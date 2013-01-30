大家谈中国：港人十年来受惠于“自由行”吗?

Image caption 香港各地药房不难看见中国大陆游客带着行李箱抢购各式日用品和婴儿奶粉。

2012年, 梁振英在竞选特首宝座之时, 曾公开发表 「自由行是我向中央政府争取回来」的言论, 当选后, 他在访问声称会继续向中央争取扩大获香港签发旅行通行证的省份。「自由行」本无原罪, 可是, 当大陆政府无休止批注签证, 香港的集体运输系统如何继续承受每年人数相等于香港人口几倍的游客数量?

基于香港政府并无审核「自由行」申请的权利, 无论他或她来港商谈生意或是旅游, 政府均无权限制。好了, 「自由行」为大陆人打开来港做各种勾当的窗口: 逾期停留冲急症室产子并留在香港坐月、一日多次往来香港大量购物, 在东铁站沿线各站运货分货, 严重影响东铁乘客日常生活。明明是利用游客身分, 企图为下一代取得香港永久居民身分, 还要侵用香港资源, 要香港纳税人为他们「找数」, 明明是走私货物回大陆逃避关税, 怎么却说成振兴香港经济?

支持香港本土经济的小商店, 已经因为四周变成药房金铺化妆品店的温床已被淘汰, 香港人的衣食住行的来源很快会被截断, 广东道无广东话, 西洋菜街与南京路步行街无异, 可是最后收益只尽入地产商的口袋, 升斗市民一毫钱也分不到 (Not even a penny)。

「自由行」实行至今刚好十年, 香港人, 请问这十年来你曾受惠于「自由行」吗? 我相信十之八九的香港人的答案都是否定。今日, 港妈因为自由行大举抢购奶粉叫苦连天, 港婴快要饿死了, 为何要民间自发打击走私客运动? 为何一月廿七日「香港自治运动」要举行「光复香港, 还我奶粉」的活动? 正因为香港政府坐视不理, 任由走私客抢走本来应属于香港人的物资, 试问世界上任何一个民主国家, 会可能发生这样的事吗?

港婴在哭了, 香港政府听到吗?

文章不代表BBC的立场和观点，网友如要发表评论，请使用下表：

读者反馈

我只問一句... 中國人為何不用國貨? 大家心中自有答案。Brad

我把錢都送給李嘉誠，他是香港人，這代表我把錢送給香港了，怎麼香港人還不高興呢？搞自由行香港普羅百姓為啥不高興，這是弱智的都懂的道理，竟然還有中國人不明白。錢都送到歐美名牌老闆的口袋裡去了，送到藥房珠寶店的老闆口袋去了，香港人高興嗎？得益嗎？

沒有好的財富再分配機制，還是用高地價政策讓港人負擔極高樓價來間接交稅，工資還是追不上通脹這樣香港普羅百姓永遠不會從自由行政策中得益。然而自由行的害處，他們卻每天走在街上都感受到，從新聞都可以看到。hcnova

本人常去香港背奶粉，有些经历和心得，在些说说。有点意思，凡事有正反两面，应该两面都讲讲。影响香港人的生活，其实是比较小的一方面，四周的小商店关闭，不是影响香港人生活的原因；目前，内地人对香港的影响也是比较小的，而且影响的区域主要集中在商业区域。问题在于：1、香港肯定在自由行上获得了利益，但所获得的利益在分配环节，却流入到了少数人的口袋。2、“大陆土地财政”的导师，香港政府多年来一直坚持的卖地财政，是一切悲剧的根源。解决方式很简单：开征消费税3%或更多。不损实香港的竞争力，同时又可以向中国境内游客征。Sharman, China

建议中国政府和香港政府讨论下，怎样限制双方往来的人流数量。应该按照对等，公平，公正的方式来限制大陆去香港，香港来大陆的人流数量。港人要反省自己一窝蜂一样的涌向大陆，给大陆人民，尤其是深圳，广东人民的生活造成的困扰。SAM, Canada, Waterloo

