新疆棉花与人权争议 多个跨国品牌面临质疑

图片版权 Getty Images Image caption 中国生产的棉花大部分来自新疆。

跨国零售商们正因为新疆棉花而受到质疑。

中国是全球最大的棉花生产国之一，其中大部分都在新疆种植。人权组织称，新疆的维吾尔族人正受到迫害并被强迫从事劳动。

许多品牌都被认为从新疆地区间接采购棉花产品。

日本零售商无印良品（Muji）和优衣库（Uniqlo）最近引起高度关注。此前有报道称这些品牌在广告中把新疆棉花作为卖点。

《华尔街日报》的调查显示，海恩斯莫里斯（H＆M）、思捷（Esprit）和阿迪达斯（Adidas）等公司的供应链涉及使用新疆棉产品。

澳大利亚战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）研究员鲁瑟（Nathan Ruser）称，“如果你在中国从事棉花业务，就不能确定自己的供应链中是否涉及强迫劳动。”

“在新疆现有的供应链中，劳动力以及几乎可以被定义为强迫劳动的劳动力，都已深深地扎根于供应链中，”他解释。

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新疆发生了什么？

联合国专家和人权组织说，中国正在规模庞大的拘留营中关押着超过100万维吾尔人等少数民族。人权团体还说，拘留营中的人被要求学习普通话，发誓效忠习近平，批评或放弃自己的信仰。

中国方面称，这些人正在参加“职业培训中心”，以预防恐怖主义的名义为他们提供工作，并帮助他们融入中国社会。

新疆生产了什么？

新疆是中国棉花的重要产地。

根据战略与国际研究中心（CSIS）的报告，中国的棉花产量约占全球棉花供应量的22％。报告称，去年中国棉花的84％来自新疆。这引起了人们对该地区是否使用强迫劳动来生产棉花的担忧。

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位于华盛顿的“维吾尔人权项目”（Uighur Human Rights Project）主席特克尔（Nury Turkel）称，维吾尔人在新疆被“拘留和折磨”，并“卷入庞大的强迫劳动体系”。

特克尔在向美国国会作证时说，“越来越难以忽视的事实”是新疆地区生产的商品“极有可能”涉及强迫劳动。

哪些品牌使用新疆棉？

CSIS人权倡议组织主任莱尔（Amy Lehr）说，在许多情况下，西方公司并非直接从新疆的工厂购买产品。她说：“相反的，这些产品在离开新疆之后，可能会经历多个生产流程，然后再送往西方大型品牌。”

一些公司，例如无印良品对从新疆采购材料十分公开。这家日本零售连锁店今年初推出了用新疆棉制作的新产品。它的其中一个广告提到自己“柔软透气的男衬衫是用新疆产以及人手采摘的有机棉花为素材制成。”

Image caption 新疆防卫森严的“再教育营”。

另一个日本品牌优衣库也在广告中兜售了男士衬衫。在该公司精美的广告说明中称自己的衬衫是以“品质著称的新疆棉”制成。优衣库发言人表示，“由于这问题的复杂性”，之后将从广告中删除这个说明。

“优衣库在新疆地区没有任何生产伙伴。此外，优衣库的生产伙伴须遵守我们严格的公司行为准则。”

发言人告诉BBC：“据我们所知，这意味着我们的棉花都只会来自符合道德要求的产地。”

《华尔街日报》的报导主要针对新疆阿克苏“华富时装公司”这一家工厂。该地区生产的纱线出现在包括H＆M，Esprit和Adidas在内的数家国际零售商的供应链中。

图片版权 Getty Images Image caption H＆M称它与新疆地区的任何服装制造商都没有直接或间接的商业关系。

许多公司，包括与华富没有明确关系的公司都对这些指控进行内部调查。

Adidas对BBC发表一份声明中称：“尽管我们与华富没有合同关系，也没有与该公司或其子公司有任何直接关系，但我们目前正自行调查相关指控。”Adidas发言人说，“公司建议我们的材料供货商在完成调查之前不要向华富下订单。”

Esprit也没有直接从新疆采购棉花，这家公司表示，今年早些时候内部已进行了几次调查。它们在一份声明中说：“我们的结论是，来自新疆华富工厂的少量棉花被用于限量生产的Esprit服装。”

该公司又称已指示所有供货商不要采购华富的产品。

H＆M则称，它与新疆地区的任何服装制造商都没有“直接或间接的商业关系”。该公司说，“我们与不在新疆地区的山榆县华富纺纱厂有间接的商业往来。根据我们的数据，我们（用于）服装生产的绝大多数纱线都来自山榆的纺纱厂。”

“但由于我们与华富有间接业务关系，所以我们也要求前往阿克苏的纺纱厂查看。调查显示在阿克苏的纺纱厂没有强迫劳动的证据。”H＆M补充。