大家谈中国：批评与自我批评要“点到要害”

Image caption 在批评别人的同时，一定要深入剖析自己，先给自己“把把脉”，再给别人“问问诊”。

河北省委常委班子成员的查摆和剖析聚焦“四风”，针对性强。有的同志谈到，经历多了，职务升了，做官久了，作风上的自我要求反而没有过去那么严了，事实上对群众的感情发生了变化，同群众拉开了距离；搞调研走马观花、蜻蜓点水，看“门面”和“窗口”多，看“后院”和“角落”少，做了一点事生怕别人不知道，付出一点辛苦就想得到回报，这实际上是私心杂念在作怪；自己在赞扬和奉承声中逐渐飘飘然起来，甚至越来越自命不凡、自以为是、自我膨胀。（京华时报 9月26日）

忠言逆耳，良药苦口。习近平总书记指出，批评和自我批评是一剂良药，是对同志、对自己的真正爱护。作为共产党人，有话要放到桌面上来讲。批评要出以公心、态度诚恳、讲究方法，要实事求是、分清是非、辨别真假，切忌从个人恩怨、得失、利害、亲疏出发看事待人。在批评别人的同时，一定要深入剖析自己，先给自己“把把脉”，再给别人“问问诊”。

首先，自我批评不能隔靴挠痒。河北省委书记周本顺首先提出了自己的三个不足，均点到了自己的要害，让省委其他同志看到了班长的开明态度。只有在自我批评时不留余地，才能在批评别人时让人信服。自我批评要敢接“家丑”，点出自己的不足之处，决不能“象征性”的说些不痛不痒的毛病，那样的自我批评没有意义，同时也失去了批评别人的资格。

其次，批评同志不能掺杂私利。批评与自我评批是党员干部防身治病的武器，但不能成为攻击同志的利器。民主生活会是让大家把话说在台面上，在批评别人时，要实事求是、明辨是非，决不能参杂私利、捏造事实。要以公事为主，不能披露别人的隐私，或者是平时看着不顺眼，就乱批评、乱指责。这样的批评也许会演化成批斗，民主生活会也会成为“火药”会。

再次，虚心接受别人善意批评。对同志的批评要虚心接受、深入研究、加以解决，特别是自我感觉良好的人，更加要接受别人批评。批评之言胜于书卷，只有吸纳别人的批评，自己才会不断的健康成长。

正如习近平总书记所言：领导干部在一个班子共事，要心往一处想、劲往一处使，大事讲原则、小事讲风格，勤沟通、多补台，一把尺子待人、一个标准行事，在党性原则基础上，不断增强能够掏心见胆、并肩奋斗的真正的团结。

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读者反馈

什么『一把尺子待人、一个标凖行事』，什么『虚心接受别人善意批评』，什么『批评和自我批评是一剂良药』，什么『自我批评不能隔靴搔痒』……多么漂亮动听的说话，多么掷地有声的道理啊！讽刺的是，此等冠冕堂皇的说话同时也是多么的虚伪，多么的无耻伪善！一个刑不上政治局常委、满嘴伪语谎言、检警法皆为权贵服务护航的国家，当它被人民【点到要害】时，展露出那副穷凶极恶、狰狞丑陋的嘴脸，才是它真正的面目，好恐怖啊！<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

习近平亲自坐镇河北省委常委班子专题民主生活会，开展新一轮的「批评与自我批评」运动，明显地高举刚被关押下狱的薄熙来那面唱红打黑的旗帜，走没有薄熙来的薄熙来路线，这算什么？君子可夺人之美乎？<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>