图片版权 Getty Images Image caption 中国国务院港澳办主任张晓明周六（11月9日）发文指，香港未完成二十三条立法是近年"港独"不断加剧的主要原因之一。

因修订《逃犯条例》引发的抗议尚未平息，中国国务院港澳办主任张晓明周六（11月9日）发文指，香港未完成23条立法是近年“港独”不断加剧的主要原因之一，建立健全维护国家安全的法律制度和执行机制成为特区政府的紧迫任务。

有学者对BBC中文指出，如果重推23条，耗时至少两三年，在立法过程中会遇到争议，在民间也会有很大反弹，不排除中央和特区政府会利用其它手段达致“临时23条”。

张晓明说了什么？

10月底，中共中央十九届四中全会公报在谈到香港问题时明确指出，“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，未详细解释这句话的内涵，随后国务院港澳办主任给出了最新解读。

张晓明周六（11月9日）在国务院港澳办网站发表一篇6000余字的文章称：“香港尚未完成基本法第23条立法，也未设立相应执行机构，这也是近几年来‘港独’等本土激进分离势力的活动不断加剧的主要原因之一。”

“建立健全维护国家安全的法律制度和执行机制，强化执法力量，已成为摆在香港特别行政区政府和社会各界人士面前的突出问题和紧迫任务。”他说。

张晓明还以澳门为例，称澳门已经完成基本法第23条立法，建立了维护国家安全委员会及其办公室，并主动在立法会选举法中增加“防独”条款，下一步还将制订和修改相关配套立法。

图片版权 xinhua

被一些本地人视为“小宪法”的香港《基本法》23条规定：“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为，禁止外国的政治性组织或团体在香港特别行政区进行政治活动，禁止香港特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。”

2002年起，香港政府开始就根据此条规定的内容开始推动立法，即后来推出的《国家安全（立法条文）条例草案》。但不少人担忧将影响香港的人权与自由。2003年“七一”50万人上街抗议，随后时任特首董建华宣布撤回该草案，香港的“23条立法”终止。

曲线立法还是火上浇油

张晓明文章发布前，香港社会氛围仍持续紧张。香港科技大学学生周梓乐因在示威现场摔伤最终不治身亡，随后香港有多起追思和示威活动，要求独立调查周梓乐的死因，并将矛头指向警方。

香港时评人刘锐绍对BBC中文指出，目前正值中美贸易谈判，美国希望谈判中拿到更多利益。在这种形势下，即使反对推动23条立法也难有实际举措。张晓明的举动表明，北京希望利用这个机会尽快推动23条立法。

而香港浸会大学传理系高级讲师吕秉权认为，此前香港特区政府已经有许多严厉的管治政策，但都未奏效；如若再推23条，无疑是火上浇油。

你的器材不支持播放多媒体材料 香港示威：“勇武派”中的一名“和理非”，如何在抗议中不割席

“很多香港人已经觉得香港被破坏掉了，已经没有什么可以输的，很多人连自己的前途或是生命都可以牺牲，也不会担心有更严厉的刑罚自己会多坐几年（牢） 。所以这样的火上加油反而会令到压迫越多，反抗越大。”吕秉权说。

但他指出，如果推23条，从咨询、讨论到立法最少也要两三年，在立法过程中会遇到很多争议，在民间也会有很大反弹，不排除中央和特区政府会利用其它手段推出“临时23条”，比如让人大释法将港独等问题于基本法保障言论、集会自由的条文中剔除等。

吕秉权注意到，《港澳研究》杂志最新一期《香港现行法律和基本法第23条的关系：兼论适应化立法路径的可行性》论文指明了手段和方法。《港澳研究》是由国务院港澳事务办公室主管、国务院港澳事务办公室港澳研究所主办的综合性学术理论季刊。

该论文称，第23条立法可遵循“适应化模式”分散立法路径，“第23条立法尚未完成，并不意味着现行本地法律的相关规定不能适用。除例外情况，香港现行法例可在回归后继续适用，也可被香港特别行政区政府直接援引以规管危害国家安全和破坏公共安宁的行为。”

图片版权 Getty Images

文中提到，香港部分现行法律可被援引以维护国家安全，却成为“沉睡条款”，应当通过替代解释激活、创设先例，“需要重点对《刑事罪行条例》第2条及第3条进行替换解释，从而在不进行大规模修订和新增条款的情况下，实现对‘叛国’、‘分裂国家’、‘颠覆中央政府’三种危害国家安全行为的禁止。”

更多反应

中国全国人大常委谭耀宗出席香港本地电台节目时回应称，虽然以目前香港情况有人会对23条感到担心，但“有需要，不可不做”，并称各界要多用智慧想出方法解决。

香港立法会前主席曾钰成认为，即使中央提出23条立法，特首也决心做，但要视乎社会环境是否有利立法。

民主派立法会议员陈淑庄批评，张晓明在社会动荡之际提及23条立法是“唯恐天下不乱”。陈淑庄说，政府未能处理当下社会问题，若强硬推23条只会让社会更加撕裂。