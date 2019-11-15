台湾选举：宋楚瑜六度参选如何冲击国民党选情

图片版权 Reuters Image caption 宋楚瑜（资料照片）

亲民党主席宋楚瑜本周宣布参选2020年台湾总统，在台湾政坛掀起不小涟漪。

此次参选是宋楚瑜第六度参与选战。外界分析，宋楚瑜此次参选焦点之一在于宋楚瑜如何在国民党以及民进党之外与郭台铭合作，影响政局。另外，出身国民党威权体制的宋楚瑜，此次称自己是台湾从威权转型至民主的“奉献者”也为众人议论。

郭台铭、宋楚瑜和韩国瑜

宋楚瑜自2000年参选总统之后，20年来他都没有缺席台湾总统大选。此次是他第5度竞逐总统大位， 2004年他曾与连战搭档参选副总统。宋楚瑜被台湾网民戏称为“年年有瑜”。

但是，宋楚瑜在参选宣言中比喻自己是金庸小说中武术最高的隐士“独孤求败”，表明此次参选不在于求胜，但希望够带动民心及社会改变。

台湾《新新闻杂志》前总编辑，政论家黄创夏告诉BBC中文说，宋楚瑜的参选对韩国瑜的影响很大，将瓜分掉韩国瑜的选票，让后者选情雪上加霜。黄创夏以“以瑜换瑜”分析宋楚瑜的参选让许多本来不愿支持韩国瑜的的选民，以及郭台铭的支持者，会因为宋楚瑜的加入战局找到出口。

黄创夏说，因为宋楚瑜出身国民党核心，曾经是台湾已故总统蒋经国的英文秘书，蓝色（指国民党）“血统纯正”，本来就能拿到国民党票源。加上郭台铭手上有的经济资源挹注，以及后者在浅蓝以及台商选民的吸引力，估计宋楚瑜能将瓜分一些韩国瑜的选票。

“虽然宋楚瑜进过中南海，也跟韩国瑜一样进过中联办，但因为宋楚瑜赢得总统的机率不高，台湾人比较不会在两岸立场上那么强力质疑他。”黄创夏补充。

图片版权 Pool Image caption 2005年，宋楚瑜（左）拜访时任中共中央总书记胡锦涛（资料照片）。

延续亲民党政治生命？

根据台湾《中央广播电台》（央广）分析，宋楚瑜的参选志不在总统大位，而是借着选举浪潮，让亲民党于立法院选举赢得关键的少数席次，延续亲民党政治生命。

黄创夏同意宋楚瑜志在扩张亲民党在立法院之席次。他说，顺利的话，在郭台铭的帮助之下亲民党有可能成为立法院重要的第三势力，并同时能挫折蔡英文亟欲在总统大选中获胜以及在立法院拿下过半席次从而“完全执政”的意图。

图片版权 CNA Image caption 2017年11月，亚太经合会议（APEC）经济领袖闭门会议在越南岘港举行。台湾APEC领袖代表宋楚瑜（前右）与美国总统特朗普（后左）握手致意。

反对“台独”的宋楚瑜

宋楚瑜曾于2005年率团访问中国。他在2016年的参选记者会上曾自称2015年与胡锦涛碰面后的“宋胡会”是真正开启两岸之间“政治交往无罪化”的前提 。

不过，蔡英文执政后，蔡英文政府两度邀请宋楚瑜出任“亚太经济合作会议”（APEC）领袖代表，并担任总统府资政。因此，黄创夏告诉BBC中文，与中国政商关系良好的郭台铭因此对于与宋楚瑜合作一开始有所顾忌，但在之后的政情变化让两人开始合作。

但是，宋楚瑜在今年也逐渐披露自己反对“台独”的立场。

在今年4月底接受《新华社》专访时，宋楚瑜表示支持“九二共识”、反对“台独”，并称两岸同属一个中国，“大陆是中国的一部分，台湾也是中国的一部分”。他也对习近平公开倡议两岸各政党、各界别推举代表性人士，开展民主协商表示“非常赞同”。宋楚瑜还肯定习近平提出的探索“两制”台湾方案，并说“表明大陆重视台湾乡亲的意见，只要坐下来谈，没有什么不可以解决的问题。”

宋楚瑜的表态，引起台湾政坛骚动。台湾总统蔡英文表示，希望宋楚瑜对社会说清楚，如果他对“一国两制”抱肯定态度，会请他辞任总统府资政，并不再邀请他代表台湾参与APEC领袖高峰会。

5月2日，宋楚瑜召开记者会澄清，访问大陆期间，没有在专访中讲过“一国两制”。宋楚瑜并宣布退回台湾总统府资政聘书。

台湾“戒严”时期的角色争议

宋楚瑜1942年出生湖南的国民党高阶军官家庭，1949年举家与国民党政府迁台。在台湾“戒严”时期，宋楚瑜一直是国民党重点栽培的政治人物。30多岁从美国留学返台后，开始担任前总统蒋经国的秘书及新闻局长，以及国民党内负责政治宣传的文工会主任，审查台湾影视以及文化出版品的言论内容。

蒋经国去世之后，宋楚瑜继续被国民党本土派的前总统李登辉重用，1994年以近500万票当选“台湾省省长”，一时成为台湾最受欢迎的政治人物之一，并以精明的政治手腕被媒体称为“大内高手”。

图片版权 LOCPG HK Image caption 韩国瑜（左）拜会香港中联办主任王志民引发争议。

宋楚瑜此次参选，却自称“身为一位从事政治四十多年的政治老兵，我敢自豪地说，我曾全程参与、并奉献心力促使台湾由威权体制转型成开放民主，解除戒严，开放党禁，解除报禁，修改刑法100条、让台湾人不再因为政治理念不同而被判为政治犯。”

不过，前台湾《中央日报》副社长郑佩芬之前在媒体说，当年宋楚瑜担任新闻局长时期，几乎在各大媒体都有他的布桩（亲信），是戒严时期在媒体界的风云人物，影响力十分之大。

台湾本土派人士便批评宋楚瑜在1979年开始出任新闻局长几年间，曾经明文禁止管制闽南语电视节目的播出，被许多论者批评为箝制母语。根据台湾政治大学传播学者冯建三的研究，1979年至1984年间，计有47种党外杂志或杂志社被迫关闭或禁止出版。

台湾文化评论者管仁健则批评：“台语在宋楚瑜的打压下，虽被歧视、打压、丑化与摧残，但也引起了基层民众的反感与同情。尤其在美丽岛事件后，受刑人家属与辩护律师在竞选场合，只要是用台语演讲，无论内容是说什么，都能得到掌声与选票，让国民党更加厌恶。”

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图片版权 Transitional Justice Commission Taiwan Image caption 当年台湾政府跟监调查民众的报告。

黄创夏告诉BBC中文，宋楚瑜虽然现在自称是台湾民主化的奉献者，但是他认为当年在党国体制下宋楚瑜的“所作所为”让台湾民众反而确认民主及言论的必要性，因此推动了台湾民主浪潮。

外界分析，此次选举虽然宋楚瑜找来本土阵营出身的知名媒体人担任发言人，但他过往党国体制下的角色，在追求转型正义的台湾社会氛围中，很难不被检视。