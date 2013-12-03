大家谈中国：摔倒女子讹诈扶人老外 假新闻谁该反思

Image caption 中国发生不少摔倒遭讹诈事件，不少民众表示不敢扶起摔倒的老人。

3日上午，一则名为“北京街头外国小伙扶摔倒中年女子遭讹诈”的图片新闻刊登在各大门户网站，引发网友热议。而据凤凰网与相关当事人及目击者核实，当事外国男子确实与中年女子发生碰擦，并造成后者轻微皮外伤。原新闻的文字描述中未提及相关事实。

“北京街头外国小伙扶摔倒中年女子遭讹诈”——这本是一条漏洞百出的新闻，但在3日上午仍被各大网站、手机客户端重点推荐，给当事人和社会，造成了恶劣的影响。

在最先的报道中：一、作者只有“摔倒女子讹诈扶人老外”的结论，而没有目击者的说法——能拍到现场，找个目击人应该是相当容易的事情；二、警察到了现场，协调老外赔了1800元“治疗费”，假如作者的讹人结论为真，那么警察不就成了助纣为虐吗？

遗憾的是，这篇明显不专业、不客观、不准确的“新闻”，竟然顺利通过了各大网站、手机客户端等互联网和移动互联网媒体的审核，而且还被重点推荐。这只能说明，一些编辑把关能力实在太差了。虽然这个假新闻很快被辟谣，但这并不能掩盖一些把关编辑的问题。因为它对当事人和社会的伤害是无法挽回的。而这个假新闻原本是可以在第一时间被消灭的。

这是一个人人都有麦克风、人人都是记者的时代，但越是在这个时候，越要珍惜自己的话语权，越要在发言的时候慎重。可细看这个虚假新闻的炮制过程，显然没有做到这一点。

比如，拍摄这个新闻图片的就是一个普通市民。开车正好路过，用手机拍下了。又主观地认为撞的不重，赔1800元太亏，于是觉得讹诈，只提外国小伙搀扶，而不说他撞人，更是隐瞒了撞人老外满嘴流利的中国话骂人的场景。这显然有悖报道的客观原则——尽管他不是一个专业记者，但是当你记录，而且发到网站的时候，你跟一个记者就没有差别了。

可这组图片的拍摄者，不仅没有慎重，甚至是故意而为。这条假新闻，也切合了当下中国人的道德命题：倒地不敢扶、做好事反被讹诈、中国人素质比不上外国人、把脸都丢到了国际上……也正是在这种普遍认识下，甚至一些专业的记者、媒体编辑等，都会先入为主。

新闻当然要讲快。但比快更重要的是真。用什么来保证真呢？那就是专业。显然，面对一个漏洞百出的新闻，一些网站、手机客户端的编辑并没有把好关。这是缺乏专业的表现。

而另一方面，作为受众，我们面对鱼龙混杂的信息，也应该学会思考。不要让别人的大脑代替了自己的大脑。不加辨别地相信资讯，还不如没有资讯。假如网友看到这则语焉不详、矛盾重重的“摔倒女子讹诈扶人老外”所谓“新闻”，不是深恶痛绝、妄自感慨，而是客观理性、用常识去质疑，那么这个新闻也不会产生这么大的影响。做一个理性的信息接受者。很多时候，弄明白了真相，再愤怒也不迟。毕竟，比愤怒更重要的是真相和理性。

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读者反馈

嗯，这是在bbc上看到的难得篇客观的文章，建议也非常好。<br><strong>赵成, china</strong><br/>

在中国，适当的新闻审查还是挺有必要的。<br><strong>AAA, 中国</strong><br/>

没有一定的监管，当然要出问题。所以各国的民主自由都是相对的。可中国只要一有控制，就总有人说三道四。<br><strong>Dlc, </strong><br/>