作者得了便宜卖乖，没有自由行，你香港哪来的福利支付孩子奶粉钱？在那里危言耸听，究竟哪个港孩儿要饿死了！？ 说一例出来！烂唬没有这么瞎编的，不想想这些商家上交了多少税到港人的福利里面，还有，菲佣留港案和随后发酵的五区公投连bbc都报道了：港人用投票明白的表明了港人在乎自己的钱包多于噗柿架值。所以说作者根本又是醉翁之意不在酒的闹港独罢了！z aus

达达先生此话诧矣。自由行广开香港旅游客源，促进香港经济，岂可因噎废食？港府当考量如何再分配经济利益，劫富济贫，而非切断财源。抱怨人人都会，提出对策才是高招。奶粉之说更是莫名其妙。香港是自由港，有买有卖，多进口奶粉不可以吗？多卖奶粉不可以吗？这与港府有何关系？Schneetag

文章主观性太强，比较片面.pairsdoll, Canton,China

得了便宜还卖乖，无耻之尤。这种文章也选上来，媒体也够下贱。jut, US

这文章的论调真奇怪呀，说大陆人抢港人的奶粉。奶粉摆在货架上，谁买就是谁的，这是基本的商业自由。说大陆人想得香港身份，就是想了，有什么不对吗？难道迁徙自由不是基本人权吗？说“港人的衣食住行的来源很快会被截断”，香港遇到什么大灾了吗？海陆空的运输通道全部被封锁了吗？说“走私客抢走本来应属于香港人的物资”，请问这些走私客是强买强卖啦，还是烧杀抢掠啦？还是那句话，货摆在架子上，谁出钱就是谁的。就算卖不出去，那也是人家商家自己的。啥时候也成不了“香港的”。要把人家的货变成“香港的”，先问问货主答不答应？大一统

请问你根据什么得出斗市民一毫钱也分不到的结论？大陆人来香港每年消费多少亿？这些钱香港人都没赚到是吗？十之八九的香港人否认受惠自由行？你问过吗？你有调查过吗？我看你是自己不努力赚钱看见别人富裕了眼红嫉妒才来这里抱怨。也不知道BBC编辑怎么想的，这种毫无水平，毫无见底，一脑子毫无价值的抱怨文章也能发出来。 退一万步说，即使你说的都对，你作为一个香港人，你只负责发现问题，你提出建设性意见了吗？王亮

北京政府理不理解这种问题为何会发生?就是陆企的信用完全破产，所以中国人民才会想到香港抢香港人的物资，而且也抢到台湾来了，引发台湾人民的怒火烧向马政府。有解吗? 有啦! 我们这个脑袋单纯的政府终于想通了一件事，就是作为信用中转地，帮中国人民把关食品安全，让全球物资在台湾中转再到中国，暂时作为信用中心，等陆企长大认知自己的角色，或者重新建立中国人民对陆企食品安全的信心，这是在三鹿事件发生后，我们一再提醒陆企商誉很重要的问题，但显然的陆企没有注意，引发周边国家与中国人民紧张关系。但台湾在同意作这件事的同时，心中也很担心我们马政府的无能，因为他即使良法美意都可能搞到天怒人怨，好心把关食品，也可能被陆企用来掩饰问题产品的MIT，那就惨了!所以北京政府自己要掺一脚进来，我们帮你中国，中国政府要帮自己的人民紧盯台湾自由贸易区，以免二岸的坏东西瞎搞。马政府天生呆气，而且马耳东风不听人劝，自以为是天下无双的干才，但专作蠢事，搞到大家都骂他一门，没有办法，你要跟这种人合作就要知道他的缺点，盯紧你们家的蜘蛛妖精不到台湾来，我们才能帮你集货解决问题。我们帮你只是不想中国人来抢台湾人的物资，把民生必需品的通膨降下来，不然22k的小孩结不了婚生不出下一代。陈素芬, 台湾

【自由行】无疑对香港的零售业、饮食业、旅游业【带来兴旺】，但自由行带来的【劣质文化】同时也冲击着香港的各种【价值】。若问港人十年来【是否受惠】于自由行，则要视乎【个别港人】的【价值取向】了。孟光, Hong Kong