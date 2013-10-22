大家谈中国：面对雾霾，找原因更需定对策

Image caption 哈尔滨出现雾霾天气

10月21日，哈尔滨市环保局官方微博与网友互动访谈，详解了此次哈尔滨雾霾天气。比如对雾霾出现的原因，环保局总结了3点：首先是持续逆温和弱风气象，水平和垂直方向上不利于污染物扩散；其次是城郊及周边县市大量焚烧秸秆，产生了浓重的烟尘；再次是20日哈尔滨全市开始正式供热，大多数都是燃煤的锅炉陆续启炉。（10月22日《新京报》）

年初，我国中东部地区出现雾霾天气，包括北京市在内的许多城市一度大雾弥漫，相关环境监测表爆表。为此，网友戏称，“厚德载雾、自强不吸”、“我牵着你手，却看不见你的脸”、“天气如此糟糕，引无数美女戴口罩”等。到了年末，东北一些地区，特别是哈尔滨也陷入了雾霾的重围。这显然是值得我们警惕和反思的。

从宏观的角度来看，我国不断出现的天气恶化、环境污染严重等情况，是长期以来粗放的经济与社会发展模式所导致的。即我们经常所说的，“先污染后治理”，“用牺牲环境的代价，换取GDP的增长”等。

转变这种发展模式，显然已经迫在眉睫。而具体到一个城市、一个省的污染和严重雾霾等恶劣天气，可能具体原因会有所不同。比如哈尔滨此次雾霾，环保局就给出了逆温和弱风气象、焚烧秸秆和燃煤供暖三个原因。

尽管网友对到底是不是这三个原因造成了严重雾霾有所怀疑，比如供暖年年有，秸秆也已经焚烧了几千年，为何就今天出现了严重雾霾？不过公允说，焚烧秸秆也好，燃煤供暖也罢，无疑都是加重污染的重要原因，至少是原因之一。

问题的关键在于，我们找到了原因，这很重要。但重要的是，面对各种不同的环境污染原因，我们必须要有一套严密的、严厉的、细致的、行之有效的对策。至少不能任由这些原因年年存在，年年成为环境的最大威胁。

汽车尾气显然会污染环境，那么面对猛增的汽车保有量，我们是否应该有所对策，比如有所引导和限制，进行汽车的清洁能源改造等；比如面对燃煤供暖所造成的污染，我们是否需要进行必要的整合与整改，进行清洁能源推广和研发、热电联产改造和改革等；比如各地都有禁止焚烧秸秆的相关规定，为什么没有执行到位？引导农民对秸秆进行还田等有效利用的工作，是否做得还不够等等。

总之，面对出现次数越来越频繁，且日益严重的雾霾等恶劣天气，我们确实需要回答“为什么”的问题，但更需要综合考量，拿出一个“怎么办”的对策来！至少，不能一污染，就把责任推给农民焚烧秸秆。

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读者反馈

『面对雾霾，找原因更需定对策！』好一句阿妈是女人的废话。雾霾的原因不是早已找到了吗？对策不是早应规划好了吗？【伟光正】怎会如此不察、如此不济？可会是那些反党反革命分子勾结外国势力在捣鬼？

<br><strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>