香港“反送中”抗议：蓝绿说法如何影响台湾总统大选走向

图片版权 BBC NEWS CHINESE Image caption 台湾总统参选人韩国瑜在14日召开外媒记者会，对香港问题明确表示“反港独、双普选”。

2020台湾总统大选举行仅余50多天，而香港因为《逃犯条例》修订所引发的“反送中”抗议，从6月9日起也已超过5个月。而对比蔡英文与韩国瑜两边说法，这几个月以来也都略有不同。事实上，蔡英文与韩国瑜针对香港“反送中”抗议的态度与说词转变，也牵引大选走向。

代表中国国民党参选台湾总统的韩国瑜，更在14日的外媒记者会上，以罕见强烈词语呼吁北京当局要让香港实施全民直选，引起台湾各界讨论。

韩国瑜表态撑普选

韩国瑜在记者会上明确表示六个字：“反港独、双普选”，并称“反港独，北京政府放心、双普选，香港市民放心”。他甚至呼吁北京，称民主自由不是洪水猛兽、民主自由是普世价值，要求北京与香港政府立刻开始聆听并承诺香港人民民主自由权利。

对于韩国瑜的说法，台湾总统蔡英文在15日接受访问时认为“他终于讲出台湾具有代表性的政治人物应该讲的话”，并呼吁政治人物一同关注香港局势。

近来蔡英文持续地在社交网路上呼吁国际社会正视香港人的处境，并“沉痛呼吁港府悬崖勒马”，不该用暴力来回应人民的心声，用香港年轻人的鲜血来妆点北京当局的颜面等较严厉的批评。而对比蔡英文与韩国瑜两边说法，这几个月以来，也都略有不同。

图片版权 Reuters Image caption 香港“反送中”抗议爆发至今5个月，台湾总统选举民调也出现变化。

蔡先热后低调

“台湾政府在香港政府修例前就知道事情的严重性”，台湾南华大学国际事务与企业学系副教授孙国祥指出，当初香港在研拟《逃犯条例》修订时，台湾政府曾透过不少管道跟香港政府磋商，表示修例兹事体大，不可贸然修例，陈同佳案可透过其他方式港台合作，但香港政府仍置之不理。

香港在6月9日爆发第一次抗议前，就有不少小规模的静态抗议与记者会。对于台湾政府来说，最忧虑的是香港《逃犯条例》修订有矮化台湾主权，将台湾纳入“一个中国”框架的危险，还有台湾人往后在香港司法安全会受威胁等。当香港逾百万人上街抗议时，蔡英文政府即第一时间表达严重抗议。

6月12日抗议冲突开始变大，香港警方开始发射布袋弹后，蔡英文当时在脸书发文表示“极度震惊”，并表示中共当局宣称“一国两制”在香港极度成功的说法是“极大讽刺”。文末甚至称香港在“一国两制”陷阱下不断倒退，呼吁台湾人民要坚守民主自由。

然而之后，“反送中”事态不断扩大。但在8、9两月期间，蔡英文的语调却相对保守些，并对香港“反送中”抗议表示“支持、关心、但不介入”的立场，与最初的激动略有不同。

孙国祥表示，蔡英文政府在当时语调转趋保守，主要原因也是在于有其他国家希望蔡政府先别过度在“‘一国两制’失败”上攻击。但他也表示，香港“反送中”抗议确实成为蔡英文政府一种无形的政治资产，当时率先回应，让后来6月时蔡韩两人拉紧的民调开始扩大差距，蔡英文也被形容因为“反送中”事件“捡到枪”。

图片版权 AFP Image caption 11月16日，有香港市民在街头清除抗议人士摆放的障碍物。

韩先冷后回防

相比之下，在香港爆发“反送中”抗议时，韩国瑜表示“不知道、不了解”，后来则称“动乱持续下去，是香港损失”。他在当选高雄市长后，也赴香港中联办与主任王志民见面，展现较亲中态度。但在14日，韩国瑜却对香港抗议坚定地表态：“反港独、双普选”，他的说法引起讨论。

“我觉得这是相对聪明的、防止继续扣分的说法”，台湾“两岸政策协会”理事长谭耀南跟BBC中文解释，香港的“反送中”抗议，确实让台湾人看到“一国两制”的现实面，加上一些较亲中举动，成为他民调这几个月下滑的因素之一。因此韩国瑜阵营在剩下的50几天中，决定将说法修正更中间。

