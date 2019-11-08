图片版权 xinhua Image caption 中国计划2020年发射火星探测器，一次完成对火星的“绕、落、巡”多种任务（中国火星着陆巡视器构想图）

中国国家媒体首次公开报道了“载人飞船飞往红色星球的计划”。中国希望先送“太空人”登陆月球，将此作为下一步登陆火星的预演。

《中国日报》报道，中国航天科技集团公司表示，（中国）下一步载人飞行将是载人登陆月球进行探索。

中国航天科技集团公司表示，中国的长期目标是送航天员登陆火星。中国将先建立月球基地进行科学研究，扩大适合人类生存的场所，积累经验，然后再进行其它深空探测。

中国空间技术研究院空间科学与深空探测首席科学家叶培建在中新社报道中说，中国将在2020年发射火星探测器，计划在2021年，即中共建党100周年前降落在火星。

图片版权 xinhua Image caption 在新华社的报道中国“嫦娥四号”探测器说，中国计划2020年发射火星探测器，一次完成对火星的"绕、落、巡"多种任务，这在航天史上属于首创，因此难度非常大。

中国的火星探测

大约每26个月会有一次所谓的“火星冲日”，即太阳，地球和火星位于一条直线上，这是适合进行火星探测的时间点，因为那时候火星探测器的飞行路线最短，也最省燃料。中国媒体报道说，2020年就是“火星冲日”的探测窗口，因此中国届时将进行火星探测。

据中国航天科技集团官方微信号消息报道，中国航天科技集团的专门机构已经进行了大量实验，测试火星探测器悬停，避障和着陆试验，验证火星探测器在降落阶段的控制和推进工作性能。

中国媒体报道说，载人登陆火星探索会进一步了解火星生命痕迹。据认为研究火星也能为地球生命发展的问题提供线索。如果中国火星计划成功，中国将在火星探索方面超过美国宇航局，令之前的“好奇号”火星探测车相形见绌。

图片版权 NASA Image caption 美国计划在2020年发射一架小型的自主性旋翼飞机去火星。该火星无人直升机项目将为最终实现由人控制的火星飞行器铺路。

“好奇号”火星探测车2011年11月由美国宇航局发射，2012年8月在火星登陆。“好奇号”探测车对火星气候及地质，火星上的水，以及火星环境是否曾经能够支持生命进行探测。

中美火星竞赛

中国“嫦娥四号”探测器总设计师孙泽洲在新华社的报道中说，中国计划2020年发射火星探测器，一次完成对火星的“绕、落、巡”多种任务，这在航天史上属于首创，因此难度非常大。

孙泽洲说，月球没有大气，因此月球探测器要携带大量推进剂；火星有大气，但大气的不确定性也带来很多问题，因此增加了研制火星探测器的难度。

在中国人公开火星探索计划的同时，美国宇航局也宣布了发送新型自主直升机去探索火星表面的计划。美国计划在2020年发射一架小型的自主性旋翼飞机去火星。该火星无人直升机项目将为最终实现由人控制的火星飞行器铺路。

图片版权 xinhua Image caption 中国在甘肃省境内的火星模拟生存基地包括总控舱，气闸舱，乘员舱，生物舱等9个舱体

苏珊·戈登是美国宇航局革命性直升技术（RVLT）项目的负责人。美国宇航局网站消息引述苏珊·戈登的话说：在火星稀薄大气中使用重于空气的飞行器是从前没有尝试过的事情，她期望该重要的太空项目能得到美国宇航专家的帮助。

苏珊·戈登说，使用火星直升机如果成功，就能让科学家对远离母船的火星远处表面探索。

美国宇航局负责人，共和党人吉姆·布里登斯廷说，美国宇航局拥有很多历史“第一”，火星直升机对于未来的关于火星的科学发现和探索具有重大意义。