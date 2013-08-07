大家谈中国：城市不需要那么多高楼大厦

Image caption 房地产业确实托起了中国经济的半边天，高楼大厦比比皆是。

日前，开工仅4天的，位于湖南省长沙市，号称比阿联酋的“世界第一高楼”迪拜塔还要高的“天空城市”，因没有完成相关法定的报建手续，被有关部门叫停。一时间，有关“世界第一高楼”的话题引发热议。据统计，全球在建的摩天大楼中有87%在中国，排名全球前20名的高楼中，有10座属于中国。专家研究发现，如果这些大楼都能完成建造，那么在未来3年内，中国平均每5天就将有一座摩天大楼竣工，在之后5年，中国的摩天大楼数量将超过800座，是美国现有总数的4倍。（人民网8月6日）

从这些数据来看，房地产业确实托起了中国经济的半边天，高楼大厦比比皆是。无论是经济发达的大都市，还是相对落后的中小城市，都以建设有摩天大楼而自豪，似乎这样就可以提升城市形象。但是，一个城市能够在别人脑海中刻下印记的不是拥有了多少高楼，而是城市的规划、交通、环境等公共服务，以及这个城市人民的精神和素养。

我们身边，每天都有无数人面临买不起房的煎熬，也有许多人忍受缺水的干渴，还有数量庞大的空巢老人、留守儿童······这些都是需要我们投入大把时间，大量人力物力去改变的，为什么总把目光停留在怎样多建几栋高楼上。

每到一个城市，“地标式建筑”、“第一高楼”、“刷新纪录”等字眼总是最抢眼的，似乎整个城市的精力都投入到这里面去了。但是，建造这么多高楼来有什么用，它真的能代表一个城市吗？摩天大楼早已不是技术、先进、时尚和实力的唯一象征，它已经过时，我们却把它当做潮流。就像许多在国内让人望而却步的奢侈品，其实在国外就相当于地摊货，我们却把它当做身份的象征。

如果城市规模和发展水平确实已经达到修建“第一高楼”的程度，就像北上广，我们当然不会质疑什么，但是个地方就要建的话，不引人诟病那是相当困难。根本就没有这样的需求和必要，却仍要修建，只能是劳民伤财。

我们的城市真的不需要那么多高楼大厦，一味的建造，只会被看做是一种“暴发户”式的炫耀，遭人鄙视。虽然中国经过改革开放之后，经济确实获得了质的飞跃，也创造了不少奇迹，但需要我们做的还有很多，几乎涉及城市的方方面面。我们应该把全部精力都投入到这上面，而不是整日想着不切实际的摩天大楼。

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一句《發展就是硬道理》壓下來，什麼東西都要讓路，所向披靡。中共治國逾半世紀，總是不懂【過尤不及】這個道理，城市鄉鎮【爭建高樓】，可【如是觀】。孟光, Hong Kong