大家谈中国：公务员先行“延退"的关键问题

Image caption 绝大多数民众都对延迟退休年龄投了反对票，但很多官员和公务员，却是极其赞成延迟退休的。

一位接近人社部的人士表示，延迟退休年龄的定调是“小步慢跑”，希望在充分发挥可利用人才资源的同时，解决社保资金问题。无论是官方还是专家，公职人员先行似乎已达成共识。因为这不光有利于减小延迟退休年龄的阻力，同样可以为全面推开延迟退休总结经验。（11月21日新华网）

尽管相关部门并没有公开表态，这位“接近人社部的人士”所称的“延迟退休公务员先行”等说法，明显只能归于“小道消息”的行列。但一方面，此前十八届三中全会上通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中，确实有明确：“研究制定渐进式延迟退休年龄政策”；另一方面，公职人员是国家和政府直接管理的劳动者人群，在延迟退休上先行一步，也完全在意料之中。

然而，从表面上，因为90%的公众都不大支持延迟退休，那么由公务员先行，确实是有一种带头作用，可以减小延迟退休年龄的阻力。但如果不先解决好两个关键问题，公务员先行“延退”，恐怕会带来更加严重的不公。

其一，养老金等保险体制上的“双轨制”问题。众所周知，此前，绝大多数民众都对延迟退休年龄投了反对票，但很多官员和公务员，却是极其赞成延迟退休的。其间原因非常明显，因为养老金“双轨制”的问题，公务员等体制内的群体，不用缴纳养老保险金，退休工资按退休前工资一定比例领取。如果可以延迟退休，在轻松的工作岗位上，多拿几年全额工资，他们当然是乐意的。但这样一来，公众所缴纳税收等，将会有更多的一部分，需要用来承担公务人员“延退”期内所多得的工资。这明显是不公平的。

其二，干部年轻化的问题。此前我们一直在提倡干部年轻化，甚至为此还出台了相关规定和制度。如果从一个人50岁左右基本失去创新能力算起，那么公务员到60岁退休时，怎么也算得上是老干部了，这时候如果再延迟退休，在公务员工作岗位总数量一定的情况下，无疑意味着年轻干部将没有机会进入。那么干部年轻化的要求和趋势拿什么来保障？

延迟退休势在必行，“小步慢跑”也好，公务员带头先行也罢，都必须先考虑好、预见好和解决好“双轨制”的问题，解决好延迟退休对年轻人就业的巨大冲击问题。

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读者反馈

哈哈，不交养老保险的公务员率先“延退”----这是谁想出的仙点子啊？

如果“延退”这几年，他们能够像普通民众那样也拿出工资收入中的百分之若干上交“社保”、“医保”，那我就支持公务员率先延退。

<strong>焚烧和尚伞, </strong><br/>