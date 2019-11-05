台湾巩固邦交：3亿美元贷款示好洪都拉斯

图片版权 Office of the President, ROC (Taiwan) Image caption 洪都拉斯总统叶南德兹伉俪2016年访问台湾。

洪都拉斯财政部长罗西欧‧塔波拉（Rocío Tábora）10月向当地媒体表示，台湾将提供3亿美元贷款，台湾外交部11月5日向BBC中文证实该讯息，洪都拉斯驻台北大使馆则不愿回应。

索罗门群岛与基里巴斯今年9月先后与台湾断交，与中国建交。今年9月，曾有台湾外交人员向媒体称，洪都拉斯可能成为下个与台湾断交的国家，学者称此举无疑是为了巩固邦交。

巩固外交

洪都拉斯当地多个媒体报导，洪国财政部长罗西欧‧塔波拉（Rocío Tábora）10月上旬表示，台湾将通过进出口银行，提供洪都拉斯3亿美元（约人民币21亿、新台币90亿元）贷款。

塔波拉表示，该贷款将会用于填补政府预算赤字，用于医疗、教育经费及加强基础建设。当时她透露，来自台湾的三亿美金贷款一事，已在部长会议上进行讨论，并将提交国会，待国会通过贷款案。

BBC中文向台湾外交部求证，发言人欧江安表示：“本案经双方审慎评估，并经洪国国会审议通过，过程公开透明。”并指出，台湾将会依国际商业贷款程序办理后续事宜。

不过，该讯息自10月上旬洪都拉斯媒体引述其财长报道后，台湾方面并未让相关资讯露出。欧江安并表示，为了协助友邦提升社会发展、改善人民生计等考量，因此协调台湾银行提供洪国商业贷款，不过贷款使用目的、利率及还款期限等问题，则没有回应。

台湾总统蔡英文上任后，已有7个邦交国与台湾断交并与中国建交，如今台湾剩下15个邦交国。

图片版权 Office of the President, Taiwan Image caption 今年5月洪都拉斯副总统阿瓦拉朵首次赴台湾访问。

有学者对这笔台湾提供这笔贷款感到惊讶。台湾南华大学国际事务与企业学系副教授孙国祥表示，位于加勒比海的台湾邦交国会比较中国与台湾的援助。

他举例，巴拿马与台湾断交、与中国建交后，基础设施提升，其他国家就会私底下会要求台湾要给予更高额的金钱援助。因此分析，在台湾总统选举前三个月，台湾愿意作出让步，应该是希望“竞选连任过程能够避免再失邦交国。”

台湾淡江大学外交与国际关系学系教授林若雩，也认为这笔贷款是台湾为巩固邦交才提供。

她对BBC中文说：“蔡英文政府很担心会再失去邦交国，因此会竭尽所有巩固邦谊，选举快到了，若再失去一个邦交国，可能失去选票。”

贷款用途

图片版权 AFP Image caption 洪都拉斯民众10月31日举行示威抗议政府贪腐。

台湾前总统陈水扁2007年访问洪都拉斯，当时援助了3.7亿美金，协助盖电厂等。2008年马英九上任后，立法院取消这笔预算。

根据洪国媒体报道，当地外交部前行政人员去年9月曾要求国际反贪机构调查2007年台湾政府一笔370万美金的捐款。

今年，也有当地咖啡农申请针对台湾提供的2000万美金贷款，进行行政审查。

洪都拉斯资深记者马利欧‧赛纳（Mario Cerna ）告诉BBC中文，洪国政府称会把台湾给予的3亿美金贷款用在政府预算，但并没有任何保证。据他所知，大部分的政府预算都是用来支付公务员的薪资。

赛纳强调：“洪都拉斯并没有机构审查政府如何使用借来的资金，这才是问题。”

孙国祥分析，台湾提供洪都拉斯3亿美金贷款时，应该有评估可能面临的批评而做出拿捏，愿意放贷，表示经过判断，在巩固邦交及选举考量下，还能承受批评。