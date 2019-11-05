Image caption 地球被美国天文学家卡尔·萨根称作“暗淡蓝点”（从土星环中远距观测地球：右下角的亮点）

1990年美国航海家1号宇宙飞船在距离地球64亿公里外拍摄了一张地球的照片。在那张著名的照片中，地球只是一个渺小的亮点。后来美国天文学家卡尔·萨根称作“暗淡蓝点”（Pale Blue Dot）。

现在美国计划推出“暗淡蓝点”计划，在亚洲抗衡中国的“一带一路”。《金融时报》在曼谷的记者约翰·里德说，美国的计划旨在利用亚洲国家对中国庞大的全球基建计划可能带来的风险和巨大代价感到的不安，建立认证计划，维持大型基建项目的国际标准。

中国在2013年宣布了雄心勃勃的“一带一路”计划，基础设施项目涉及亚洲，欧洲，非洲和拉丁美洲的126个国家和29个国际组织。

为了抵消中国“一带一路”的影响，美国在2017年底开始推行“自由开放印太战略”。《日本时报》报道说，现在这已经成为美国和日本的共同政策，它被认为是确保印太地区，亚洲和非洲稳定与繁荣的关键。

美国推行“暗淡蓝点”

在此次东盟峰会期间美国推动召开了平行会议“印太商业论坛”，期间美国的海外私人投资公司宣布了“暗淡蓝点”。海外私人投资公司由美国国会在上世纪70年代成立，旨在促进美国在新兴市场的投资。

按照美国人的说法，该计划将审核并认证有关项目，在亚洲和全球促进“市场驱动，透明和财务持久”的基建发展。

图片版权 AFP Image caption 美国特朗普政府推出印太战略，加强在安全和经济方面抵消中国日益扩大的影响（科尔文森号航母战斗群）

“暗淡蓝点”项目开始将由美国国会上世纪70年代成立的海外私人投资公司，同日本国际协力银行和澳大利亚外交事务与贸易部合作主导。

美国商务部长罗斯之前对《金融时报》记者说，“暗淡蓝点”的含义是地图上的一个小点，如果商业公司有兴趣进行可持续的基建项目，那里就是他们能够安全经营运行的地方，“其意义在于显示可持续项目的重要性”。

此次“印太商业论坛”会议上，美国在题为《自由开放的印度-太平洋》的报告中说，特朗普政府正致力于加强同印太地区有相同理念国家的伙伴关系，包括同盟国，东盟和印度等。

争夺地缘政治霸权

许多评论将中国的“一带一路”战略比作二战之后美国为重建欧洲推行的“马歇尔计划”。美国的中国问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）曾引用“接近中国决策者的消息人士”说，中国官方曾大力研究美国重建欧洲的“马歇尔计划”，探究“马歇尔计划”如何帮助美国确立战后的霸权。

Image caption 许多评论将中国的“一带一路”战略比作二战之后美国为重建欧洲推行的“马歇尔计划”。该计划旨在帮助欧洲恢复经济，也是为了防止共产主义在欧洲蔓延。

悉尼智库洛伊国际政策研究所的亚洲权力与外交项目主任赫夫·勒马修说，中国利用了特朗普总统任期内美国政治领导的“真空”状态，围绕其经济援助和“一带一路”计划积极进行外交努力，使其进入亚太地区地缘政治发展的前沿和核心。

按照矿业巨头必和必拓的一个估算，在2023年为止的十年期间，“一带一路”项目的投资总额可能接近1.3万亿美元，是战后“马歇尔计划”的7倍多。该公司总裁说，“一带一路”投资有利于弥补亚洲每年数千亿的基建投资缺口。

美中实力差距缩小

赫夫·勒马修说，“美中实力的差异在缩小”，美国仍然很重要，但已经不是亚洲首要的经济角色，美国必须要适应这个现实。

悉尼智库洛伊国际政策研究所发表的指数显示，2019年中国在亚洲的经济影响和军事能力不断扩大，虽然美国在亚洲的影响力仍居首位，但其影响的绝对值有所下降。

不过中国外交部长王毅曾说，“一带一路”不是什么“马歇尔计划”，“一带一路”并非地缘战略构想，而是中国向世界提供的国际公共产品，是中国同其他国家共建人类命运共同体的实践。

美国的海外私人投资公司代理总裁戴维•波希吉安对《金融时报》记者说，当初的马歇尔计划体现了良性发展，而中国的“一带一路”为其他国家设立了“债务陷阱”，在透明，当地工人权益和环保方面达不国际标准。