大家谈中国：局长嫁女提前申报为何没有提前监管？

Image caption 婚礼，人员来了32桌，礼金收了四小时。(网友供图)

昨日，有读者报料：10月3日，泸州叙永县畜牧局局长张策云，在龙马潭区南光路龙门大酒楼为其女儿办婚礼；对此，叙永县纪委有关负责人表示，该局长在举办婚宴前提前申报过。（10月10日《华西都市报》）

此局长嫁女还是费了不少心思的。既不在本地举办婚礼，也不在本家举办婚礼，而是在异地的大酒楼为女儿举办了婚礼，人员来了32桌，礼金收了四小时，到底收多少礼金，肯定张局长心里有数。原本以为这样异地办婚礼能躲过民众监督，没想到还是被网友被彻底曝光，面对媒体张局长忙着“洗白”，当地纪委也在表示“将深入调查，如有违纪将严肃处理”；可民众不还是如鲠在喉，几处疑点需要“问底”。

一是局长嫁女为何选择异地豪华大酒楼？这明显是要大操大办大拿钱一番。如果每桌按10人计算，32桌就是320多人；据张局长说“他们都是初中、高中同学”，难道真的就没有单位内部人员和下属单位人员等？他们又怎么知道在异地举办婚礼？很明显都是张局长“暗送秋波”来的，抑或是家人一一告知的；才有了纵多宾客来得快、交钱快、赴席快。相信当地纪委只要刨根问底调查，不会吹灰之力就能调查出哪些人赴席，每人交了多少礼单份子钱，张局长收礼金多少等。目前一切都还没调查收尾，张局长就忙着“洗白”，不怕“此地无银三百两”而“露陷”吗？

二是当地纪委又是如何监管的？张局长知道嫁女按规矩需要向本地纪委申报，早就提前向当地纪委申报；当地纪委就应该派专人跟踪监管和监督。可当地纪委部门说“还没有接到民众举报”，说明当地纪委并没有跟踪监管、监督；还有可能暗中授意张局长异地办女儿婚礼，以达到官场大家共同办事敛财不问责目的。表面看当地纪委对此事“一本正经”，单是不跟踪监管、监督这一项，就足以暴露当地纪委的“不正经”，让该县纪委调查此事极可能成为一本“掩盖账”；需要上级纪委介入调查，才能调查出真相和问责进行到底。

三是该县纪委领导有没有与张局长合唱“二人转”？在家丑不外扬和官官相卫频发下，一些地方纪委与纵官员学会了同唱“二人转”，一下就把党纪国法给“转晕”了。叙永县纪委领导的“语焉不详”，张局长洗白的“牛气十足”，都在释放着与当地纪委领导“合唱二人转”气息。

要落实中央八项规定、六项禁令，就要建立“孩子有错问责娘机制”，进一步放大民众监督权力和监督平台，同时加大举报重奖力度；官员才不敢纪委面前玩违纪，民众面前玩忽悠。

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