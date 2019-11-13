香港示威：中文大学成首个发生大规模冲突的校园“战场”

  • 2019年 11月 13日
Protesters react after police fired tear gas at the Chinese University of Hong Kong (CUHK), in Hong Kong on November 12, 2019 图片版权 Getty Images
Image caption 香港中文大学的一个操场成为催泪弹目标。

在香港，由反对修订《逃犯条例》引起的抗议示威活动已持续五个月。11月12日，大规模冲突首次出现在大学校园。香港中文大学（中大）、香港城市大学（城大）、香港大学等大学校园内发生冲突，催泪弹、汽油弹出现在中大和城大。多间大学和大专院校连续数日停课。

香港中文大学爆发的冲突最为激烈。校内多处黑烟四起，示威者与防暴警察在校内二号桥对峙。有示威者向警方投掷砖头、汽油弹等物体。警方发射催泪弹、橡胶子弹，并用水炮车发射蓝色催泪剂驱散人群。校长段崇智和前校长沈祖尧先后到场调停，均遭遇催泪弹。

据在前线的中大老师蔡玉萍估计，警方当天共在中大冲突中发射了80-120 枚催泪弹。

根据香港医管局数字，截至周二晚12点，全香港共有51名伤者送院。但没有具体学生受伤人数的统计。

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事发经过

从周一（11月11日）开始，有人从中大校内二号桥向下方投掷物品，导致新界交通阻塞。桥下是连接新界各地的交通动脉吐露港公路，以及连接新界和九龙的港铁东铁线。当天，5名涉事的中大学生被控暴动罪和在非法集会内蒙面。

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Image caption 吐露港公路中断。

警察与学生随后各自在二号桥附近驻守，对峙持续到周二。下午2时，校方代表介入调停无果。学生戴上头盔、面罩，用垃圾车、水马等物品筑起防线，防止警方进入校园执法，有人投掷汽油弹及杂物还击。

学生、警方各不退让。警察随后强攻进入校园，拘捕学生，并发射多枚催泪弹。

据中大老师、香港记者谭蕙芸观察，警察冲进校园数百米，朝运动场方向发射催泪弹。有学生焚烧运动场的跳高软垫。浓烟在山城校园内弥漫。

傍晚5时左右，中大校长段崇智来到二号桥，试图调停。入夜后，前校长沈祖尧也赶来。他对学生说，希望大家和平散去，不会再出现催泪弹等形式的对抗。

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Image caption 香港中文大学校长段崇智

谈判结果是，中大保安驻守桥头，警察退至桥尾。既可保证吐露港交通安全，学生也无需在校园内见到警察。

警方同时发表声明，称和校方沟通后，会安排撤退，并呼吁示威者停止冲击。

近11点，警方再次发表声明，称警方在离开时，有人向警方投掷砖头、汽油弹等。声明称，此前的谈判协议遭到违背。

声明写道，“警方在多次警告无效后，在别无选择的情况下使用最低所需武力，包括人群管理特别用途车辆，以协助离开现场。”

警察于午夜时分撤离。

为什么是中大

香港中文大学校园面积广阔，其中百万大道及烽火台一直是香港学运及民运的聚集地。2012年反国教运动、2014年雨伞运动、以及纪念1989年“六四”事件集会等都在这里举行。

今年6月，有网民在谷歌地图中恶搞，将中大标志为“香港暴徒中文大学”，一度引发争议。不过不少学生及校友以此为荣。

在最近的抗议运动中，中大也多次成为示威场所，包括9月初的罢课行动、罢食善衡食堂等活动。

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校园执法争议及各界反应

根据香港地政总署的资料，中大校园范围是政府批出的私人土地，保安工作由大学内部负责，警方进入校园时应遵循适当规定。香港警方则在记者会上称，校园不是私人土地，警察进入不需要任何人批准。

香港警方行动部高级警司汪威逊在周三记者会上称，昨晚在中大的行动旨在保护吐露港公路，无意进入校园其他地方。并批评校方未能信守承诺，警方从二号桥撤退后，再次有大量杂物投入公路。

香港中文大学随后也于周三下午发表声明，对“连串冲突、暴力及违法行为”深表遗憾，并强烈谴责。声明称，“尽管校长及高层人员屡次尝试作出调停及谈判，最终都因双方持续对峙而不果。”

周三早上，中大学生会会长苏浚锋向高等法院申请禁制令，希望禁止警方在没有搜查令或没有法例准许的情况下，进入中大校园，以及在没有中大校方要求下，于校园使用“群众处理武器”，如胡椒喷雾、催泪弹、橡胶子弹等。案件于周三下午5时开庭。

14个大专院校学生会发布联署声明，称警方“多次无理强攻中大校园，中大手足顽强抵抗，誓死保卫家园。”

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Image caption 香港中文大学内的蒙面示威者

警察公共关系科高级警司江永祥周二表示，警方因暴徒行为采取行动，包括进入大学校园作出驱散和拘捕行动。“法例赋予警队权力进入处所执法，警方绝不容许香港任何一个地方成为罪犯窝藏之地。”

香港民主派人士周二凌晨发表联合声明，谴责警方“强攻”校园，“挑动学生情绪”。并且不断释放催泪弹，造成不少学生受伤，令校园“沦为战场”。

联合声明称，“警队若有证据指称有罪犯在内，也要依足（依照）规矩申请法庭手令行事。”

今年7月，三名警员凌晨进入香港大学校内巡逻，引发争议。当时校方向警方投诉，警方之后表示歉意，并承认违反协议机制，保证同类事件不再发生。

大陆官媒《环球时报》旗下网站《环球网》对中大冲突事件进行报导，聚焦在中大内地生逃亡深圳的情景。报导称，“香港中文大学校园内暴力肆虐，内地生恐慌希望逃离。”

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