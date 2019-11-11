图片版权 EPA Image caption 这是“反送中”示威爆发以来第三起警员枪伤示威者事件。

香港“反送中”示威者发起罢工、罢市、罢课“三罢”，警员在与堵路示威者追逐期间枪伤一名示威者。

示威者星期一（11月11日）早晨在香港多区堵路和破坏铁路设施，防暴警察纷纷出动控制局面。上午7时许，位于香港岛东北部西湾河社区，一名警员追赶示威者，贴身扭斗时开实弹枪，打伤至少一人；警方向BBC中文证实有两人送院急救，但不能确认两人是否都是枪伤。

这是自香港反对《逃犯条例》修订案示威今年6月爆发以来，第三起警察真枪实弹打伤示威者的事件。

受发起“三罢”示威者堵塞交通影响，香港多家高校宣布于星期一停课。

事发地点为西湾河英皇道近太安楼。网上直播片段显示，一名身穿白色督察级制服、配有交通警反光衣的警员，在斑马线旁突然拔出佩枪，然后一名身穿白色连帽衣、里面穿上黑色衣服男子慢慢走前。

警员与白衣人扭打，然后其右侧有另一名黑衣人靠近。警员把枪指向黑衣人，黑衣人伸手靠近枪口，旋即放下。警员向他开第一枪，黑衣人倒下。此时直播记者后退，稍微放下镜头，但能看见警员开第二、三枪，还有另一名黑衣人倒下。一名路过蓝衣男子见状拍掌。

数分钟后，数名防暴警察抵达增援，协助穿反光衣警员制服两名黑衣人，包括一名疑似中枪流血男子。

BBC中文记者两次向香港警察公共关系科查询，警方最初确认两人受伤送院，但称未能确定是否均为枪伤，后来称未能确认任何信息。

香港本地媒体《明报》报道，中枪男人21岁，“右肾及右肝被子弹碎片割伤”， “接受紧急手术期间，一度心跳停顿”， 十点半已完成手术。

并指另一名伤者“不需接受紧急手术”。