而台湾师范大学政治所教授范世平则表示：“这是较亡羊补牢的说法，对选举的影响恐怕不会太大”。他并称虽然韩国瑜修正些说法，但是选民对当初政治人物的第一时间说法最在意，不会改变太多的既定印象。

台湾除了明年的总统直选，还有立法委员的直选。选民不只可投该地区的委员外，还可投“政党票”，依据总数比例来分配“不分区”的名额，所有政党皆可提出自己的不分区名单。然而，国民党这次的不分区名单，参杂数位与中共当局较亲密的政治人物，一度引发争议，而提出名单的日子，正好与韩国瑜这次说法相当接近。

谭耀南分析，国民党的不分区名单在出来后，几位过于亲中共人士的确让选民感到不安。影响到总统选举是一回事，但如果间接影响到立委的选战，将会有重大损失。因此，当务之急是要找个中间派的说法在香港冲突中表态，不要因为冲突扩大与不分区名单让选票流失。

图片版权 EPA Image caption 韩国瑜认为，不论北京或是香港政府，都应该倾听香港人民心声。

出发点的不同

从“反送中”抗议爆发至今，原先民进党蔡英文与国民党韩国瑜的民调已经有较大的变化，包括台湾民调机构“品观点”于14日公布的民调中，蔡英文以41.2%领先韩国瑜的25.1%，差距来到16.1%。对于民调，韩国瑜在外媒记者会上称“从不在意，我看到都是笑笑的，选民的热才是真的，民调是冰冷的”。

谭耀南近一步分析，韩国瑜的说词虽然较过去为坚定，但说法本身跟蔡英文的出发点还是不同。

他举例，蔡英文对于香港警察被指滥用暴力、以及抗议港府沦为北京当局使唤、称港警冲入香港校园是如同台湾过去白色恐怖再临等，用“谴责”的态度希望国际社会一起关心香港人权危机。

不过韩国瑜的说法较为柔性，对于香港年轻人所受的伤害感到“非常不舍”，用北京当局的“心灵契合”四字希望北京与香港政府都倾听香港市民心声。对于香港警察被指冲入香港校园称是违反学术自由，“难道我们要眼睁睁看着香港局势一日日恶化吗？”，跟林郑月娥的家长式教导说法较为类似。

范世平直言，北京当局怎么看韩国瑜的态度也是重要的，他预估北京会用暂时容忍的方式对待韩国瑜，不像过去国台办直批蔡英文是“将黑手伸入香港”。毕竟在选战的紧张时刻，各阵营都要提防会流失选票的说词。

图片版权 Taiwan Presidential Office Image caption 台湾现任总统蔡英文的选举民调持续稳定领先，在香港反送中抗议中则站在同情示威者的立场。

蔡求稳韩力守

近来，随着香港警察在执法力道上持续加强，屡屡爆发争议之余，蔡英文也对于香港人权与自由表示忧心。但孙国祥认为，蔡政府目前以不激化中共为前提，未来大选前蔡政府不会有更激烈的说法，“台湾政府也会担心被中国大陆找到理由，说与境外势力挂钩干涉香港内政”。

孙国祥也认为，中共高层一直将香港抗议定义为“颜色革命”，有外国势力干扰。因此未来台湾政府持续高度关心，并呼吁国际社会一起关注，并在情势最坏时做好准备，应该是民进党在未来大选前对香港的基本语调。

而韩国瑜“反港独、双普选”的说法，确实让不少亲中的蓝营选民表示放心。孙国祥认为，这是韩国瑜在选战时刻“找交集”的方式，而且反“港独”与国民党反“台独”理念相似，韩国瑜在选战最后两月也能力守不再流失支持度。

谭耀南则说，这六个字虽然有效果，但他不认为香港人想追求港独，甚至支持“港独”的人士一直都不多，“这三个字应该是韩国瑜自己对北京当局间接表态”。他认为香港一直以来只是想要落实真正普选承诺，并未再要求什么。

范世平分析，国民党阵营还是有不少亲建制派与北京当局的人士，这六个字恐怕仍要沟通。谭耀南则认为，北京当局一定是不会同意韩国瑜的“双普选”说法，“双普选”三个字应该是讲给台湾人的听的，目的是要让较浅蓝或中间的选民不要不安。

“反送中”抗议以来，近来局势开始有升温之势，随着大学停课后，预计不少在香港就读的学生将来台暂时做学业安置。一旦更激烈冲突爆发，台湾更有可能面临难民问题，蔡英文先前低调表示“现有法律已可保障”，而韩国瑜在外媒记者会当天则面对问题直接挥挥手拒绝回答，也许在将来，这又将成为新一波选战攻防议题。