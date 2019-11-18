香港示威：理工大学爆发严重冲突后，警方包围校园，数百示威者被困

图片版权 AFP Image caption 理工大学变成战场。

香港示威五个多月来，抗议者与警方冲突不断升级。周末起，港警方与示威者在理工大学冲突不断，示威者的汽油弹交织警方的催泪弹和水炮车射出的水柱。警方重重包围下，数百名示威者目前被困校园。

港警方指责“暴徒”多处放火并使用汽油弹、砖头、弓箭等武器攻击警察；警方说校园目前藏有大量爆炸品、易燃物品，“极为危险”，“暴徒”行为是已达“暴乱”程度，警告如示威者使用致命武器会用实弹反击。

周日警方在校园外出动催泪弹、橡胶子弹、海棉弹及水炮车对付示威者，其中一辆原本向前推进的锐武装甲车，被汽油弹击中起火。

示威者指责警方包围理工大学时使用过分武力，校园内多名伤者未能送院。理大学生校董李傲然称校内大部份义务急救员和救护人员已被警方拘捕和带走，正出现反修例运动“最大的人道危机”。

香港教育局宣布全港中小学幼稚园等周一继续停课，理大附近交通大受影响。

图片版权 EPA Image caption 示威者使用汽油弹。

校园变成战场

示威者连日来占据理工大学等高校，破坏校园内的一些设施，并在校园内自我管理，设置“入境处”检查进出校园的人士、自行在饭堂处理伙食、制作汽油弹的武器。

暂时未知理工大学学生占校园示威者比例。事态在周日开始恶化，警方与示威者爆发激烈冲突。

警方形容事件已达“暴乱”程度，称“暴徒”焚毁连接理工大学与红磡火车站的行人天桥，向警方投掷多枚汽油弹，并不断纵火，现场曾传出多响爆炸声。

警方指，校园内多处起火，亦有大量爆炸品、易燃物品及危险品，极为危险。示威者不断用巨型弹叉将汽油弹及硬物射向在场警员。有警员被箭射中小腿及被钢珠击中面罩。警方警告，如果示威者用致命武器攻击，可能会出动实弹。

警方使用催泪弹、橡胶子弹、海绵弹、水炮车、装甲车等对付示威者，并在校园外多处设立防线。示威者投掷汽油弹还击，令车身着火。

图片版权 Reuters Image caption 示威者用雨伞抵挡警方攻势。

图片版权 Reuters Image caption 示威者放火焚烧警方的车辆。

周一清晨5时许，警方一度冲入校园范围制服多名示威者，其后示威者投放汽油弹还击。一群示威者在早上8时左右试图离开校园，但在附近马路被警方以催泪弹攻势下，被迫折返校园。

另一批示威者试图赶往理工大学支援校园内的示威者，但找不到进去的路，一些车辆堵塞前往理工大学的路，遭警方以催泪弹驱散。

理工大学校长滕锦光清晨透过传媒发表录像讲话，称警方承诺，若示威者不攻击，警方会暂停使用武力，同时又指警方容许校园内的人和平离开，他说自己愿意陪这些人去警署，确保他们的个案获公平处理。

早前，滕锦光与另外四所大学曾发表联合声明，要求所有在理工大学的人离开现场，但示威者投诉说无路可退。

示威者认为校园是代表自由意志的地方，不希望警方冲入校园执法，因为这意味香港的自由意志失守。

一批医护人员离开校园时被警方制服，被人锁上塑带，一排排坐在地上。

图片版权 AFP Image caption 水炮车混入了催泪刺激物质，有人在校园内为示威者洒水减轻痛楚。

通宵留守理大校园的民主派立法会议员许智峯表示，警方清晨在理大的行动中传出超过30下枪声，但未知是何种枪械，警员又进入校园地下进行拘捕，期间造成多人受伤，有人被警棍击中，亦有人严重骨折，但警方不容许救护员入内进行救援，校园内现时有多名伤者，他又引述校外的救护员指救护车已经到场，但警方不准许他们把伤者送院。又指校园内物资短缺，开始缺乏食物及食水。

理工大学学生会会长廖健钧表示，理大所有出口被封锁，同学不能离开，警方表明任何离开理大的人士都会被捕，亦无物资可以运入校园，呼吁市民参与“三罢”行动，给予警方压力，又期望国际关注事件。

理大学生校董李傲然指，校内大部份义务急救员和救护人员已被警方拘捕和带走，无足够资源处理伤者，形容理大正面对反修例运动“最大的人道灾难”，呼吁各界尽力保护理大学生。