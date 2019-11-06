香港在四天之内发生又一起涉及地方选举候选人之袭击事件，亲北京的香港立法会议员何君尧在拉票期间被刺伤，警方证实一名男性疑凶当场被捕。

何君尧正竞逐连任香港屯门区议会议员，他在星期三（11月6日）早上于选区设摊拉票时遇袭，送院急救时清醒。

一段网上流传的视频显示，一名男子向何君尧献花，两人聊天时，该男子突然从肩包中掏出利器刺向何君尧，包括何君尧在内共有四人被送往医院救治。

香港警方在袭击现场搜证，可见一件染血衬衣遗留下来。

相关内容