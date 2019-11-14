中国图谋取代美国霸权或重蹈勃列日涅夫的覆辙

图片版权 Getty Images Image caption 美国总统福特和苏联领导人勃列日涅夫（右）1975年在赫尔辛基举行峰会。在勃列日涅夫后期，庞大的军费开支和计划经济低效已经令苏联经济进入停滞期，但那个时期被许多俄罗斯人看作是经济繁荣，人民生活水平空前提高的时候。

苏联领导人勃列日涅夫上台后结束了赫鲁晓夫开始的改革和有自由化色彩的承诺，加强了国家集中控制。在勃列日涅夫时期，苏联军力空前增强，核武器的数量超过美国。

在勃列日涅夫后期，庞大的军费开支和计划经济低效已经令苏联经济进入停滞期，但那个时期被许多俄罗斯人看作是经济繁荣，人民生活水平空前提高的时候。勃列日涅夫去世时，苏联人均GDP达到3710美元，达到美国同期的1/3。

中外评论都有把习近平时期同苏联勃列日涅夫时期相比较，认为习近平加强国家控制，强调增加军力会令中国经济窒息，走勃列日涅夫的老路。

周二（11月12日）《金融时报》的首席经济评论员马丁·沃尔夫评论说，美国可能无法阻挡中国经济崛起，只有中国自己失误才能阻挡这个进程。习近平治下中国有可能走上勃列日涅夫的老路。

中国要取代美国霸权？

美国哈得逊研究所中国战略中心主任白邦瑞(Michael Pillsbury)出书强调中国威胁，主张美国全面对抗中国。美国总统特朗普称他为"中国问题的主要权威"。

图片版权 Reuters Image caption 被特朗普称为"中国问题的主要权威"的白瑞邦说，美国被中国共产党领导人迷惑而无所作为，与此同时中国企图在2049年前取代美国的霸权。

白邦瑞的著作《百年马拉松：中国取代美国称霸全球的秘密战略》在2015年出版后成为国际畅销书。他在书中的主要观点是，美国被中国共产党领导人迷惑而无所作为，与此同时中国企图在2049年前取代美国的霸权。中国甚至以合作为掩护盗窃美国的科技专利和军事机密，加速美国的衰落。

不过《百年马拉松》一书也受到许多中国问题专家的诟病，说那本书的注脚和论据存在漏洞。尽管如此，美国大媒体将其称为特朗普在中国问题上的最高级智囊，他力张美国要制定战略防止美国失去世界领导地位的主张受到华盛顿的重视。他不仅在警示美国，而且号召美国对抗中国。

美国副总统彭斯去年10月在哈德逊研究所发表强硬讲话中引用《百年马拉松》，谴责北京在军事，经济，人权一系列领域的违规和滥权行为，主张美国需要采取果断行动对付中国。

美国对中国的失误

马丁·沃尔夫承认白邦瑞有一点说对了，那就是中国崛起是当代影响巨大的政治事件。但是他对其政策建议有所保留。对于美国应如何应对中国崛起，马丁·沃尔夫认为制定正确的对策的难度很大，而且他认为美国正在走上错误的道路。

他认为对付中国，美国及其盟友需要在不同的领域采取对抗，竞争和合作的不同方式。美国的军力可以靠自己，但是经济或人权政策则不能单靠自己，而要借助盟国的力量。

马丁·沃尔夫之前评论说，美国过度迷信对外干涉，特别是军事干涉。在他看来，美国有三大宝贵资源，法制下的民主，自由市场经济，经济强大的盟国，这是美国赢得尊敬，具有活力和力量的源泉所在。

但他认为美国似乎正在毁掉自己的宝贵资源，特朗普对自由民主显示出无知，美国经济正逐渐变成食利资本主义。对盟友来说，美国变得越来越不可靠，甚至充满敌意。马丁·沃尔夫认为这是美国最大的失误

Image caption 马丁·沃尔夫认为习近平重新确立党的纪律，加强国家在经济生活中的作用可能给中国带来类似勃日烈涅夫时期的政治僵化和经济停滞。

马丁·沃尔夫之前评论说，即使中国崛起，美国及其盟国的经济和军事力量仍然保持主导性影响。全球贸易创造了世界前所未有的繁荣。由此而来的西方的经济和政治成功才是导致苏联共产主义终结的原因。

走勃列日涅夫老路？

白邦瑞说中国有在2049年称霸世界的野心。马丁·沃尔夫认为虽然有这种可能，但可能不等于必然。他认为人口众寡是决定经济规模的因素，中国人口多于美国，就像美国人口多于德国。没有人能够想象德国经济规模能和美国不相上下，既然如此，为什么要相信美国经济规模匹敌中国的状况会无限期保持下去呢？

不过美国人均经济产出会长期高于中国则十分可能。2018年中国人均GDP只相当于美国的15%，接近土耳其的水平，世界排名第72。马丁·沃尔夫说，一旦中国的人均GDP达到西班牙的水平，中国的经济体量就会是美国的两倍，按购买力计算甚至将近美国的3倍。

中国是很大而且有能力的国家，成为世界最大经济体是可能的，而且马丁·沃尔夫认为，除非中国自己做出严重失误，否则美国通过阻挡中国进口和停止技术转让都无法阻挡这个趋势。

在《金融时报》评论员看来，能阻止中国经济赶超美国的一个可能是习近平扮演当初苏联领导人勃日烈涅夫那样的角色。苏联领导人勃列日涅夫在1964-1982年执政期间遏制了苏联的经济和政治改革思想，强调共产主义正统和党的纪律，为苏联带来灾难性影响。

马丁·沃尔夫认为习近平重新确立党的纪律，加强国家在经济生活中的作用可能给中国带来类似的影响。当然这也是一种可能，没有必然性。中国的市场经济充满活力，官僚有担当，可能会避免勃列日涅夫的政策后果。