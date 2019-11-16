特朗普弹劾案推进、习近平首次公开对港态度和本周更多好故事

2019年11月第三周，持续了5个多月的香港抗议，至今仍然没有平息的迹象，中国国家主席习近平首次公开就香港局势表态，外界分析中央政府会以强硬手段控制局面；中美贸易协议迟迟未有进展，美国众议院对总统特朗普的弹劾调查继续推进；在台湾，宋楚瑜六度参选总统，掀起台湾政坛涟漪。

刚刚过去的一周，BBC中文以下新闻内容受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 习近平首次公开对香港表态，措辞变化传递了什么

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香港抗议运动持续5个月以来，中国国家主席习近平首次公开对香港表态。11月14日，习近平在巴西利亚出席金砖国家领导人会晤时，就香港局势表明立场说，“止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务”。

分析认为，习近平本次表态是进一步明确态度，表明中央政府不会对香港放手不管，并试图警示国际社会，会以强硬手段控制局面。

在香港，从上周末开始，香港科技大学学生周梓乐死亡事件使原本有所平静的抗议变得更加激烈和暴力。至周五（15日）夜间，暴力抗议行动仍然在香港多个地区持续。

5个多月的抗议和暴力对抗，对香港的政治、经济和社会已经造成重大影响，香港政府统计处数据显示，香港经济十年来首次出现衰退。

2. 中美贸易第一阶段协议，为何迟迟未有进展

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外界高度瞩目的美中贸易第一阶段协议迟迟未有公开进展，美国总统特朗普12日表示两国“接近” 达成首期协议，但未透露关于协议的任何细节。专家分析，协议公开信息缺失，显示双方仍在就条款拉锯，虽然协议“接近”达成，但谈判的最后一里路也许十分艰难。

特朗普12日表示：“这可能很快发生，不过我们只会接受一个对美国、我们工人以及伟大公司有好处的协议，因为我们受了很大打击，很多年来都存有贸易逆差。”

3. 特朗普弹劾调查：六个你要知道的最新进展

图片版权 Getty Images Image caption 前美国驻乌克兰大使约瓦诺维奇（Marie Yovanovitch）在听证会上作证

两场针对美国总统特朗普的弹劾调查公开听证会于本周三（11月13日）和周五先后举行，在全美直播的国会听证会犹如政治“超级碗”。前美国驻乌克兰大使约瓦诺维奇（Marie Yovanovitch）作证时，特朗普实时发表推文，两人展开隔空辩论。

先后有两名匿名举报人指，特朗普在7月25日与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通电话时，特朗普要求乌克兰调查美国2020年总统大选竞争对手拜登（Joe Biden），让外国干预美国大选。

4. 台湾选举：宋楚瑜六度参选如何冲击国民党选情

图片版权 Reuters Image caption 宋楚瑜（资料照片）

亲民党主席宋楚瑜本周宣布参选2020年台湾总统，外界关注宋楚瑜如何在国民党以及民进党之外与郭台铭合作，影响政局。宋楚瑜出身国民党威权体制，这次参选称自己是台湾从威权转型至民主的“奉献者”也为众人议论。

本周稍早时候，国民党总统参选人韩国瑜公布其副手人选是65岁的台湾前行政院长张善政，被外界形容为“不意外”、“安全却没有惊喜”的人选。未来张善政预计将代替韩国瑜访问美国，阐述国民党的中美台政策。

5. 中国北京惊现“黑死病”：鼠疫还是夺命瘟神吗？

图片版权 Getty Images Image caption 鼠疫是由鼠疫杆菌传染所致

鼠疫、黑死病本周成为中国社交媒体广泛流传的热词。11月12日，北京确认有两人被诊断患有鼠疫。

消息传出，引发大批民众对这种既遥远、又恐怖的高传染致命性疾病的关注。中国官方已经提醒民众采取预防措施保护自身健康。