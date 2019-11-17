图片版权 Getty Images Image caption 杭州一位工人在覆盖垃圾场。

位于陕西省的江村沟垃圾填埋场面积约有100个足球场那么大。按照设计，该填埋场每天可处理2500吨垃圾。

但实际上，它每天接收的垃圾有1万吨——在中国所有垃圾填埋场中居首位。

拥有庞大人口的中国是世界上最大的垃圾生产国之一，多年来一直在想办法处理14亿公民所产生的垃圾。

江村沟垃圾填埋场有多大?

西安江村沟垃圾填埋场建于1994年，设计使用年限至2044年，为800多万市民提供服务。

它的面积约为70万平方米，深150米，总填埋能力超过3400万立方米。

直到最近，西安仍是中国少数几个完全依靠垃圾填埋处理生活垃圾的大城市之一，这使得垃圾填埋场提前达到极限。

本月早些时候，一座新的垃圾焚烧厂启用，预计到2020年至少还有四座焚烧厂投入使用。它们总共预计每天能处理1.275万吨垃圾。

此举是中国国家计划的一部分，目的是减少垃圾填埋数量，取而代之以使用焚烧等其他垃圾处理方法。

西安的这个垃圾填埋场最终将成为一个“生态公园”。

Image caption 中国国家统计局2017年的数据显示，填埋仍是中国处理垃圾的主要方式。

中国每年产生多少垃圾?

根据中国官方的统计年鉴，2017年，中国收集了约2.15亿吨的城市生活垃圾。10年前，这一数字为1.52亿。

全国有654个垃圾填埋场和286个焚烧厂。

由于暂无数据公布，目前还不清楚中国的垃圾回收率是多少。根据一份政府报告，中国计划到2020年年底在主要城市回收35%的垃圾。

今年7月，上海开始强制对垃圾进行分类和回收，这在居民中引发了两极化的反应。

2015年，南方城市深圳的一座垃圾堆起的山丘崩塌，造成73人死亡。

该垃圾山设计的最大高度为95米，可容纳400万立方米的垃圾。

倒塌时，它存放着580万立方米的建筑垃圾，垃圾堆高达160米。

Image caption 马来西亚的一个小村镇里的外国垃圾。

中国是否还处理其他国家的垃圾?

答案是否定的。在2017年底，中国开始停止从国外进口24种不同级别的垃圾。

仅2017年，中国就从欧洲、日本和美国接收了700万吨塑料垃圾，以及2700万吨废纸。

如今，这些垃圾处理的空缺，部分由马来西亚、土耳其、菲律宾和印度尼西亚等其他国家填补。

但它们在处理大量涌入的“洋垃圾”时，也力不从心，时常导致自己国家的垃圾填埋场规模庞大，无法控制。

其中一些国家现在也开始禁止进口部分类型的垃圾，甚至把它们送回去。

金江歆对本文亦有贡献。