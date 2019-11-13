图片版权 EPA Image caption 示威者把砖头等杂物扔到路上，令车辆无法驶过，同时破坏交通灯。

香港示威浪潮持续，示威者从本周一开始持续发动罢工，同时以杂物筑成路障堵塞各个主要干道、破坏地铁车站。地铁只能提供有限服务。多家公车公司同时宣布因为道路情况差劣，暂停大部份服务。在这种情况下，“返工”（上班）成为每一位香港市民必须面对的挑战。

三天来，示威者不断与尝试拆除路障的警察发生冲突，警方在各冲突现场发射橡皮子弹、催泪弹等驱散示威者，示威者以砖头和汽油弹还击。单在周二（11月12日）的冲突中，就有142人被捕。

香港特首林郑月娥周二批评示威者的行动“极为自私”，认为他们想瘫痪香港，造成一个“香港停摆”的现象。她强调说，如果香港政府因为示威活动停止一些正常活动，就会跌入示威者的“圈套”。然而，香港政府周三仍然宣布，当地所有中学和小学周四（11月14日）停课，而大学早前已经各自宣布不同安排。

香港市民拥有车辆的比例并不高，大部份人都依靠当地的公共交通网络上班或出行，因此示威者堵塞道路和交通系统的行为，对上班族来说是个大问题。许多人需要寻找替代交通工具，拥有车子的人也需要面对没完没了的堵车。

以下是四名BBC记者在道路上经历的本周典型一天。

图片版权 Getty Images Image caption 警方周二在香港中文大学校园与示威者冲突，多枚催泪弹跌进校园。

“我要上班呀！”

从荃湾到香港岛，BBC中文记者雷展程上班的过程从一个简单的地铁旅程，变成一场结合铁路和渡轮的旅程。

荃湾地铁站，车箱内塞满了等待列车驶离月台的乘客。其中有一位带上手术口罩的女士站在列车门旁。每当门要关上时，她都会用脚挡着，不让门关上。

列车闸门来来回回尝试关闭了十数次，终于有人忍不住，叫那位女士停止阻挡闸门。“我要上班呀！”他说，并用手把女生从门拉走。车厢内立即传来另一种声音，一句在电视剧经常听到的对白，“放开那个女的！”然后这两位男士便吵起来，过了十分钟才有职员把他们请到月台解决这一场冲突。

Image caption 地铁车厢内两名意见不合的男子吵架。

我没有跟上，因为这一类的冲突在香港的铁路最近十分常见。示威者希望透过不合作运动，令港铁停驶，瘫痪交通，从而达到全民罢工的景像。

二十分钟后，列车终于开了四个站。怎料列车车长突然宣布列车停驶，所有乘客需要马上离开车厢。与数百名乘客离开地铁站，地面到处都是收费比平常贵两倍的小型巴士。昨天10元一位，今天30元一位。在这个时候，大家还是抢着上车。

我最后找到了前往尖沙咀的列车，乘坐横过维多利亚港的渡轮。从码头走到公司，又花了另外的30分钟。平常一小时的路程，最后花上3小时，幸好我在出门前去了厕所。

对堵路意见两极

从大埔到香港岛，BBC中文记者华安拥有电单车，但仍然受到很大影响。他住在位于香港东北的大埔郊区、距离位于香港岛的办公室约30公里。

今天封闭的东铁线火车和吐露港公路，是我们村民前往市区的主要方法和干道，因此出行大受影响。

当我离开村口，平日车流不多的乡间小道已经排满长长车龙，我骑电单车在车流中穿插，只见许多司机在漫长的等待中打开车窗抽烟。

我取道香港西边的元朗区（平时我绝不会选这条线路），穿过深山的隧道前往市区，路途中是一段又一段的车龙。由于网上流传，示威者在马路放置铁钉和其他杂物，以阻碍车辆行驶，不少司机都显得比平常小心，即使在畅通的路段，亦未有行驶太快。

示威活动为司机带来不便，然而在我加入了的司机通讯群组，意见依然两极：有人继续支持堵路，有人则大肆批评。

图片版权 Getty Images Image caption 示威者投掷汽油弹进入地铁车厢。

“极少数的幸运儿”

从沙田到香港岛，出人意料的是，BBC中文记者毕峰的上班耗时比平日短。

我开车前拿出手机检查一下交通情况：吐露港公路被堵塞，公路以北的交通瘫痪。我住在公路以南的沙田区，刚好避过堵塞，算是不幸中的大幸。

我开着车前往位于南部的香港岛出发，也许是因为吐露港公路堵塞，把车辆都挡在北部，路上的车不多，平日上班时间会塞车的地方今天居然十分畅通。

比平日多的，是路旁等候公车的人。许多地铁站今天都关闭，市民都唯有寻找那些小量仍然运作的公车，或者看看自己的运气如何，能否找到那些给乘客开出天价的计程车。

我今天上班的时间比平日快，但我知道，我是那些极少数的幸运儿。

不停开关的地铁车厢门

从香港岛西侧到东侧，BBC中文记者山海通勤距离比较近，但仍然遇上不少麻烦。

早上9点半钟的地铁港岛线，因为已经过了早高峰，所以并不拥挤。从香港岛西边坐到东边，先后要经过香港大学、西营盘（香港中联办所在地），中环和金钟两个中转站，以及湾仔（政府总部所在）和铜锣湾。

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每到一站，列车车门不断关了又开，开了又关，重复几十次。于是平常需要20分钟的路程，被延长到一个半小时。由于列车停滞几十分钟依然不出站，乘客渐渐累积，车厢开始变得异常拥挤。稍显诧异的是，摩肩接踵的车厢里，却没人发出什么声音，只有广播中不断用广东话、英文和普通话向乘客道歉。

有乘客在广播时拍了视频发送出去，似乎想向雇主证明自己上班迟到的原因。在金钟站，车门关闭的时间稍长了一会儿，似乎准备开动，可惜随后还是再次打开，一位身着衬衫的年轻上班族，无奈地甩头，用英文骂出一句脏话，然而他只作出嘴型，没有出声。