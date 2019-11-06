图片版权 AFP Image caption 何君尧（中）长期高调支持香港警察打击“反送中”示威者。

香港在四天之内发生又一起涉及地方选举候选人之袭击事件，亲北京的香港立法会议员何君尧在拉票期间被刺伤，警方证实一名男性疑凶当场被捕。

何君尧正竞逐连任香港屯门区议会议员，他在星期三（11月6日）早上于选区设摊拉票时遇袭，送院急救时清醒。

一段网上流传的视频显示，一名男子向何君尧献花，两人聊天时，该男子突然从肩包中掏出利器刺向何君尧，包括他在内共有四人被送往医院救治。

星期天（3日），香港岛太古城小区发生持刀伤人事件，至少4人受伤。争取连任的民主动力召集人、香港东区区议会太古城选区议员赵家贤被人咬掉一只耳朵。

何君尧是怎样被刺伤的？

香港警方向BBC表示，案发于星期三香港时间08:44（格林尼治标准时间00:44），57岁的何君尧等人在屯门湖翠路近启丰园商场停车场附近遇袭。

该处靠近港铁屯门码头轻铁总站、巴士总站与前往澳门之跨境渡轮码头，案发时间为上班尖峰时间，有不少居民经过。据报道，寻求连任屯门区议会乐翠选区议席的何君尧当时在现场派发竞选宣传广告。

从一段事发后在网上流传之手机视频所见，身穿蓝色上衣之疑凶向何君尧献花，双方握手并交谈，疑凶要求与何君尧合照，继而伸手到肩包内，突然拔出一柄利器，并迅速刺向何君尧。何君尧与拉票工作人员将男子按倒地上，视频中有人喊“报警”。

另一批透过即时通讯软件Telegram流传的照片显示，何君尧左胸受伤，救护员接警赶到时清醒，能站立接受急救。疑凶则被警员当场拘捕。何君尧与两名助理以及疑凶分别被送往屯门医院救治。

图片版权 Reuters Image caption 屯门是“反送中”示威爆发以来其中一处警民冲突常发区域。

无生命危险

何君尧在医院对媒体记者称自己只受了皮外伤。他不久后发表书面声明，称自己左上胸被刀刺中，但并无生命危险。

何君尧的声明称：“最近建制派已经被黑色势力的威吓所笼罩，办事处和宣传品被刑事毁坏，候选人被抹黑，今早甚至是香港区议会之选上黑色的一天，候选人竟然遭受凶徒蓄意袭击，竞选秩序已经荡然无存。”

香港特区政府中午前发出简短声明，“强烈谴责”对何君尧的袭击，并证实警方已拘捕一名涉案男子。

“香港一向是多元、包容的社会，市民表达意见时应该和平理性，互相尊重。政府亦绝对不容忍任何暴力行为，警方会继续严正执法，保障社会安宁。 ”

何君尧遇袭后缺席立法会大会。建制派议员集体表示，对是次血案提出“最严厉谴责”，但对于记者们追问会否因此要求特区政府押后11月24日之选举，建制派议员“班长”廖长江说：“我们不会向政府做任何建议，我们认为，确保选举公平、公开、公正，不是建制派议员的责任，是政府和选举委员会的责任。”

立法会民主派会议召集人，公民党议员陈淑庄表示问候何君尧。她同时指出，民主派也有不少议员在过去几个月遇袭，希望警方能一视同仁，尽快破案。

陈淑庄还引述前不久由香港大学民意研究计划改组独立而成的香港民意研究所星期二（5日）发表的一项民意调查结果称，70%受访香港市民反对押后区议会选举。

何君尧是谁？

图片版权 AFP Image caption 何君尧的地方办事处在元朗7·21袭击事件后遭示威者破坏。

本职律师的何君尧被视为香港反对《逃犯条例》修订案示威中一位备受争议的建制派重要人物。

他是新界屯门区原居民，屯门与相邻之元朗区均为其政治根据地。香港媒体指出，何君尧受中国中央政府驻香港办公室（香港中联办）器重，但同时立场更激进，与其他建制派、乡事派不完全和睦。

7月21日，港铁元朗站发生随机攻击事件后，何君尧被发现在元朗与一些怀疑参加袭击路人之白衣男子握手，形容对方是“英雄”。他否认参与策划攻击，但无法平息外界质疑与愤怒。其父母坟墓、地方办事处先后被破坏。

而早在6月初大规模抗议冲突爆发前，何君尧在《逃犯条例》修订案送上立法会审议期间多次批评泛民主派议员，曾向警方报案指控泛民主派议员涂谨申和郭荣铿“伪造立法会文件”。他在立法会大楼7月1日被示威者闯入破坏后批评泛民议员没有严厉讉责，形容对方是“人渣”。修例草案最终于10月23日由特区政府撤回。

2011年，何君尧获其母校英国安格里亚鲁斯金大学（Anglia Ruskin University）颁授名誉法学博士学位。今年10月下旬，英国民间组织香港观察（Hong Kong Watch）赞助人，英国议会上议院中立议员（crossbencher）奥尔顿勋爵（Lord Alton of Liverpool）致函安格里亚鲁斯金大学，投诉何君尧涉嫌发表散布仇恨与侮辱女性言论等问题。安格里亚鲁斯金大学上周宣布撤回何君尧之名誉学位。

何君尧接受中国中央广播电视总台旗下中国环球电视网专访并回应此事。他说：“这显然是政治攻击，践踏学术自由与自治。”