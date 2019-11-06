图片版权 Getty Images Image caption 据中国媒体报道，地月空间经济区的范围主要包括近地空间，月球引力空间和地月转移空间三部分

随着经济实力和航天技术能力迅速发展，中国正在考虑在地球以外发展经济，计划在2050年前建立一个地球和月球经济区。

中国的《科技日报》11月初引用中国航天科技集团公司科技委主任包为民的话说，中国计划在本世纪中叶建成地月空间经济区。国际媒体报道说，显然地球对于中国的经济雄心来说已经不够大。

中国专家预测，中国每年在地月空间经济区的总产值在2050年前后可以达到10万亿美元以上规模。包为民说，开发地月经济区不仅将产生巨大的经济效益，也将改变目前的社会经济模式。

“抢占未来先机”

包为民说，地月空间发展领域具有巨大的经济潜力，因此中国应该研发地球和月球间的可靠，低成本的太空运输系统。按照中国的计划，在2030年完成基本技术，在2040年制造关键的运输技术。到本世纪中，中国可能成功地建立太空经济区。

据中国媒体报道，地月空间经济区的范围主要包括近地空间，月球引力空间和地月转移空间三部分。空间经济区有基础产业，应用产业，开发与利用产业，拓展产业。

图片版权 Xinhua Image caption 中国航天科技集团公司科技委主任包为民说，地月空间发展领域具有巨大的经济潜力。

空间经济区由航班化地月空间运输体系，空间资源探测与开发体系，以及空间基础设施体系三个体系组成。

根据新华社之前的报道，北京计划在2020年推出火星探测任务，在2021年登陆火星。2016年，中国载人航天工程原副总指挥张育林曾表示，中国在地月空间的载人航天活动，是中国三步走战略的一部分，也能为火星探测和其他深空载人探测奠定基础。

《科技日报》报道引述张育林的话说，中国载人航天未来发展的规划既非简单地登月，也不会是目前仍然很难实现的载人火星探测，而是从抢占未来发展先机的角度，通过持续的技术突破和积累，稳步开发利用地月空间。

美国《时代杂志》报道引述美国宇航局的前高级顾问凯西·劳里尼(Kathy Laurini)的话说，“他们（中国人）设立战略性，长期性的目标，而且为达到这些目标进行专注的，系统性的努力。”

“太空超级大国”？

近年来，中国太空行业有了迅猛发展，还进行了大量月球探测研究。《时代》杂志在北京的记者查理·坎贝尔报道说，“从人造卫星，到月球和火星，中国在这些领域中正迅速变成太空超级大国。”

图片版权 NASA Image caption 中国计划在本世纪中建立地球-月球太空经济区。

美国非盈利的太空基金的统计显示，中国每年太空项目的投资高达80亿美元，仅次于美国。查理·坎贝尔说，中国政府把征服太空当作主要的战略重点，中国这个“天朝大国”实现星际旅行只是个时间问题。

今年7月中国民营的北京星际荣耀空间科技有限公司(I-Space)成功发射了运载火箭，那是中国商业航天产业首次成功的地球轨道发射。下一步该公司将着眼于太空旅游。媒体报道说，虽然他们的技术目前仍落后于诸如美国的竞争者太空探索技术公司（SpaceX），但一旦赶上来，他们的价格将会低于欧美的竞争者。

中国发射的嫦娥4号探测器在今年1月3日成功在月球背面着陆，嫦娥4号着陆器携带“玉兔二号”巡视器登陆月球背面进行探测。

《时代周刊》报道说，中国克服每个（太空）技术障碍的速度说明了中国政府对太空的重视，即认为太空对于促进经济，提升高科技产业和推广技术应用至关重要。

报道引述关注中国太空项目的记者安德鲁·琼斯的话说，“他们（中国人）把太空看作是促进未来增长和竞争力的驱动器。”