图片版权 Getty Images Image caption 香港中文大学的一个操场成为催泪弹目标。

在香港，由反对修订《逃犯条例》引起的抗议示威活动已持续五个月。11月12日，大规模冲突首次出现在大学校园。香港中文大学（中大）、香港城市大学（城大）、香港大学等大学校园内发生冲突，催泪弹、汽油弹出现在中大和城大。多间大学和大专院校连续数日停课。

香港中文大学爆发的冲突最为激烈。校内多处黑烟四起，示威者与防暴警察在校内二号桥对峙。有示威者向警方投掷砖头、汽油弹等物体。警方发射催泪弹、橡胶子弹，并用水炮车发射蓝色催泪剂驱散人群。校长段崇智和前校长沈祖尧先后到场调停，均遭遇催泪弹。

据在前线的中大老师蔡玉萍估计，警方当天共在中大冲突中发射了80-120 枚催泪弹。

根据香港医管局数字，截至周二晚12点，全香港共有51名伤者送院。但没有具体学生受伤人数的统计。

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事发经过

从周一（11月11日）开始，有人从中大校内二号桥向下方投掷物品，导致新界交通阻塞。桥下是连接新界各地的交通动脉吐露港公路，以及连接新界和九龙的港铁东铁线。当天，5名涉事的中大学生被控暴动罪和在非法集会内蒙面。

图片版权 Getty Images Image caption 吐露港公路中断。

警察与学生随后各自在二号桥附近驻守，对峙持续到周二。下午2时，校方代表介入调停无果。学生戴上头盔、面罩，用垃圾车、水马等物品筑起防线，防止警方进入校园执法，有人投掷汽油弹及杂物还击。

学生、警方各不退让。警察随后强攻进入校园，拘捕学生，并发射多枚催泪弹。

据中大老师、香港记者谭蕙芸观察，警察冲进校园数百米，朝运动场方向发射催泪弹。有学生焚烧运动场的跳高软垫。浓烟在山城校园内弥漫。

傍晚5时左右，中大校长段崇智来到二号桥，试图调停。入夜后，前校长沈祖尧也赶来。他对学生说，希望大家和平散去，不会再出现催泪弹等形式的对抗。

图片版权 Getty Images Image caption 香港中文大学校长段崇智

谈判结果是，中大保安驻守桥头，警察退至桥尾。既可保证吐露港交通安全，学生也无需在校园内见到警察。

警方同时发表声明，称和校方沟通后，会安排撤退，并呼吁示威者停止冲击。

近11点，警方再次发表声明，称警方在离开时，有人向警方投掷砖头、汽油弹等。声明称，此前的谈判协议遭到违背。

声明写道，“警方在多次警告无效后，在别无选择的情况下使用最低所需武力，包括人群管理特别用途车辆，以协助离开现场。”

警察于午夜时分撤离。

为什么是中大

香港中文大学校园面积广阔，其中百万大道及烽火台一直是香港学运及民运的聚集地。2012年反国教运动、2014年雨伞运动、以及纪念1989年“六四”事件集会等都在这里举行。

今年6月，有网民在谷歌地图中恶搞，将中大标志为“香港暴徒中文大学”，一度引发争议。不过不少学生及校友以此为荣。

在最近的抗议运动中，中大也多次成为示威场所，包括9月初的罢课行动、罢食善衡食堂等活动。

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校园执法争议及各界反应

根据香港地政总署的资料，中大校园范围是政府批出的私人土地，保安工作由大学内部负责，警方进入校园时应遵循适当规定。香港警方则在记者会上称，校园不是私人土地，警察进入不需要任何人批准。

香港警方行动部高级警司汪威逊在周三记者会上称，昨晚在中大的行动旨在保护吐露港公路，无意进入校园其他地方。并批评校方未能信守承诺，警方从二号桥撤退后，再次有大量杂物投入公路。

香港中文大学随后也于周三下午发表声明，对“连串冲突、暴力及违法行为”深表遗憾，并强烈谴责。声明称，“尽管校长及高层人员屡次尝试作出调停及谈判，最终都因双方持续对峙而不果。”

周三早上，中大学生会会长苏浚锋向高等法院申请禁制令，希望禁止警方在没有搜查令或没有法例准许的情况下，进入中大校园，以及在没有中大校方要求下，于校园使用“群众处理武器”，如胡椒喷雾、催泪弹、橡胶子弹等。案件于周三下午5时开庭。

14个大专院校学生会发布联署声明，称警方“多次无理强攻中大校园，中大手足顽强抵抗，誓死保卫家园。”

图片版权 Getty Images Image caption 香港中文大学内的蒙面示威者

警察公共关系科高级警司江永祥周二表示，警方因暴徒行为采取行动，包括进入大学校园作出驱散和拘捕行动。“法例赋予警队权力进入处所执法，警方绝不容许香港任何一个地方成为罪犯窝藏之地。”

香港民主派人士周二凌晨发表联合声明，谴责警方“强攻”校园，“挑动学生情绪”。并且不断释放催泪弹，造成不少学生受伤，令校园“沦为战场”。

联合声明称，“警队若有证据指称有罪犯在内，也要依足（依照）规矩申请法庭手令行事。”

今年7月，三名警员凌晨进入香港大学校内巡逻，引发争议。当时校方向警方投诉，警方之后表示歉意，并承认违反协议机制，保证同类事件不再发生。

大陆官媒《环球时报》旗下网站《环球网》对中大冲突事件进行报导，聚焦在中大内地生逃亡深圳的情景。报导称，“香港中文大学校园内暴力肆虐，内地生恐慌希望逃离。”