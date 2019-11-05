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香港《逃犯条例》修订引发的抗议活动持续5个月后，中国国家主席习近平首次会见香港特首林郑月娥，高度肯定她自示威爆发以来的工作。

此次会见前，有报道称中央政府撤换香港特首林郑月娥。有学者认为，习近平的会见是对“林郑下台”这一可能的公开否认。

“高度信任”

新华社报道，周一（11月4日）晚，习近平在上海会见出席第二届中国国际进口博览会的香港特首林郑月娥，并对她的工作表示肯定和支持。

习近平称，香港“修例风波”已持续了5个月，“你带领特区政府恪尽职守，努力稳控局面、改善社会气氛，做了大量艰辛的工作。中央对你是高度信任的，对你和管治团队的工作是充分肯定的”。

习近平还称，香港当前最重要的任务仍然是止暴制乱、恢复秩序。他要求林郑继续做好各界对话和改善民生的工作。

这次会见前，香港政府并未透露消息。特首办周日（3日）曾称，林郑月娥周二结束上海的活动后会转往北京与中国国务院副总理、中央港澳工作协调小组组长韩正会面，未提会在上海见习近平。

替换林郑？

此前多家国际媒体引述消息指中央有意替换林郑月娥。《金融时报》10月引述知情人士称，中国政府打算用“临时”香港特首取代现任特首林正月娥，继任者最晚在明年3月上任，接替林郑完成剩余任期，即到2022年。

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香港立法会议员田北辰也对彭博社称，他得到消息指北京考虑明年替换林郑月娥，“大概二月或三月”。

中国政治学者陈道银对BBC中文表示，习近平会见林郑是对“林郑下台”这一消息的公开否认。

他认为中央不太可能撤换林郑月娥。“如果现在换一个新面孔上来，无疑反映中央政府立场后退，因为五大诉求其中一条就是林郑下台，”陈道银说，“如果明年3月再换，现在把消息传出来，这不是动摇香港政府的军心吗？我在前面冲锋陷阵，你要把我换掉。”

而香港时评人程翔认为，中央是否会撤换林郑月娥仍待她与韩正见面才会更加明朗。程翔称，官方通稿中习近平并未支持林郑继续施政，或许肯定她过往工作只是让她下台前的“安慰”。

陈道银还指出，中共十九届四中全会正式提出“中国之治”，正式挑战西方制度，香港正处在中西之治争锋的前沿，解决香港问题将是一个长期过程。而中共目前处理香港问题有两个底线，一是不让香港问题蔓延、渗透到内地，二是避免西方激烈反应或制裁。

他预计，中央将采取蚕食手段，推出一些以往大陆很常见的治理手段来管控香港，比如禁止网上发布言论煽动暴力等。

此前中央表态

7月29日，中国国务院港澳事务办公室首次就香港抗议召开记者会。发言人杨光表示，北京政府坚决支持林郑月娥及香港特区政府，坚决支持香港警方。

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8月6日，港澳办第二次记者会，发言人以“触目惊心”形容示威者，要求香港家长“把他们充满莫名愤怒的孩子领回家”，又称“反对派逼迫林郑月娥辞职的图谋绝对不会得逞”。

8月12日，港澳办第三次记者会，发言人杨光称过去一个周末香港示威者的行为“已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头”。

9月3日，国务院新闻办公室举行发布会，港澳办发言人杨光称已经到了维护“一国两制”原则底线、维护香港繁荣稳定的重要关头。