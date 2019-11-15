香港示威：抗议者的武器与策略

图片版权 Getty Images

因修订《逃犯条例》引发的香港示威活动本周有所升级，抗议者和警方周二（11月12日）在香港中文大学等地发生大规模冲突，随后多所大学宣布停课或学期提早结束。

留守中大的示威者周五（15日）早上见传媒称，坚守争取五大诉求，并要求政府承诺不会取消或推迟下周的区议会选举。

示威者们研发了一批对抗警察的“武器”，并且采取了堵路等措施阻塞交通、要求政府回应诉求。有网民将其比喻为即时战略游戏中的攻击手段，认为学生的技术已经“进化”，进入“帝王时代”（游戏的术语）。但示威者的一些手法也引发争议和批评。

在香港中文大学，为了应对警察的催泪弹和胡椒喷雾，示威者准备并测试了“火箭”。

图片版权 Getty Images

弓箭、盾牌已成为示威者与警察对峙时常用的“武器”。

图片版权 Getty Images

他们还测试简易的弹弓。

图片版权 Getty Images

示威者还制作“莫洛托夫鸡尾酒”，也就是汽油弹。

图片版权 Getty Images

图片版权 Getty Images

在位于红磡的香港理工大学，示威者砌墙堵路。

图片版权 Getty Images

理工大学外，示威者也用砖头阻塞交通。身穿黑衣黑裤的抗议者在路上和衣而睡。

图片版权 Getty Images

物资站也设立了，提供食物、文具以及日常用品。

图片版权 Getty Images

图片版权 EPA

在繁华的商业区旺角，示威者用竹枝搭建路障。

图片版权 Getty Images

香港中文大学的抗议者在横跨吐露港高速公路上搭建了一个临时观察点，密切观察警方动向。

图片版权 Getty Images

他们接管了一辆校巴，校巴上涂满了标语。香港有线新闻报道称，驾驶校巴的并非本校教职员或学生，但这名司机称自己有牌照。

图片版权 Reuters

.