图片版权 YOUTUBE Image caption 中国大陆《央视》主播海霞11月4日在《主播说联播》中说：“湾湾，回家吧。”

中国日前宣布对台湾的“26条措施”并在中共中央第19届“四中全会”再提“一国两制”和平统一。中国《中央电视台》主播录制视频宣传中国对台举措，并喊话“湾湾，回家吧”引起社会热议。

中国大陆《央视》主播一句“湾湾，回家吧”引发两岸网友讨论。有媒体称，这句话传到台湾民众耳中，变成大陆调侃台湾、吃台湾豆腐的刺耳表现。

《央视》喊话：“湾湾，回家吧”

台湾中山大学政治研究所助理教授陈宗岩看到这段影片后，会心一笑。他对BBC中文说，中国主播试图以轻柔态度触动人心，但对他而言，既缺乏说服力也没有被打动，就是标准的《央视》风格，一副照稿念的样子。

不过，中国大陆方面也不解，为何给台湾那么多的好处，台湾却无法放下戒心，好好共谋两岸的发展？

长期研究中国传媒的台湾政治大学新闻系教授冯建三分析，两岸关系的症结点是处理方式只剩“一国两制”或“独立”，在没有其他出路下，两边对立及摩擦就会不断发生。

他对BBC中文说，“两方会从各自立场理解对方，所以会产生揶揄、嘲笑、甚至怒骂的情形。”

图片版权 WEIBO Image caption 中国《中央电视台》主播录制视频宣传中国对台举措，并喊话“湾湾，回家吧”，引起社会热议。

冯建三认为，这段视频也有可能是“对中国内部，不是对外”。他表示，近几年美国总统特朗普时常批评，因此中国会强化爱国心，会反映在内部的权利结构，因此“湾湾，回家吧”一席话不一定是对台湾民众讲，可能是对内宣传。

《央视》主播海霞11月4日以字正腔圆的新闻播报语调，在《主播说联播》中提及中国对台湾的“26条”是一个“实打实”的感觉，称赞该措施并批评部分人士造谣抹黑。她感叹：“台湾的前途系于国家统一，台湾的命运与祖国相连。”她在节目最后喊话说：“湾湾，回家吧。”

中国网民早期据报为了规避有政治涵义的敏感词，会使用辞汇代替，当时提及台湾会用较为亲切的叠字“湾湾”代替，后来逐渐约定俗成，“湾湾”一词就指台湾，至今仍被中国网民广为使用。

《主播说联播》这段影片不仅一度登上微博热门，有大陆网友称“回家吧湾湾，不要让美国人骗你了，真正想要保护你繁荣昌盛和台湾同胞富强起来的，是大陆，不会是美国”，台湾网友则有人表示，“谁是湾湾，装熟、好恶、不舒服，鸡皮疙瘩。”

台湾选举

针对中国对台的“26条”，台湾总统蔡英文11月5日表示，大陆现在全力推动“26条措施”，就是为实现对台湾的“一国两制”方案。她说：“在大选期间提出，用意很自然让人想到是意图影响选举。”

台湾民进党总统参选人蔡英文和国民党参选人韩国瑜两人皆主张反对“一国两制”，但对“26条”的回应却非常不同。

国民党表示，“26条”是中国要进一步促进两岸经济文化交流。乐见中国为台资企业提供同等待遇，及对台湾人提供的便利和支持。

中国国台办发言人马晓光曾针对蔡英文的回应表态，称这是“说三道四，诋毁抹黑”，­并称这进一步暴露了“与广大台湾同胞利益为敌的阴暗心理”。

图片版权 XINHUA Image caption 中国四中全会公报称，团结广大台胞反对“台独” 促进统一。

台湾学者认为，很难断定“26条”是否与台湾选举有关，但有可能对选情造成些许影响，像是巩固部分支持韩国瑜的票源。

助理教授陈宗岩解释，台湾并非每人都需要这些措施，但对需要与中国长期交往、到中国投资经商或有赴陆发展计划的人会有诱因，这些人会更倾向支持主张中国友好的国民党。

但是他说：“对于不需要中国连结来维持生活的人，就没什么感觉，所以比较难拉拢中间选民。”

陈宗岩举例，除非有往来两岸，否则大多数台湾人对这些措施可能很无感。以学术界为例，若拿到博士学位却没有到台湾高教体系任教，在寻找教职机会时，可能就会考虑中国。

“26条”与台湾选举的关系，台湾学者持保留态度，但有中国学者则表示该措施与选举完全无关。

中国厦门大学台湾研究院教授特聘教授刘国深向香港媒体表示，由于台湾政府在经济、国际事务等方面能力有限，台湾人常向大陆提出意见和要求，因此“26条”是回应台湾民间的合理要求，保障台湾民众，与台湾选举也没有关系。

拉拢台湾民心？

有人质疑中国此举是试图从经济、文化方面拉拢台湾民心。陈宗岩认为“惠台措施”有统战效果，中国希望以从经济出发，将台湾与中国大陆的发展绑在一起，希望绑得越紧、越多、越广，台湾就不会违背中国的意见。

蔡英文政府正持续减少对中国的依赖，加强与美国的关系，同时祭出“新南向政策”等措施分担对大陆贸易市场的依赖。

图片版权 CNA Image caption 寻求连任的台湾总统蔡英文多次表示，台湾绝不会接受“一国两制”。

中国是台湾最大的贸易伙伴，也是台湾第一大出口市场。台湾财政部统计，2019年1月至8月两岸含香港的贸易总额达1,212.5亿美元，约占台湾进出口贸易总额的30.4%。与去年同期相比，贸易总额衰退了3.7%，显示降低对中国依赖的施政方向，有所成绩。

不过，蔡英文上任后力推的“新南向政策”却也呈现衰退，与印尼、菲律宾等18个新南向国家的贸易总额衰退了4.6%。中国国台办旗下智库“北京海峡两岸关系研究中心”学者杨立宪对香港媒体分析称，北京目前只接受两个选择，在中国统治下“一国两制”或“一国一制”。

她说：“北京不满蔡英文及她的立场，所以会持续对台湾施压，不过尚未达到以军事干预的阶段，因此会继续推动和平统一。”

杨力祥表示，只要台湾不要主张独立，北京会慢慢采取行动，增进两岸互相交流和了解，使两岸人民能融合共处，直到双方都不能离开对方。

台湾淡江大学大陆所教授黄兆年向BBC中文表示，中国正用“利益”来换取台湾的认同，吸纳人才。他认为，“26条”不是“惠台”而是“惠中”。

黄兆年说，中国想要改变在全球生产链中的角色，过去必须依赖外国零组件，现在希望能国内自己生产，逐渐往上游移动，升级产业。

他解释，因此“26条”表面看起来是“惠台”，实际上却是为中国经济发展服务，希望达道《中国制造2025》，自主创新。

两岸若是竞争关系，中国若得到台湾人才，相对台湾中国就会变强，这会削弱台湾经济主题性，借此慢慢地得到台湾人在政治及经济上，对中国认同。