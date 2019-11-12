香港抗议：警方开枪与示威者烧人纵火，各方反应突显的不同极端

图片版权 Getty Images Image caption 香港示威者11月11日抗议警方开枪。

香港示威活动在11月11日升级，先是再有警员以实弹向示威者开枪，后来又有示威者向持不同意见市民泼易燃液体点火，引发各界强烈关注，但有关反应截然不同，显现出各自为拥护其立场，侧重点及看法有所落差。

BBC中文整理中、港、台及各方反应及梳理背后所突显的立场，有国际组织认为香港政府正把政治问题转化成社会秩序问题，并试图通过警方解决政治危机。

警方开枪与示威者烧人纵火

香港多名示威者11月11日早晨在多区设置路障，警方试图控制局面，有警员在试图控制一名白衣示威人士时，近距离以实弹朝另一名试图接近警员的黑衣男子开枪，该男子送医急救后情况危殆。

香港岛总区指挥官郭柏聪当天在记者会表示，涉事警署警长在拘捕一名白衣人时，有黑衣人趋前图抢枪及抢犯，于是开三枪制服。

同一天，香港北部的马鞍山则发生示威者与市民的冲突事件，有名男子与其他人发生争执，接着突然遭到一名示威者向其淋泼怀疑易燃液体并点火后逃去，该男子当场火焰烧身。香港警方发言人谢振中表示，该名男子身体多处烧伤，目前已住院抢救，情况危殆。警方已将此案件列为企图谋杀案展开调查。

香港特首林郑月娥11月12日中午在记者会上称，多区出现激进蒙面示威者干扰路面及铁路等行为，令大批市民上班上学受到影响。她并说：“示威者想瘫痪香港，令香港停摆，是极为自私”。

前一天，她在晚间的记者会上批评广泛的暴力行为必须受到全社会谴责，并强调“暴力示威行为不会得逞，一定不会争取到口中的政治诉求”。她称，肆无忌惮破坏社会秩序，令社会人心惶惶。

图片版权 Getty Images Image caption 香港特首林郑月娥批评广泛的暴力行为必须受全社会谴责，并强调暴力示威行为不会得逞。

香港民主和建制派议员对11月11日发生的事件也作出了不同回应：民主党主席、立法会议员胡志伟接受BBC采访时称枪击事件让人“极其震惊”，并谴责警方使用过度武力；多名建制派议员在接受港媒访问时，狠批煽暴派通过歪曲事实、美化暴力的文宣迷惑年轻人，煽动仇恨，甚至不假思索就做出违法行为，以利用他们达到一己的政治阴谋，并称煽暴派须为学生被捕以至受伤负起全部责任。

许多香港示威者在常用的网路平台“连登”讨论放火烧人是否过分：超过5000人认为不过分，有人称这是“个别事件”，其中多个留言将原因指向示威者曾多次遭警方攻击及政府回避诉求等等；但也有300多人认为过分。有人称：“若不尊重生命，就和警察没有分别”。

国际上也出现对示威者暴力行为的质疑声，­像是德国之声的访谈节目《Conflict Zone》，访问香港大专界国际事务代表团发言人邵岚，­就对于示威者的暴力行径，提出质疑，­不过邵岚仍坚定认为抗议者的破坏行动是有原因的，­不认为示威者失控。

中国《央视》批“暴民”丧心病狂

香港警方11月11日向示威者实弹开枪后不久，中国媒体即有相关报道且口径一致支持警察，称“多名暴徒围攻港警预谋抢枪，警员被迫开枪自卫。”

多个中国官媒发布几段关键视频，遭评是操控舆论。像是《环球时报》总编辑胡锡进公布的视频，就和BBC公布的视频有异。

警员拔枪指向白衣示威者的胸口的片段已被删减，胡锡进发布的视频始于警方抓着示威者发生扭打，因视角及片段遭删减，观看者很容易就以为警方开枪是为了自卫。胡锡进并称：“作为一名媒体人，坚持支持这名港警开枪击倒围攻他的暴徒。”

你的器材不支持播放多媒体材料 开枪现场画面

《人民日报》11月11日当天也发布了前一天（11月10日）某香港商店的监控录像画面，有顾客见到示威者逃窜，商店也放下卷门试图躲避，画面显现示威者对商店设施进行打砸，并称“行径野蛮”。

在大陆拥有高知名度的香港“光头警长”刘泽基，事发后迅速在微博贴文称，“突发！出来破坏堵路一定有后果，不要认为警察永远不会开枪，这才是国际标准”，并上传开枪片段。不过，这段贴文已经不在。

