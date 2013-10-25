大家谈中国：“状告亲爹”是一种自我中心主义

Image caption 大学生状告交不起学费父母”的新闻亦引社会关注

大二在读的望谟县19岁男生小韦，因生活费和学费拮据，向当地法院起诉生父。由于小韦已成年，法院驳回起诉。调解后，父子双方达成谅解。（10月25日《贵阳晚报》）

19岁的男生小韦因生活拮据而状告亲爹，此番家庭伦理困境显然已非孤例。曾几何时，发生在江苏的“大学生状告交不起学费父母”的新闻亦引人注目。对此，我们当然可说背后有青少年权利意识日趋增强的痕迹，但实际上，貌似“为权利而战”的“小韦们”，更像是一种自我中心主义的表现。

一者，他们固执的或者说习惯性的以为，“我正在读书，所以父母就有义务供我上学，如若不然，我将‘举起法律的大旗’来维护自己的权利”。

他们似乎并不知道：根据我国有关法律规定，已经年满18周岁就读大学的且有完全民事行为能力的青少年子女，父母没有承担学费、生活费的义务，纵使有，也仅仅止于道德责任。

再者，他们状告父母时显然并未考虑父母的苦楚。而事实也正是如此。通过新闻报道，不管是小韦的父亲，抑或江苏那名大学生的父母，并不存在主观上的“不愿”，而仅仅是客观上的“不能”。小韦的父亲表示，“自己再婚后有了新家庭，每月收入3000多元，养家也很吃力。”显然，置于通货膨胀的语境下，3000多元的月收入，养家很吃力实乃真实陈情。

此外，我不知道“小韦们”在状告父母之前自己是否有过摆脱生活困境的努力和挣扎。一般来说，如果自己在大学生中多多努力，谈不上衣食无忧，最起码也是能够“自我供养”的。

比如说，你可以努力学习，获一个国家励志奖学金、省政府奖学金之类的，一年都会有好几千元；又如，你可以去找兼职，去向学校的勤工俭学部求助，利用课余时间，每月挣个几百块也不是问题；至于其他，你也可以申请贫困生助学金、助学贷款等。总之，真有为父母分忧的想法，真想自食其力，并不缺少门路。

都是成年人了，都是大学生了，不论是物质上或精神上，“小韦们”早该“断奶”、早该“去中心化”了。当然，在此过程中，除了“小韦们”自己的努力，父母们也应革新观念，应更理性、更科学地爱孩子，学校教育也须多些有关自立自强的教导。

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读者反馈

状告亲爹已属新闻，状告父母交不起学费更属离奇。会不会是一孩政策下，孩子给宠坏了，乱了伦理、乱了价值观才有此不可思议的状告事件？<br><strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

看看那些争取权利的美国人怎么做：成年以后，脱离父母独立生活。想要好日子？自己挣钱！而在中国，由于家长的过分溺爱和教育理念的畸形，青少年俨然成为了考试机器，而不会独立自主。也难怪为什么有这样的人，他们估计从未接受过正确的价值观、人生观，周围的人也从没这样感化过他们，社会也从未给予他们考试以外的人生经验。这不只是个人的悲哀，更是集体的悲哀，社会的悲哀。<br><strong>裘冠华, </strong><br/>

"一般来说，如果自己在大学生中多多努力，谈不上衣食无忧，最起码也是能够“自我供养”的。"

不知道作者哪年大学毕业。我当年大学的情况是，学生很难凭借勤工俭学完成学业，因为中国的工资标准实在太低，而物价又相对较高。我认识的同学在外面工作的比如家教或超市打工，收入最多能够支付生活费，但学费是不可能了。我们学院有学生有时要白水啃馒头一个月。普通中国人的收入太低了，收入和所付出的劳动完全不成比例。<strong>Rayray, USA</strong><br/>