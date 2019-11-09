香港选举候选人遇袭、中国大陆“惠台政策”和本周更多好故事

2019年11月第二周，中美贸易战重回外界的焦点。北京政府在同一周也提出对台湾居民和公司在中国大陆的优惠政策，引起部份台湾社会忧虑。

香港准备迎来《逃犯条例》修订示威浪潮后首场地方选举，但示威浪潮持续，多名泛民和建制派的候选人先后被袭击，建制派要求押后选举。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 贸易战前景不明 世贸批准中国制裁美国

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中美贸易战，双方暂时“休兵”谈判之际，世界贸易组织仲裁小组11月1日裁定，允许中国每年对价值约36亿美元的美国商品加征关税。

这一裁定，虽然针对的是7年前中国向世贸组织提出的一起申诉案，但由于裁决宣布之际，正值中美之间的贸易战短暂休兵谈判尚无定论之时，因此外界特别关注这一裁决对双方贸易谈判可能造成的影响。

2. 台北指北京“26条”：名为惠台 实则利中

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距离台湾大选还有两个月之际，北京宣布出台多项为台湾企业和民众进入中国大陆提供方便的优惠措施。不过，台湾有人质疑这是中国大陆将“一国两制”引向台湾的一种侧面行动。

包括中国国务院台湾事务办公室（国台办）和国家发展改革委员会（发改委）在内的中国20多个部门共同草拟出台的《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》在11月4日公布，当中包括26个条目，因此被简称为“26条”。“26条”被看作是与去年3月北京推出的“31条措施”相似。

新措施包括容许台湾企业参与5G技术研发和让台湾运动员以本土内援身份参加中国大陆的体育职业联赛等等。台湾大陆委员会（陆委会）称“26条”是“31条”的延续，本质仍然是“名为惠台，实则利中”。

3. 习近平首提“全过程民主” 新词汇引发新质疑

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中国国家主席习近平11月2日在上海考察时首次提出“全过程民主”，引起各种猜测和讨论。但除了新华社随后发布了一条两段话的微评外，其它中国官媒对此尚没有跟进做出进一步解读。

中国官媒称，习近平此次考察上海的主题之一是贯彻中共四中全会精神。习近平在考察中提到，在中国，民主是一种“全过程的民主”。这个用词在中国官方话语中是首次出现。

4. 何君尧被刺伤 香港再有地方选举候选人遭袭

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正在参加香港区议会选举的亲北京立法会议员何君尧早前在拉票期间被刺伤，警方证实一名男性疑凶当场被捕。何君尧在星期三（11月6日）早上于选区设摊拉票时遇袭，送院急救时清醒。

何君尧遇袭后缺席立法会大会。香港建制派议员集体表示，对是次血案提出“最严厉谴责”，但对于记者们追问会否因此要求特区政府押后11月24日之选举，建制派议员“班长”廖长江说：“我们不会向政府做任何建议，我们认为，确保选举公平、公开、公正，不是建制派议员的责任，是政府和选举委员会的责任。”

香港立法会民主派会议召集人、公民党议员陈淑庄对何君尧表示慰问。她同时指出，民主派也有不少议员在过去几个月遇袭，希望警方能一视同仁，尽快破案。

5. 麦当劳总裁谈恋爱被炒鱿鱼 只因对象是下属有违公司价值

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国际最大快餐连锁企业麦当劳的首席执行官史蒂文·伊斯特布鲁克（Steve Easterbrook）因与公司雇员有恋情关系被解职。

麦当劳发布公告说，伊斯特布鲁克的恋情关系是“双方自愿的”。但是，伊斯特布鲁克的行为“违反了公司政策”，显示出他“判断有误”。

双方是自愿的，伊斯特布鲁克离婚后独身，也是自由的。但是，一个是老板，一个是下属，谈恋爱就坏了公司的规矩。