“香港暴徒抢枪致警方开枪”标签登上社交媒体微博的热搜，截至11月12日下午已有2亿阅读1.6万个讨论。

许多中国官方媒体也聚焦报道男子遭示威者泼液体引燃致烧伤。该事件在大陆社交媒体广为流传，有大陆网友评论：“暴徒已经失去了人性，必须坚决打击”、“完全疯狂失控了，应当用强力手段恢复秩序”、“这不是什么民主、人权，这是在剥夺他们的民主和人权，已经在践踏人道了，典型的恐怖主义行为，令人发指！”

图片版权 Getty Images Image caption 香港示威者11月11日抗议警方开枪，警方发射催泪弹驱离。

针对事件，中央政法委公众号“长安剑”也谴责示威者的行为暴力，气焰嚣张，并发表“暴徒袭警夺枪，港警果断开枪：“这是对待暴徒的‘国际标准’一文。”

《央视》发表评论指香港暴徒从企图抢走警枪，到向市民淋泼怀疑易燃液体并点燃，可见暴徒变本加厉，越来越无法无天，越来越丧心病狂，只能以最严厉的执法回敬。

反送中示威爆发以来，曾发生几起示威者袭击市民事件，而11月11日的“烧人纵火”手段相对强烈，引发高度关注，香港特区政府11月12日零时44分发布新闻公报称，有关案件已列作“企图谋杀案”处理。

台湾两派声音

台湾社会高度关注香港情势，蔡英文总统11月12日被媒体问及该事件时表示，香港政府回应人民对自由民主的诉求，绝对不是以子弹来回应，应该更诚恳思考人民诉求、跟人民沟通，给香港人民更多自由，更多的民主。

在野政党国民党的副发言人黄心华称，国民党对香港街头抗争活动越演越烈，甚至发生示威者泼酸伤及路过学生、以及警察开枪等流血事件深感忧虑，呼吁港府与示威者理性沟通。

台湾媒体、电视政论节目等也针对警方向示威者开枪是否符合规定进行讨论，有媒体引述台湾大学法律系教授李茂生说法称，若事件发生在台湾，警察应负起过失致重伤之责。

而社会舆论倒向两个极端。一派人支持警方，认为唯有警方强势介入才能平息示威者的抗争，有台湾网友称“对暴徒别客气”及“坚定支持港府维稳，止暴制乱”，这一观点与中国官媒不谋而合。

但也有一批台湾人反对警方开枪，像是台湾知名文化评论者颜择雅，在社交媒体脸书上批评香港警权“简直比特首还大”。她表示，台湾在日本统治时期，也有过警权独大的日子当时警察权力包山包海，并称：“香港如今的一国两制，跟日本殖民台湾的方式开始有几分神似。”

也有台湾人担心，香港的情况未来也会发生在台湾，台湾公共电视主持人陈信聪在其脸书上表示，“2019年6月之前，香港还勉强有点一国两制，这块土地还不太能算完全属于中国，但是现在，独裁者的意志已经可以更全面、更直接控制所有香港。”

陈信聪并强调，“要用尽全力不让香港情况在台湾上演，不让中国的各种形式力量在台湾蔓延。”

国际态度

美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）也表示，美国严重关切香港情势，谴责各方暴力行为，并呼吁警察与示威者保持克制。

欧塔加斯11月11日就香港情势发布声明称，美国总统特朗普呼吁以人道方式解决香港的示威活动。 并写道，香港社会更加分化，凸显政府、示威者、公民之间需要诚挚对话。

英国外交部发声明指，关注示威者和警方之间的暴力升级，呼吁双方透过对话寻找出路。

国际特赦组织香港分会11月11日表示，“香港警察的执法水平再创新低。警方以真枪实弹射击示威者，显示他们使用武力时的鲁莽”。

香港分会总干事谭万基向BBC中文表示，香港特首林郑月娥试图将政治问题包装成公共秩序问题，“完全错误”。他称：“反而双方的暴力程度越来越高”，并呼吁双方克制，并要求港府立刻针对警方暴力成立独立调查委员会。

他理解警方必须维持公共秩序，但现在警方已严重伤害民众集会权利及表达政治诉求的自由。他说，“若林郑是想利用警察压下抗议，已确定无效。”

谭万基表示，因为当时警员生命并未收到威胁，应该可以用非致命武器来应对，而不是用枪不可，他质疑，警察所受的训练可能有问题，并要求港府立刻暂停警员职务，并进行独立调查。