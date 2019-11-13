香港校园冲突后：政治分歧暴力阴影下的内地和台湾学生

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接连5个月的香港示威活动持续，催泪弹从以往金钟、尖沙咀等示威现场弥漫至大学校园，升级的暴力行动或立场之争让许多大陆和台湾学生开始担忧自身安危，寻求离开香港。

示威活动打乱了各间大学的课程安排。冲突剧烈的香港中文大学宣布学期结束，香港大学、树仁大学本周将停课，香港浸会大学校内课程周四（11月14日）终止，学期将在两星期内结束。

不敢说普通话的内地学生

香港网民周一（11日）发起罢工、罢市和罢课，示威者与警方连续几日在多个区域爆发冲突。由于近来发生示威者疑似针对说普通话或政见不同人群的暴力事件，在微博微信等内地生常用的社交媒体上被渲染和广泛传播，一批内地生和他们的家人开始担心安全问题。恐惧阴影下，一些大陆生希望返回内地，但也有少数思想自由的学生始终选择与示威者同进退。

香港中联办周日（11月10日）发出致在港内地生的公开信，称近期一些内地生受到骚扰，强烈谴责暴力行为。“近期，香港校园出现了一些暴力事件和欺凌行为，有内地同学受到围攻、滋扰。我们对有关校园暴力行为予以强烈谴责，并已于第一时间跟进帮助和处理。”公开信称。深圳共青团已提供住宿，协助内地生返回。

深圳共青团微信公众号周三（13日）发文称，共青团12家青年驿站为应届毕业生及内地在港就读学生提供免费住宿等服务，随时欢迎内地在港学生。

《北京日报》微信公众号“长安街知事”报道，目前已经有6名在港内地生抵达深圳入住。

图片版权 Weibo Image caption 深圳有机构组织为内地学生提供疏散住宿服务。

在香港内地人群体中较有影响力的“港漂圈”微博转发了一些省份联谊会的协助信息，这些乡友会称协助前往深圳并安排住宿。

香港贵州联谊会的一名工作人员对BBC中文记者表示，联谊会周三开始提供服务，已经有两名内地生来电查询。

香港科技大学周三（11月13日）向全校师生发电邮，称理解一些教职员和学生希望离开学校，学校安排了特别巴士服务，从科大前往西九龙圆方商场。邮件称，教职员和学生可以在圆方附近换乘跨境巴士。

在香港大学读研的程同学打算今天就回广东。她对BBC中文说，本打算在12月毕业典礼后留在香港工作，并着手申请港大的博士。但随着示威活动愈演愈烈，她不想留在这个城市工作生活。为此她将浪费9个月的房租，约4万元港币。

“我觉得这里不能让我安心做研究，”她说，“我无法跟部分示威者统一观点，也无法跟他们沟通。如果我留下，未来可能要跟这样的人成为同学，或者跟他们打交道，我不愿意。”

程同学住在港大附近，虽然并未觉得附近危险，但她出门也只敢说英语，“我真的想不到，在自己国家我会不敢说普通话”。

香港大学大一内地生Wendy目前已经回到深圳，因为父母担心催她离开香港。

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她说，认识的不少大一内地生都已经回到内地，“我有加微信的26个内地大一生，有15个确定回去了，有3个确定没回去，其他的我不太熟悉”。

她认为香港如今并不算安全，在集会的时间和区域冲突很剧烈，但并未彻底失去秩序，“我觉得在港大说普通话依然很普遍，也没有感觉因此受到什么欺负。”

一位要求匿名的香港中文大学内地生则 说，近期没有回内地的打算。他虽然觉得香港不安全，但“那是因为无法预料警方的行动”。

陆港学生冲突

在港內地生“逃回内地”的传言最早源于香港科技大学，上周该校内地生曾与香港学生在校内爆发冲突。

据香港电台报道，上周三（11月6日）科大校长史维与学生公开对话，期间内地学生与本地生发生推撞，随即被包围并要求道歉。涉事内地学生遭人围殴。

事发后，中国官方媒体《环球时报》报道，11月8日香港科技大学大三学生周梓乐去世，随后不少科大的内地生纷纷“逃离”校园。

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报道引述A同学称，当日学校应急广播系统广播，安排穿梭班车把学生、员工等接到外面去，“这些是对所有学生说的，但实际上就是针对内地学生的，当地的学生会说粤语，他们不用担心自己的安全”。

但科大职员吴凯（化名）对BBC中文称，当天广播的内容是下午的毕业典礼取消、停课，面向的是所有学生，并未针对内地生。

至于有没有内地学生“逃离校园”，吴凯称，可能会有同学觉得校园不安全暂时离开，但很难定义“撤离”，因为“香港的大学是开放式的校园，很多学生本身就不住在学校里面”。

部分台生离港

多个台湾媒体引述台湾教育部称，已经协调一架中华航空班机载运超过80名台湾学生返回。目前在香港的台湾学生约有1100人。

台北经济文化办事处对BBC中文表示，已掌握在留学香港的台湾学生状况，确认目前人身都安全，并透露：“有部分台湾学生已经暂时返回台湾，另外有部分学生还在考虑。”强调会视学生需求提供必要协助。

香港的台湾学生会正流传一个表格，称台湾大陆委员会正协调让想离开香港的台湾同学搭机回台湾，目前已确认有几位，将会安排接送。陆委会11月13日紧急发布讯息称，已强烈要求港府以及香港各校校方，确保在港就学台湾学生之安全。

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台湾中央大学大三学生陈屏兆今年9月抵达香港，在香港中文大学交换一年，他称不会因为示威活动回台湾。

11月12日晚间，香港警方进入中文大学的校园，并发射催泪弹驱散，警方与学生发生冲突，造成多名学生在混乱中受伤。陈屏兆当时就在宿舍，他所在的房间距离警方与学生对峙的地点很近，警方发射催泪弹时，他闻到了浓烈的刺鼻气味。

“我被呛得呼吸不顺畅，这样的感觉大约持续5分钟，”他说。

父母放心不下，这几天密集与他联系，担心他的安全。不过陈屏兆说，目前觉得情况还好，但他也在观望，如果情况持续，可能会离开香港。

陈屏兆说，目前学校只有两三间餐厅营业，人很多，大排长龙，“必须排队两到三个小时”；离学校最近的便利商店，步行需要40分钟，他今天只能先吃泡面。

在香港校园看到警方与学生冲突，作为外人他感受并未那么强烈。陈屏兆透露，大陆学生会比较容易受到香港同学不友善的对待，但台湾人相对还好。

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另一名在中文大学念大学、不愿透露姓名的台湾女生告诉BBC中文，目前也没有返回台湾的计划，但身边有朋友已经前往机场打算回家，也有一些同学在考虑回家。

11月12日晚她有事外出，当晚无法返回宿舍只能住在朋友家，现在被困在学校外，护照也都还在宿舍。她说，大学所有出入口几乎封了，只剩一条路只有行人能通行，也没有计程车愿意开往学校。

在香港待了两年多，她支持香港争取民主，曾参与过几次和平集会活动，这次看到校园面目全非，看到身边的同学因此受伤，“很伤心很心疼、也很害怕”。

“大部分的台湾学生都很喜欢中大，很多很好的朋友和很好的老师，原本下定决心要在这读书，甚至留下工作，但现在会仔细考虑。”