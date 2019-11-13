图片版权 Reuters Image caption 香港示威的暴力正在升级。

香港中文大学校园内的示威冲突持续近乎一整夜之后，这座城市在周三（11月13日）仍然继续有反政府示威发生。

在周二的中文大学校园内，示威者在一些地方纵火及投掷汽油弹，香港警察发射了催泪气体以及橡胶子弹。

学生对于警方将行动蔓延进校园内表示愤怒，而警方则声称，目前状况已令香港法治几近崩溃。

示威行动在周三仍然在全城不同的地方持续——继续在多所高校内进行抗议，香港当地媒体报道指，有在港内地生因安全考虑而被安排护送过境进入内地。

香港教育局已经宣布，基于安全考虑，全港学校将在周四停课。这一停课决定影响范围包括所有中小学及幼儿园。

BBC记者指，警方进入校园执法的决定，显示了警方策略的一次转变——在此之前，他们一直避免在各个校园内进行清场行动。

图片版权 Weibo Image caption 深圳有机构组织为内地学生提供疏散住宿服务。

“三罢”持续至第三日

香港连续三个上班日出现大规模各区示威，各区均有示威者破坏的痕迹，示威者把行动升级，持续在多处堵路，有汽车和地铁列车遭焚烧，商场遭打砸，商店被放火，圣诞树被烧得火光熊熊，其中放火焚烧不同意见人士引发舆论批评。

周三（13日）香港市面交通陷入混乱，警民冲突未有平息。

许多市民没法如常上班及出行，一些市民尝试清理路障和放满砖头的道路，期间有市民与黑衣示威者发生冲突。一群示威者在香港元朗的街道上设置路障。

图片版权 EPA Image caption 香港九龙塘又一城商场的一棵圣诞树13日被纵火。

图片版权 Getty Images Image caption 13日有港铁列车被纵火。

示威者企图做到“三罢（罢工罢课罢市）”的效果，香港行政长官林郑月娥周二称，不想堕入“暴徒”圈套而拒绝罢课，但教育局宣布周四会停课。

周一和周二，香港多家大学变成“战场”，爆发激烈的警民冲突，催泪弹和汽油弹罕有地出现在校园范围。香港中文大学的情况备受关注，校长段崇智尝试调停但不成功，到晚上再经校方与警方斡旋下冲突暂停。香港警方证实，曾派水警协助一些在港大陆学生撤离校园。

有学生指责警方攻击代表自由意志的大学。香港警方强调可以在校园内执法，强调行动并非“攻入校园”，而是有人犯法而作出行动。自6月中开始爆发的大规模“反送中”示威，被捕人士中大学生占了很大比例。

中国外交部、中联办、港澳办、香港政府及警方、建制派政党及政客等，均强烈谴责示威者暴力升级。英美政府均发声谴责暴力，呼吁双方克制和对话。但香港民主派或是对示威抱同情的人，并未有作出谴责，强调是政府的不作为和警察的暴力事件，导致今天的“恶果”。

图片版权 AFP Image caption 学生试图申请禁制令，阻止警察进入校园。

香港立法会周三的会议被延迟，反对派政客就他们所指的警暴问题向保安局局长李家超表示强烈质疑。

至午间，多个地方有人群聚集，高喊口号。

一些身穿黑衣的蒙面示威者破坏了一处中资交通银行分行。

暴力显著升级

这个星期，香港示威中的街头暴力有显著升级的迹象：大学校园内出现暴力冲突，城中一些地方也在午间出现多处“快闪”式示威行动。

上周五（11月8日），一名堕楼的大学生示威者身亡，周末香港多地有民间自发悼念活动，并发生一些示威冲突。之后，示威活动在周一持续。

一周前，22岁的科技大学学生周梓乐在一次警方执法行动时躲避催泪弹期间堕楼，之后一直在医院接受救治。他在周五宣告死亡。

周一，暴力进一步升级。一名示威者在与警方的冲突中被一名交通警开实弹枪射中腹部，此外还有一名支持政府的男子在与示威者冲突时被纵火烧伤。

中文大学的夜晚冲突

周二，警方携催泪气体以及水炮车进入香港中文大学校园，示威者则向警察投掷砖块和汽油弹。

你的器材不支持播放多媒体材料 科技大学本部与将军澳尚德邨事发现场是群众悼念焦点。

周二整夜，中大校内发生多起爆炸，警方发射橡胶子弹和示威者纵火后的浓烟交织，数十人受伤。

“这不只是在保卫中文大学，这是在捍卫政治自由和香港人应有的权利，”一名在读研究生向BBC表示。

香港当地媒体报道，急救人员在冲突后至少救治了70人，其中至少四人情况严重。

学生代表在周三表示，他们正在试图申请法庭禁制令，禁止警察进入大学校园。

香港示威形势

香港是中国的一部分，但这个前英国殖民地在“一国两制”下享有比中国大陆民众更多的自由。

你的器材不支持播放多媒体材料 张炳良：香港面对1967年以来最严重管治危机

示威者认为，在今年6月政府试图推行的逃犯条例修订是试图削弱这种自由的做法，因此发起多轮示威，其中一些上升为暴力。

政府在9月宣布撤回相关的条例修订，但是示威却没有停止——如今，示威行动已经转而针对警察暴力，以及要求政府推行民主政改。

至10月，示威者与警方的冲突越发激烈，暴力持续升级，香港政府引用《紧急法》临时实行“禁蒙面法”，但是示威者蒙面上街的行动并没有就此停止。