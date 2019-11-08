粤港澳大湾区：住房新措施引陆港居民同质疑

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由今年6月反对《逃犯条例》修订开启的抗议运动仍在香港持续。11月6日，中央政府公布了16项支持香港居民到大湾区发展的新措施。在此之前，香港行政长官林郑月娥刚刚在北京与中国国家主席习近平和主管港澳事务的国务院副总理韩正举行了会晤。

16项新措施包括，香港居民可以在住房和教育方面享有与大湾区内地居民同等待遇；支持香港居民在大湾区城市的居留和医疗；建立跨境移动电子支付和理财通机制；以及在法律、建筑、保险监管等专业界别扩大两地交流，并加速创新及科技合作等。

图片版权 Xinhua Image caption 11月6日，韩正会见香港行政长官林郑月娥。

香港特区政府认为，这些措施将惠及香港居民在大湾区内地城市发展、就业和居住，并有利于加强大湾区内人流、物流、资金流等方面的流通。

林郑月娥表示，“建设粤港澳大湾区为香港发展拓展新空间、增添新动力，让香港市民——特别是年轻人——获得更多发展机会。”

她引用特区政府刚公布的数字称，2019年香港第三季本地生产总值较去年同期下跌2.9%，称香港必须更加积极地推进有利经济发展的工作，包括建设粤港澳大湾区。

图片版权 Xinhua Image caption 11月7日，设在深圳前海的中央广播电视总台粤港澳大湾区中心正式启用。

新措施出台后，大陆官方媒体广泛报导。《新华社》引用香港内地经贸协会会长黄炳逢、特区立法会批发及零售界议员邵家辉、香港金管局总裁余伟文等人的话表示，新政策将有利于香港居民在大湾区工作和生活。

《央视网》也发表评论，称16项新措施“用心良苦”。评论员王磊说，“大湾区共享发展的东风已然吹起，香港的发展与祖国发展理应同频共振，这才是对香港和香港社会的未来负责。”

但在香港，舆论对政府所称的“惠港”政策反应冷淡。

《香港经济日報》引用交银国际联席董事（房地产研究）谢骐聪称，一直以来香港居民都可以到内地购置物业。不过，因港人购买力有限，即使放宽大湾区置业，也不代表会引发大量置业的趋势。银河联昌证券中港房地产研究主管郑怀武对此表示认同，他称港人要到大湾区置业，除楼价外，还有很多考虑因素，包括教育和医疗问题等。

两地的相似之处在于，在住房方面引起广泛讨论，两地网民均对该政策表示质疑。

16项新措施有哪些重点

第一类，民生。

购房和教育方面，香港居民在大湾区内地城市购买房屋，豁免在本地居住、学习或工作年限证明，以及缴纳个人所得税及社保。港澳居民或子女享受内地学前教育、参加中考、入读高中。

居留和医疗方面，非中国籍香港居民可申请有效期两至五年以内的签证或居留许可。容许大湾区指定港资医疗机构，使用已在香港注册的药物和常用的医疗仪器。

金融方面，支持香港居民在内地使用移动电子支付。推出香港居民开立内地个人银行结算账户的试点。探索建立跨境理财通机制。

第二类，专业界别。

在法律、建筑、保险监管、债券市场等专业界别方面，扩大两地合伙措施、资格互认，并给予优待等。

第三类，创新科技。

增加由位于香港落马洲和深圳河北侧河套地区组成的“深港科技创新合作区”的人员、资金、货物、信息等配套，吸引外资。对进境动物源性生物材料实行通关便利。放宽内地人类遗传资源过境港澳的限制。

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两地网民的质疑

在社交媒体平台“推特”（Twitter）上，不少网民对购房方面的新政策表示质疑。

有网民质疑谁是此政策背后的受益人。一位自称香港人的网友表示，“真正得益的是那些透过各种途径拿了香港身份证的大陆人。他们可以炒房，帐算在所有香港人头上。”

另一位称，“背后的用心倒是很清楚，香港政府可不必再限制私楼市场，迫想买楼的平民住大湾区，再狂起豪宅让大陆有钱人买，大部分公屋又会分配给新移民，完全排除英殖时代的余民和废青，共官港商通力合作打造一个没有香港人的香港。”

在大陆社交媒体平台微博上，一些网民对给予香港居民的特别待遇表示不满。其中一位说，“心情复杂，不想再关心香港的任何事了，人家再怎么闹犯罪，也比你高一等。”

另一位说，“合着香港人住房紧张，大陆人买房就没有压力是吧！房价暴涨的这些年压垮了多少80、90后？我们大陆人活该？中国14亿人，多少人靠着父母买房都是勉勉强强，更别说自己赤手空拳买房，还要配上几年社保才可以！”

另外，也有内地网友表示，推出的新政策背后另有他意。

其中一位称，“大湾区除了广州珠海深圳，还有惠州肇庆东莞一类的。三四线城市就缺人和钱来开发，而且开放自用购房，购房套数也是有限制的，不可能大规模炒房。房在香港供不应求价格虚高，开放大湾区购房引资本和人才回大陆，还顺带打击一波那些囤着地不建炒楼的资本。”