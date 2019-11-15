习近平首次公开对香港表态，措辞变化传递了什么

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11月14日，中国国家主席习近平在巴西利亚出席金砖国家领导人会晤时，就香港局势表明立场。他说，“止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务”。

这是香港抗议运动持续5个月以来，习近平首次公开就香港局势表态。11月4日，习近平在上海出席第二届中国国际进口博览会期间，会见香港特首林郑月娥，并表示支持特区政府。

对比两次措辞，习近平对“止暴制乱、恢复秩序”的措辞，从“最重要的任务”变成了“最紧迫的任务”。

分析认为，习近平本次表态是进一步明确态度，表明中央政府不会对香港放手不管，并试图警示国际社会，会以强硬手段控制局面。

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习近平说了什么？

习近平这次的表态提出三个“严重”、三个“坚定支持”和三个“决心坚定不移”。

习近平指出，香港持续发生的激进暴力犯罪行为，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。

他还说，中央政府将继续坚定支持行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

对于如何应对局势，习近平说，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

习近平强调，“止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。”

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镇压态度有何转变

在海外的独立学者胡平对BBC中文说，习近平的措辞变化表明，中央政府对如何处理香港局势的手段“更加明确”，姿态“更加强硬”。他认为，中央政府将在“短期内以更严厉的措施”控制局面。

本周，有香港市民发起罢课、罢工、罢市行动，有示威者试图在马路上放置砖头等物品，阻碍交通。大规模冲突延伸至大学校园，随后全港学校停课。另有示威者在沙田裁判法院纵火外纵火。

不过，胡平认为，目前来看，中央政府还是会尽力借助香港本地警队的力量处理街头暴力。

5个月抗议运动以来，已有多名示威者在冲突中受伤。11月11日，一名警员向示威者开实弹枪，造成一人情况危殆。但胡平说，中央认为，香港警队还没有把镇压功能发挥到最大限度，比如并未对准人的身体致命位置开枪。

他引用中央政法委近期在其微信公众号上发表的评论，“此时不开枪，要枪何用？”

对于是否将出动解放军处理乱局，胡平认为暂时不会。他说，考虑到本月香港将举行区议会选举，如果采取特别残暴的镇压手法，将导致民众将票投给民主派候选人。

“尽管区议会选举的政治层级较低、重要性不高，但仍会令当局被动”，胡平说。

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如何针对国际社会

中国官方媒体《环球时报》英文版引述南开大学法学院副教授李晓兵称，习近平此次在金砖国家会晤时表态，是为了告知其他国家，香港事务是有关中国主权的核心考虑，希望获得其他国家的理解和支持。

李晓兵说，“习近平的讲话明显是针对国际社会，以获得其他国家的理解，并向那些煽动紧张形势的外部势力示以警告。”

他还说，中央政府将对香港局势采取坚定态度和实际措施。“不论外部势力有何政治企图，不论他们想在香港造成怎样的混乱，这些势力终将灭亡。”

几乎与习近平表态同时间，美国国会联邦参议院罕见地启动了“热线”（hotline）机制，预计将加速通过《香港人权及民主法案》。该法案赋予美国制裁打压香港基本自由和人权等行为的法律基础。

胡平认为，中共尚在“通过港府在勇武派面前投鼠忌器”。其背后是权衡利弊，希望制衡美国通过《香港人权及民主法案》的进程。

不过，他说，此次习近平强势表态也是为了警示美国，即使通过法案，其制衡中国的“实际效果有限”。

“如果混乱的情况到了不可忍受的程度，当局可能不顾失去香港独立关税地位的风险，依然采取镇压行动。”