大家谈中国：评上海，中国法治和境外敌对势力

Image caption 上海市高级人民法院的法官群体嫖妓案，引起了全国的关注。

上海市高级人民法院的法官群体嫖妓案，引起了全国的关注，这当然会在全国的范围内引发人们对上海的法治和全国的法治，质疑中国的法治。可是竟然有人，一个上海的公安局党组书记，代院长崔亚东，跳出来说：“质疑上海良好法治形象和法治环境是有人给境外敌对势力，借机攻击党和政府，攻击社会主义司法制度，提供可乘之机”。这种不知羞耻，愚蠢的烂调，出现在中国的高官之口，并不少见，动不动就搬出“境外敌对势力”这个法宝是刘云山“舆论导向”的一贯做法，好像“境外敌对势力”可以为中国的一切腐败丑恶的官场当一块遮羞布。

的确上海市是中国最大的直辖市，可以从上海的一切联系到中国的一切，可以从上海的法治判断中国的法治。打从江泽民在上海起家开始，上海的一切就是中国政治的风向标，从上海市委书记江泽民到上海市委书记陈良宇，到上海市公安局长吴志明，上海都代表了中国的高官和法治。

所谓上海良好的法治形象和法治环境，和刘云山的中国良好的法治形象和法治环境，都是中国当前法治腐败的写照。

中国实际上是以党治国，不是以法治国，对于中国共产党的以党治国，全世界都公认，中国共产党自己也承认，不认为这是中国的一大丑恶，因为中国共产党总是要把党的一切作为都冠以“正确”二字，就像毛泽东公然反对宪法一样，大言不惭的说：“我从来就不相信宪法”。对于这种公然藐视宪法和法律的所谓党的理论，全世界人民都是“境外敌对势力”，都反对，

周永康把持中国的政法委，他的所谓法治，和江泽民的所谓法治，是专门用来治理中国老百姓的，邓小平的法治是用机枪和坦克对付学生，江泽民的法治是用“610”镇压迫害中国的法轮功人民。周永康的法治是久敬庄大批关，抓，上访的中国老百姓。把所谓维稳的开支超过国防军费。周永康领导的公检法可想而知是培养王立军，薄煦来等腐败分子的。

中国如要实现宪政，司法独立，以法治国，首先是要“以法治党”，就是用法律来治理共产党，把共产党违犯宪法和法律的一切作为都绳之以法，这是翻天覆地的大事，我写过一篇“以法治党”的文章，寓意肤浅，只是想引发大家对“以法治党”的兴趣。

我认为现在中共所指的许多“境外敌对势力”，其实就是善意批评中国的外国人的意见，中国共产党如果能够虚心认真的听取，这倒是治理共产党的苦口良药。

世界上的普世价值，其实也是世界人的法治和文明，是全人类的进步在先，中国不学普世之道，只行党的独裁，这种甘愿落后，自找灭亡的做法，实在是中国人的不幸。

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读者反馈

上海市高級人民法院的法官群體嫖妓案，引起了全國的關注，引發人們關注上海的法治和全國的法治進而質疑中國的法治。中共逾半世紀的執政統治，人們伊此才對中國的法治產生質疑，是否來遲得不可思議？孟光, Hong Kong

謂 "境外勢力" 那裡都有, 但被順手拿來遮醜的, 恐怕只有在極權國家才會經常出現。眾所周知, 中共黨中央的權力遠在國務院之上, 中共牢控著黨/政/軍一切權力, 立法機關 (人大)形同橡皮圖章, 政協更只是政治花瓶, 公/檢/法機關乃至媒體也不礙是黨的工具. 中共黨大於國, 在憲法中早已言明。在黨大於國的護蔭下, 法官(乃至各級黨官)嫖妓在全國經常發生, 本來就沒什麼大不了. 只是醜態被人公開讓黨掉臉, 無奈也要做點門面功夫, 順手拿 "境外勢力" 出來開刀陪葬, 也許有助遮遮醜。說實在的, 面對中共一黨專政, 國內老百姓除了看戲的份兒又能有什麼作為! 香港仔, 香港