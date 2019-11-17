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中国解放军驻香港部队在周六（11月16日）突然现身香港九龙塘，清理香港示威者设下的路障，引发各界关注。在中国领导人习近平首次就香港局势公开表态强调止暴制乱后，解放军是否会进一步介入香港相关事务成为议论焦点。

自发清障与敏感议题

根据港媒报道，近百名解放军是在周六下午四点左右，加入一些前来清理浸会大学周遭路障的市民。他们分批列队拿着扫帚清理路障，没有穿军服也无佩戴任何装备。但有些军人穿有印有以简体字写成的“雪枫特战营”或“特战八连”等字样，约一小时后回到军营。这是解放军在今年6月香港示威爆发后首次出现在街头。

根据香港《基本法》第14条，香港特区政府必要时可向中央请求解放军驻港部队协助，维持社会治安和救助灾害。《驻军法》列明驻港解放军不会干预本地事务。

香港理工大学政策研究中心主任钟剑华告诉BBC中文，解放军在香港的公开行动，一向是极为敏感的议题。

去年驻港解放军离开军营，清理台风过后倒塌的树木已引发各界议论，因此此次解放军出来的时机更加敏感，特别是清理示威者设下的路障。钟剑华分析此举是北京有意释放政治讯号。“解放军出来，是告诉大家，虽然现在不需要解放军介入香港示威，但不代表没有可能性。”

解放军驻港部队新闻发言人韩铀周六晚上透过港府代发简短声明称，“16日下午，有市民在驻军九龙东军营附近联福道清理路障，期间驻军部分官兵加入其中，配合清理军营门口道路。”香港特区政府新闻处称，九龙塘军营外驻军协助淸理路障活动，纯属驻军“自发”义务性质，并非特区政府请求协助。

不过，香港民主派发表联合声明表示解放军举动恐违反《基本法》及《驻军法》，质疑本次事件意图令香港市民习惯解放军在香港公开活动，以达“温水煮青蛙”之政治效果。民主党立法会议员郭荣铿表示，已向香港立法会主席申请在11月20日的立法会会议上提出质询，要求特区政府解释整起事件。

响应习近平讲话

相关分析强调，解放军此时出现是响应习近平本周（14日）于巴西出席金砖国家领导人会晤时，针对香港示威局势的首次公开表态。

习近平在巴西说“止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务”。对比之前会见香港特首林郑月娥时的措辞，习近平的用词从“最重要的任务”变成了“最紧迫的任务”。独立学者胡平此前对BBC中文分析称，习近平此次表态是北京试图警示国际社会，中国对香港问题不会放手并会以强硬手段控制局面。

习近平巴西公开表态香港局势用词

香港持续发生的激进暴力犯罪行为，严重践踏法治和社会秩序，严重破坏香港繁荣稳定，严重挑战“一国两制”原则底线。止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务。我们将继续坚定支持行政长官带领香港特别行政区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。

新华社微信公众号11月17日发表长文，称习近平“香港局势重要讲话值得逐句细读”，包含了3个“严重”、3个“坚定支持”、3个“坚定不移”以及1个“当前最紧迫的任务”，其中对香港局势的判定用了三个强烈的词汇：激进、暴力和犯罪。

这是“对激进暴乱分子及其幕后支持势力的严重警告”，新华社文章强调。

在习近平表态后，中国国务院港澳办、香港中联办也随即跟进发声。中联办称习的讲话“为香港止暴制乱、恢复秩序指明了方向、提供了遵循”。

图片版权 Getty Images Image caption 习近平14日出席金砖国家领导人会晤，针对香港示威运动的局势首次公开表态。

国际关注

解放军此次行动，也引起美国参议员关注。共和党参议员史考特（Rick Scott）在推特称，解放军出现在香港街头是“接下来会发生什么事的可能线索”。共和党全国委员会俄勒冈州委员会成员俞怀松（Solomon Yue）也在推特称，此次是解放军的一次“魅力攻势”，但驻军行动“不应以抵触基本法为代价。”

在解放军现身之前，美国国会已动作连连。11月15日，美中经济与安全审议委员会发表年度报告表示，若北京对香港出动解放军或武警介入香港局势，美国国会应撤销依据《美国-香港政策法》给予香港独立关税区之特殊地位。

图片版权 AFP/HKFP Image caption 身着便装的解放军在香港清障。

同时，美国参议院亦罕见启动了热线机制，预计将加速通过《香港人权及民主法案》，赋予美国制裁打压香港基本自由和人权等行为的法律基础。

胡平分析称，习近平在巴西的强势表态已对美国发出警讯，即便通过这些法案，能制衡中国的“实际效果有限”。

钟剑华则说，以此次解放军现身为例，可以看到北京在处理很多争议事情的逻辑是都一次一次尝试推进，让民众调整对争议事件的弹性。“这次接受解放军清理路障，日后对于解放军的其他行动，最后大家也就能慢慢接受了。”

有媒体分析称，即便解放军以及特区政府都异口同声说此次是解放军“自发”行动协助市民清除路障，但估计仍将引发更多关于解放军未来在香港会扮演什么角色的猜测。