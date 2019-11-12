图片版权 Han Kuo-Yu Campaign Team Image caption 韩国瑜（中）在11日宣布副手为张善政后掀起讨论，但外界多半认为这是不意外的组合

台湾总统大选将在2020年1月11日举办，在距离投票日正好60天的11月11日，国民党总统参选人韩国瑜公布其副手人选——65岁的台湾前行政院长张善政。

韩国瑜在高雄的记者会中坦言，张善政一直是他心目中的最佳人选。

“韩张配”出炉后，张善政被普遍形容为“不意外”、“安全却没有惊喜”的人选。张善政从背景、职业、到从政经历甚至个性表现与韩国瑜的差异也没有错过各界的审视。张善政与韩国瑜能否切实搭配、他能否为国民党的选情“加分”？“互补效应”已经引发诸多猜测和评论。

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不意外的张善政

张善政则称，找回“善良政治”与“下架蔡英文”及“科技兴国”，这三点是他愿意出来担任韩国瑜副手的原因。未来他预计将代替韩国瑜访问美国，阐述国民党的中美台政策。

张善政原先已经在2016年退休，平日在台湾东部务农外，另兼数间学校讲座教授与基金会顾问。在韩国瑜7月被国民党提名参选后，8月就担任其“国政顾问团”总召，这几个月两人频频在公开场合一起亮相。

因此韩国瑜选其作为副手，外界并不意外。而他的背景，也是来自传统学术菁英，被看好能替韩国瑜的形象加分。根据12日台湾《两岸政策协会》民意调查，蔡英文仍然以53.6%支持度，遥遥领先韩国瑜的32.8%。

图片版权 BBC Chinese Image caption 出身科技界菁英的张善政，与海派性格的韩国瑜个性截然不同，两人先前已多次联袂现身各大小论坛

传统学术型菁英

出生于1954年的张善政，父亲张同文来自中国天津，1948年国共内战期间跟着中国国民党在到台湾，母亲是台南人。当年台湾的本外省族群间冲突甚多，但张善政有不同回忆，称“从小就在本外省一家亲、和睦相处的环境中成长”。

理工专长的张善政，后来毕业于一流学府台湾大学土木工程系，随后前往美国史丹佛就读硕士后，再去康乃尔大学读博士。

张善政曾在10月底的国民党青年论坛上回忆：“当年许多人去美国后就不回来了，但我是决定回来报效国家的那位”。

当年中华民国被迫退出联合国，许多海外学子也担忧两岸政治情势不回国，但张善政后来赴美念完博士后，1981年回母校台湾大学任教。他这样基层公务人员家庭出身，领奖学金出国念书的写照，十足是台湾“苦干实干”的传统类型。

相比之下，韩国瑜学业生涯则是起起伏伏，先是投考军校，几年后退伍重新考入私立大学英文系。毕业后成为政治人物助理，随后踏上从政之路，一路从县议员，再连任三届立法委员，是典型的政治人物，两人在教育背景上大不相同。

图片版权 Reuters Image caption 张善政曾担任马政府时期最后一任阁揆，当时碰到严重的台南地震。

科技界丰厚资历

张善政先在学术界待了10年后，1991年再转到台湾行政院国家科学委员会，服务于国家高速计算机中心10年。随后又于2001年转入民间电子企业宏碁公司的电子化事业群担任副总经理10年，最后再担任美国科技龙头谷歌公司的亚洲硬件营运总监。

台湾的科技与网络化时代发展，张善政常年参与其中，是十足“科技菁英”。

因此，外界都认为张善政的“菁英资历”可以弥补韩国瑜相对不熟悉科技业的缺陷。特别是韩国瑜曾在10月26日时造访台湾最大的新竹科学园区，然而接待的阵仗却跟过去国民党总统参选人甚远，当时韩国瑜就被认为是不够了解台湾科技业，也无人脉。

张善政在2012年被延揽进入台湾行政院担任政务委员后，展开从政生涯，2014年正式担任行政院副部长。

2016年1月底，国民党在总统大选中大输给民进党后，当时行政院长毛治国请辞负责，张善政则接任剩下的行政院长任期到蔡英文就职总统，任期仅不到4个月，成为马英九政府时期的“末代看守内阁”。

然而，张善政在接任阁揆后不久，台湾南部就发生大地震，张善政的看守内阁全体动员救灾。张善政在当时因为调度迅速，也多次亲身前往勘灾，受到不少好评，反倒成为马政府时期施政满意度最好的行政院长。

图片版权 BBC Chinese Image caption 在青年论坛上，韩国瑜（中）回答年轻族群的问题，若遇到较艰深的专门题，张善政（左）就会代答。

互补下仍有缺陷？

卸任后，张善政虽然回归田园生活，但也常常透过社群网络对时政发表评论，被认为是对政治依然有理想的人。在2018年11月底，民进党在地方选举大败后，许多人就对2020年的总统大位跃跃欲试，张善政也是其中之一。

谈吐海派性格的韩国瑜，也跟文质彬彬的张善政大相径庭。就目前的民调来说，韩国瑜虽然得到不少军公教、农林渔水利会等“草根”阶层支持，但在知识阶层与菁英商务阶层还是相当低。

张善政的加入被外界视为可以让这些选票“回流”的秘方。再者，年轻人支持度较高的张善政也被期待能多拉点票，两人各方面具有互补作用。

张善政从小到大，至今没有加入过任何政党，因为父亲曾告诫他“身为理工人就不要沾染政治”。他也自言政治思想“没有蓝绿（统独）只问黑白”，不过他的言行举止一向被视为是亲国民党阵营。

在两岸问题上，张善政也认为台湾政府要回归到“九二共识”，与中国大陆在“一中各表”的前提下对等谈判，并反对“港澳式一国两制”，与过去的国民党论述大致相同。但在目前香港局势危急之下，这样相对亲中的言论是否能获得支持，变数仍多。

特别是韩国瑜讲话的大炮性格，常常口出惊人之语。如之前“3000公尺高山广设升旗台”、“故宫文物一次全展出”等，张善政常常替其打圆场解释，后来一些说法过于牵强，也被民进党政治人物讥讽为“张善后”。

成为搭挡后，张善政从幕后走到幕前，双方说法未来也必须要更一致。

加上两人过去几乎无交集，仅是近一年因为地方选举才开始互相熟悉，未来能否切实搭配，而不是在国政规划与意见上各唱各调，将是观察的重点。