图片版权 XINHUA Image caption 林郑月娥与韩正在北京钓鱼台国宾馆会面。

香港特首林郑月娥继早前与中国国家主席习近平会面后，在北京与中国政府主管香港和澳门事务的国务院副总理韩正会面，是三天内再次会见中国高层领导人。分析认为，这一轮会面是要向外界显示北京政府对林郑月娥的支持，而发放这个讯息的对象除了中国政府眼中的“外部势力”，还包括亲香港政府的建制派，以及多次批评香港高官的基层警察工会。

韩正在周三（11月6日）的会面指出，香港近期的暴力示威浪潮严重破坏香港社会秩序，当今世界任何国家及社会都不能容忍和接受。他又称赞林郑月娥率领香港政府做大量艰辛工作，中国中央政府对她表示高度信任，强调中央一如既往“坚定支持特区政府和警队”。

林郑月娥回应韩正说，香港政府早已暂缓《逃犯条例》的修订工作，但示威没有因此停下，而且暴力程度不断升级，远超过和平示威和争取自由民主的意义。

图片版权 xinhua Image caption 香港特首办公室在周日通报的行程表中，没有提及林郑月娥周一将会上海与习近平会面。

“充满肯定”

林郑月娥在到访北京前，在上海出席第二届中国国际进口博览会期间与习近平短暂会面，获对方赞赏她带领香港政府“恪尽职守，努力稳控局面、改善社会气氛，做了大量艰辛的工作”，又指北京政府对她管治团队的工作“充分肯定”。

林郑月娥数天内先后与习近平和韩正会面，香港媒体普遍解读为中央希望重申对林郑月娥的支持。但同时有评论留意到，前特首董建华2005年宣布辞职前五天，北京政府仍然表示对他的领导“充满肯定”，而另一名前特首梁振英2016年宣布不会竞逐连任前不足一个月，也曾获习近平支持，质疑北京政府对林郑月娥的支持，是否与当年对董建华和梁振英的支持一样只是表象。

但中国官方智库全国港澳研究会副会长刘兆佳认为这次情况完全不一样。他接受BBC中文访问时说，董建华和梁振英掌政时，香港只是面对内部的矛盾，而现在北京政府面对的是来自“外部势力和内部势力联手，形为更大的力量去冲击中国和香港”。

“坦白说，中央政府在任何情况都要支持、或高度赞扬一个在任特首。当然，这不等于之后不会出现撤换特首的情况，但我自己看来，这次情况跟以往有很大分别。”

图片版权 AFP Image caption 香港前特首董建华2005年宣布辞职前五天，北京政府仍然表示对他的领导"充满肯定"。

“稳定建制派军心”

除了泛民主派阵营，亲香港政府的建制派在这轮示威浪潮期间，也多次公开表达对林郑月娥的不满。香港最大的亲北京政党民建联主席李慧琼上月批评，林郑月娥发表《施政报告》内的措施“因循守旧”，没有措施处理香港社会目前的混乱情况。

英国《金融时报》早前引述消息指，中国政府计划明年3 月以“临时特首”取代林郑月娥，尝试平息香港社会对当地政府的不满。香港Now新闻之后引述消息指，当地政坛已经着手寻找林郑月娥的接替人，其中一个热门选择包括财政司司长陈茂波。中国外交部随即反驳《金融时报》的消息，形容报道是“别有用心的政治谣言”。

香港示威浪潮中批评政府的一方，还包括香港警察其中一个代表低阶警员的工会主席林志伟。他曾经批评，香港政府第二号人物政务司司长张建宗不应代表警队向香港市民就7月元朗袭击事件致歉，指对方发表“不负责任的言论”。

一些手持木棒的人7月21日在香港元朗区一个捷运车站袭击途人，多名记名及途人被打受伤，警察过了许久才抵达现场。张建宗之后承认警方处理事件与市民期望有落差，政府愿意就事件道歉。

刘兆佳认为北京政府希望透过韩正与林郑月娥的会面，强化“中央政府大力支持特首和香港警队”的讯息，因此“不鼓励各方仍然以为中央短期内有意撤换特首，也不鼓励各方挑战特首和特区政府的权威”。

香港资深时事评论员刘锐绍也认为，林郑月娥与中国大陆最高领导人会面，是为了向包括香港警察等体制内的人显示，中央政府需要林郑月娥留任特首处理香港情况，同时要求他们不可以让自己对特首的不满搞乱大局。

图片版权 Reuters Image caption 习近平与林郑月娥会面时没有提到支持香港警察执法，但分析认为这不代表习近平不强调警察要制止暴力示威浪潮。

习近平早前接见林郑月娥时没有具体说出要支持香港警察执法，而韩正与她会面时就有为此发声，而且提出香港的经济民生问题。刘锐绍认为外界不须为这种分别过份解读。

他认为林郑月娥与习近平是一种“政治导向”的会面，显示的政治姿态多于实质内容，北京政府对香港特首的具体指示多数由其他人讲，例如韩正。

“习近平在会面林郑月娥的时候说的话都是泛指的内容，他没有说关于警察的部份不等于他不强调警察要止暴制乱。”