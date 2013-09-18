大家谈中国：薄熙来一个血案铸就的历史

Image caption 薄熙来的人生轨迹：阶下囚-中央政治局委员-阶下囚

文革期间，他从官宦子弟沦为阶下囚。文革后，他从机修厂工人一路走到了市长、省长、部长、中央政治局委员的位子。

他系出名门、风度翩翩，在外形上可以满足一切女性对的男性的梦想；他身居高位、雄才伟略，在大连市、辽宁省的政绩值得称道；他剑走偏锋、唱红打黑，在重庆一夜之间翻天覆地；他的妻子杀死英国商人尼尔伍德，他的得力下属叛逃至美国大使馆，成了最“不幸”的导火索，政坛之星从此陨落，掀开的“潘多拉”的盒子，揭露了他和他的家庭鲜为人知的另一面，他很可能会是今年所有不幸官员中，人生最为的跌宕起伏的一个。他叫薄熙来。

薄熙来，生于1949年7月3日, 是中共八大元老薄一波的第四个孩子，1966年爆发文化大革命，薄一波被迫入狱度过了12年的铁窗生活，薄熙来和他的兄弟也被投入监狱一待就是5年。1976年，四人帮下台，薄熙来一家才得以重见天日。

1977年，薄熙来考入北京大学，选择学习世界历史。1978年，他成为中国社科院的国际新闻硕士，1982年获得硕士学位。他在担任过大连市长和辽宁省长的时候名声鹊起。在大连度过了17个春秋，把这个单纯的海港城市打造成为一个现代化大都市，一手推动沈大高速中国内地第一条通车的高速公路的建设。在辽宁任职期间，他在东北地区复兴计划起到了促进作用，加强了辽宁、吉林和黑龙江三省经济发展。2004年，官方媒体报道2003年东北振兴计划实施以来辽宁省的外商直接投资几乎翻了一番。

薄熙来担任商务部长期间，陪同温家宝总理访问欧洲五国，是为数不多的陪同部长之一。为了平衡对国外投资者和国内商业机构的关注，薄熙来也促进了商务部的重组,合并了国家经济和商务局和国际贸易部。为了纠正大量依靠外资的零售行业的发展不均衡的状况，他制定了针对被外资迅速包围的国内市场中保护中国工业产品竞争力的计划。

在重庆期间，薄熙来以铁腕政策而著称，提倡唱红打黑，增支社会福利，保持GDP两位数的增速，创建了独特的“重庆模式”。 在2009年到2011年，在大规模的运动中，大约5700人被抓，其中不仅包括罪犯，还有商人、警察，法官、政府官员等。这个运动也被批评践踏正常司法程序和法律法规。

他发起了一系列 “红色文化”运动复兴红色文化。一些知识分子和改革者批评这个运动被“淹没在红色的海洋”是历史的倒退，而且带回了文化大革命中痛苦的记忆。薄熙来在整个反腐运动中无视法律，使他饱受争议。薄熙来的重庆模式包括了一系列旨在缩小贫富差距和城乡差距的社会均等政策，包括大量公共工程项目，对低收入人群的住房补贴和社会政策，目的是鼓励农民迁徙到城市，共同享有城市发展的成果。

薄熙来提出“红色GDP”-即一种体现共产平均主义的经济模式-而且强调如果经济发展就像做一个蛋糕，最初的任务就是如何公平的切蛋糕而不是如何做一个更大的蛋糕。 重庆模式另一个主要的组成部分是经济政策。在经济方面，他积极提倡利用外资。他通过降低公司收入税收利率至15%（国家平均为25%），大力提倡利用外资并且加速城镇化和工业化。可是，批评家认为这种模式不可持续而且耗尽了整个城市的预算，重庆的经济数据是通过过度的建设和公共项目计划人为抬升高。

2011年11月14日，英国人尼尔伍德被发现死于重庆宾馆。当时重庆官方宣布他死于酒精中毒，虽然他们家属声称他不是一个酗酒之人。几个月后，浮出水面的线索显示伍德死于谋杀而薄熙来的妻子谷开来牵连其中。 这个谋杀案件成了第一张倒下的米诺骨牌，其他不为人知的黑暗，也慢慢浮出水面。

2012年2月6日王立军逃至美国驻成都大使馆，待了将近24小时后，被来自北京的国家安全官员羁押带走。他随后爆出薄熙来的妻子谋杀英国商人尼尔伍德一案，薄熙来的政治生涯从此嘎然而止。 2012年3月15日，除了暂时保留政治局常委的位置，薄熙来所担任的重庆党委书记和其他相关市政职务被撤销。10月26日，他从第11届全国人民代表大会常委中除名，撤销了他在党或国家的最后一个职位，为他的审判埋下了伏笔。

2013年7月25日，薄熙来涉嫌受贿、贪污、滥用职权犯罪一案，经依法指定管辖，由山东省济南市人民检察院向济南市中级人民法院提起公诉。

8月22日的公诉中，他当堂翻供，并做了罕见的自我辩护，其强大的心里承受能力和敏捷狡猾的思维能力让人瞠目。他的政绩有目共睹，他的犯罪事实也是全民共享，他的当场翻供拒不认罪庭审直播，我们拭目以待对他的判决。

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读者反馈

薄熙来能够从机修厂工人一路爬到了市长、省长、部长、中央政治局委员的高位，受贿、贪污、滥用职权这些罪状早已达到远离缠身的境界。薄熙来真正的罪名岂会是受贿、贪污与滥用职权？企图心过早曝光，权力斗争下的败军之将罢了。中国共产党的党史，就是如此这般铸就出来的。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>