图片版权 Getty Images Image caption 该名大学生由这个位于将军澳区的停车场三楼堕下到二楼受伤。（资料图片）

一名香港大学生在示威现场附近从一个多层停车场的三楼跌到二楼重伤，延医五天后不治。

香港防暴警察星期一（11月4 日）清晨在新界将军澳驱散示威者期间，向一座多层停车场发射催泪弹。

救护人员其后发现香港科技大学计算机科学及工程学系22岁学生周梓乐倒卧停车场二楼。

香港伊利沙伯医院星期五（8日）向BBC中文证实，周梓乐当天香港时间08:09（格林尼治标准时间00:09）宣告不治，但未能提供进一步信息。

周梓乐去世前一天，香港科技大学校长史维在该校毕业典礼上发言，称希望能有机会再与周梓乐见面。

周梓乐死讯传出之际，史维教授正主持工程学院与工商管理学院之毕业典礼。他当众提出简化颁授学位程序，以便赶往医院。他最终提前一小时离开毕业典礼。

香港群众反对《逃犯条例》修订案之示威浪潮自6月爆发至今已经造成过千人受伤，超过3000人被捕。此前，香港讨论示威浪潮的网络平台流传许多消息指，有示威者曾经因为警方执法而死亡，香港政府多次否认。

香港特区政府最终于10月向立法会撤回修法草案，但示威并未因此平息。