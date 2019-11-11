图片版权 Getty Images Image caption 在台湾的大陆学生收到通知，建议2020年1月11日前离开台湾，宜早不宜晚。

有部分在台湾念书的大陆学生，11月初陆续收到中国方面要求1月11日前离开台湾的讯息，并称是基于安全着想，否则出现任何情况后果自负。

2020年1月11日台湾将举行总统大选，有台湾学者称中国此举可能是不希望太多大陆学生在台湾感受民主气氛。台湾陆委会对此表示，陆生体验台湾自由学风及民主生活有助两岸关系和平与稳定。中国地方台办则否认有发出类似讯息。

建议选举前返陆

台湾媒体日前报道，中国有某市台办在网路群组发讯息给在台湾的大陆学生，指“接获上级通知，建议陆生同学放寒假要早订票，最好在2020年1月11日前离开台湾，宜早不宜晚”。BBC中文无法独立核实这一信息。

至少2名在台湾求学的大陆学生，向BBC中文证实，他们在许多省、市的陆生群组都有收到类似讯息。

上述大陆学生提供的截图显示，浙江省赴台学生联谊会在有近500人的微信群中表示，“我们是来台湾学习的，安全起见，大家不要讨论、围观、参与无关活动，学期结束尽早订票，无特殊情况最好1月11号以前离台返家。”

BBC中文联系中国杭州市委台湾工作办公室，副主任阮兆牛通过电话表示，没有发送相关讯息给在台的大陆学生，并强调“没听说，也没有这件事情。”

另外，湖北省大陆学生群组内讯息要求学生告知返回中国的航班资讯，若不能在1月11日返回，还必须说明具体情况，并要求在11月8日前回覆。

该讯息称：“为在台就读学生安全着想，请务必于1月11日前返回大陆，否则一但出现任何情况，后果自负。”不过，湖北省台办宣传部向BBC中文称，“从没有发过消息要求学生1月11日前回大陆。”

图片版权 CNA Image caption 在台湾念书的大陆学生，11月初收到要求1月11日前离开台湾的讯息（资料照片）。

台湾2020年1月11日举办总统、立法委员选举，大部分的大学1月10日考完期末考，开始放寒假，有此调整也是为了保障老师和学生投票。

台湾陆生联合招生委员会总干事张鸿德向BBC中文表示，只要台湾举办选举，就常听说类似的讯息，也曾经有老师汇报。他猜测：“此举可能是担心选举期间发生突发状况，不希望学生过度接触，而有所影响。”

不过张鸿德也说，无法确定讯息是否来自官方。他说：“若是正式通知，应该会由官方发布讯息，而不是通过网路群组告知。”并认为没有强制力，因此用意不大。“若大陆学生想要留下来，也不会怎么样。”

中国政府担心什么？

台湾有媒体引述大学教授说法称，中国此举可能是不想让太多陆生在台湾感受民主气氛。

不过，台湾世新大学终身教育学院教授、曾负责大陆学生事务的苏建州认为，学生对台湾民主的学习，不会因为选举当天人不在，就有所影响。他并说：“在台湾待那么久时间，该接触的民主讯息都接受到了，不差选举这一天。”

苏建州对BBC中文表示 ：“大陆学生对选举很有兴趣！”他曾经带大陆学生观摩台湾选举开票，当选务人员唱票时，他们都觉得很新奇，像是互相讨论为何有些选票会被定义成“废票”等。

苏建州强调，他班上的大陆学生没有收到要求1月11日前需要返回大陆的讯息。

他怀疑讯息的来源是否来自中央。“地方政府有时会揣摩中央的意思。”

他进一步说明，中国各省对陆生规定有所不同，像是几年前，就曾有省份突然不送学生到台湾。

中国厦门大学台湾研究院教授特聘教授刘国深，则驳斥大陆不希望大陆学生在台湾感受民主气氛的说法。他说：“这实在是想太多了，大陆人怎么可能不知道台湾选举。”

图片版权 EPA Image caption 2018年台湾地方选举

他对BBC中文表示，从没听说中国方面发讯息要求学生选举前回大陆，他推测，若真的有，可能是大陆的学校或系所老师，出于关心学生安全而希望放寒假时早点回家。

刘国深强调，他猜测应是为了避免遭外界做文章，称大陆介入选举，才善意提醒。他举例“像是选举当天，若在旁观摩或拿了旗子，被拍个照，就可能被媒体大做文章。”

根据统计，赴台就学的大陆新生从2012年的951人一路攀升到2015年高峰期共3019人注册。但2016年蔡英文政府上台后，注册人数逐渐下跌，2018年人数只剩733人，今年则是732人。

英国《经济学人》曾报道，中国国务院台湾事务办公室（国台办）会替即将赴台的陆生安排行前课程，内容包含中共对台政策与方针。