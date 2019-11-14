香港动荡之际阿里巴巴再次赴港上市

图片版权 Getty Images Image caption 阿里巴巴2014年在纽约上市，规模达250亿美元，创下历史记录

香港社会动荡加剧之际，中国线上零售巨头阿里巴巴周三（11月13日）在香港证券交易所提交初步招股文件，启动在香港上市的计划。

对于阿里巴巴而言，本次计划发行5亿股普通股新股，并在港交所主板上市，最多可能筹得134亿美元。

此前阿里巴巴在美国纽交所上市，在香港上市完成后，其股份将能够与纽交所上市的存托股相互转换。投资者可以在纽约和香港两地交易。由于中美之间的时区差异，阿里巴巴的股票可以在纽交所闭市后继续在港交所交易，增强其股票的流动性。

对于港交所而言，阿里巴巴的上市将提振低迷的市场。如果成功上市，这将是香港九年来最大规模的股票集资。

2017年港交所的IPO集资额为1300亿元，仅排全球第四，经过2018年“同股不同权”的改革后，港交所IPO集资额一跃成为全球第一。截至今年10月中旬，港交所IPO共集资约1443亿元，暂时落后于纽约交易所及纳斯达克交易所，阿里巴巴的到来将帮助香港巩固其全球新股集资额前列的地位。

招股书公布后，阿里巴巴将开始为期一周的路演，定价将在11月20日或该日期前后进行。

图片版权 AFP Image caption 香港多家店铺受示威影响要间歇性停业。

香港形势

阿里巴巴赴港上市之际，香港的因抗议活动引发的社会动荡已经持续五个月。

社会动荡与中美贸易战等因素使香港经济陷入衰退，香港政府统计处10月31日公布第三季本地生产总值预先估计数字，较去年同期下跌2.9%，是2009年全球金融危机以来首次录得季度按年跌幅。但动荡在本周又有升级的趋势。

香港股市恒生指数周三盘中一度挫600点或2.2%，至近一个月低位，终场收跌1.8%，在亚太区主要股市之中表现最差。

今年八月，因为香港的抗议活动，阿里巴巴推迟了原本定当月进行的IPO。

图片版权 Getty Images Image caption 马云2007年曾携阿里巴巴旗下的B2B业务在香港挂牌，但最终退市收场

阿里巴巴的“三次赴港”

2007年，阿里巴巴首次上市即选择香港，彼时为阿里巴巴的B2B业务。2012年在港股退市后，谋求作为电商集团进行整体上市。

香港依然是首选地。但阿里巴巴采取“合伙人制度”，使持股比例不到10%的马云和管理团队可以保持对阿里巴巴的控制权。这模式造成阿里股份的“同股不同权”，与香港坚持的“同股同权”上市规则相抵触。

为了使香港联交所修改上市规则，阿里巴巴与港交所展开大论战。阿里方面认为，香港资本市场应该适时而变，否则会被急速变化的世界抛下。

港交所总裁李小加当时则认为要坚持香港法治社会原则，保护中小股民利益，不会为短期利益，而牺牲长远利益。

最终，阿里巴巴只能舍港取美，赴纽交所上市，成为该所史上最大的IPO。

错过阿里巴巴的港交所其后将不少科技公司拒之门外，IPO集资额也从2015年全球第一，跌至2017年全球第四。

这刺激港交所于2018年4月启动20多年来最大一次上市机制改革，正式放开“同股同权”的股权设置限制，随后包括小米在内的多家中国内地互联网企业纷纷赴港上市。