大国有机可乘。