中国北京惊现“黑死病”：鼠疫还是夺命瘟神吗？

图片版权 Getty Images Image caption 鼠疫是由鼠疫杆菌传染所致

最近两天，鼠疫、黑死病成为中国社交媒体广泛流传的热词。

周二（12日），北京确认有两人被诊断患有鼠疫。

北京市朝阳区政府发布新闻称，来自内蒙的两位患者经专家会诊，被诊断为肺鼠疫确诊病例，目前在相关医疗机构妥善救治。

消息传出，引发大批民众对这种既遥远、又恐怖的高传染致命性疾病的关注。

中国官方已经提醒民众采取预防措施保护自身健康。

中国疾病控制中心13日发布消息安抚说，疫情“进一步扩散的风险极低”，市民可正常工作、生活、就医，不用担心感染风险。

图片版权 RIJASOLO Image caption 2017年马达加斯加出现鼠疫疫情

鼠疫从未远离

世界卫生组织称，鼠疫是“人类已知最古老的一种疾病”。

在欧洲，提起鼠疫，人们最先想到的一定是14世纪时的那次瘟疫大爆发。当时，疫情导致欧洲人口三分之一丧命，总数超过5000万人。

那场疫情也就是“黑死病”一词的源头—因为死者的皮肤会呈现黑斑。

事实上，鼠疫这种烈性传染病从来没有被赶尽杀绝。

在黑死病大爆发之前的六世纪，曾经出现过一次鼠疫肆虐；在那以后的19世纪中叶、下半叶，也曾出现过一次世界范围的鼠疫疫情。

此后，小型鼠疫在世界不同地区时有爆发。比如2017年，马达加斯加就曾遭遇该地区半个世纪以来最严重的一次鼠疫疫情。

根据世界卫生组织2017年的统计数字，2010年到2015年间，全世界共有3248例鼠疫确诊病例，584人死亡。

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鼠疫多致命？

世界卫生组织说，现在抗生素治疗鼠疫非常有效；采用预防措施也可以保护个人免受感染。

如果诊断及时、及早治疗，绝大多数鼠疫患者都可以治愈。

不过，理解鼠疫的致命性，还需要进一步了解它的分类。

鼠疫主要有两种：腺鼠疫和肺鼠疫。

腺鼠疫通常通过以鼠为代表的啮齿类动物身上的跳蚤叮咬传染给人类。

不加治疗，死亡率最高可达三分之二。

腺鼠疫大约十分之一会发展成肺鼠疫，不迅速治疗，死亡率几乎为百分之百。

和腺鼠疫不同之处在于，肺鼠疫可以通过飞沫传播，比如患者近距离咳嗽。因此，肺鼠疫在人群中传播的风险更大。

此次北京朝阳医院确诊的两例是肺鼠疫。

未来前景如何？

鼠疫的自然来源是啮齿类动物，它是一种人与动物共患的疾病。

专家警告，我们不可能将地球上的老鼠赶尽杀绝，因此，彻底消灭鼠疫，比起其它一些疾病来说难度要更大，比如天花、脊髓灰质炎、麻疹等。

因此，我们最好的选择是提高意识、尽可能地避免感染。

专家还说，有必要进一步加强对鼠疫菌的研究，因为它不断变化、可能对已有的治疗手段产生抗药性。